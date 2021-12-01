Робота Луганської ТЕС під загрозою через блокування Росією поставок вугілля, - "ДТЕК Енерго"
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Через блокування поставок вугілля зі сторони Російської Федерації на Луганську ТЕС подальша робота станції під загрозою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву "ДТЕК Енерго", опубліковану на сайті компанії.
"В кінці жовтня "ДТЕК Енерго" вдалося наростити обсяги вугілля для роботи станції протягом 1,5 місяців. Але поки Російська Федерація не зніме обмеження на поставки вугілля в Україну, станція не зможе поповнювати свої запаси. Станом на 30 листопада на складах станції є 38 тис. тонн вугілля, при роботі одним блоком вугілля вистачить на 16 діб", - наголошує "ДТЕК Енерго".
З 1 листопада Російська Федерація заблокувала поставки енергетичного вугілля в Україну. Станція немає фізичної можливості отримувати вугілля залізницею окрім з території Росії.
Для економії палива та забезпечення безперебійної роботи підприємства станція була вимушена перейти на роботу одним блоком.
"У разі відсутності постачань вугілля на ТЕС станція має технічну можливість перейти на спалювання природного газу, адже пріоритет ТЕС - забезпечення стабільного енерго- та теплопостачання регіону. Але без допомоги та підтримки держави стосовно можливості і обґрунтованості роботи на природному газі це неможливо", - зазначили в компанії.
В "ДТЕК Енерго" стурбовані безвідповідальними та панічними заявами окремих політиків стосовно роботи Луганської ТЕС.
"Ми закликаємо всі політичні сили та владні структури, замість звинувачень, об’єднатися навколо вирішення проблеми Луганської ТЕС", - зазначили в компанії.
Як повідомлялось, "Нафтогаз України" оцінила збитки від зниження цін на газ для Луганської ТЕС, яка входить у холдинг ДТЕК ТЕС Ахметова. Виконання урядового рішення лише у серпні могло спричинити збитки для Нафтогазу у розмірі понад 120 млн грн на місяць. За такої ситуації у зимовий період із зростанням ринкових цін та обсягів споживання сума збитків могла досягти 250-300 млн грн щомісячно.
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У меня при словах Луганский и Донецкий уже рвотные позывы начинаются..
Слава Україні !
Аллилуя ! Чудо произошло ! Ватная фуфайка таки вылезла наружу !
Нееее , сам вытащил и гордо над головой крутит ею ! Вам, уродцам 50 лет поражения в правах и ку делать при виде жовто блакитного полотнища !
У меня сын под Авдеевкой.
Я сам тебя твар@ ватную в землю закатаю.
Иди домой, водки нет.
Ты цак одело, мурома ?
Ку сделало , ерзя ?
И цак не забудь. Я очень надеюсь, что цаки вам, уникумам, узаконят ...
Только не спрашивай, почему три...
Ты уже губами - то успел все параметры снять с украинского йуха ?! Только это палец был, кацапчег ! То, что тебе хотелось, сзади в тебе !
А в остальном они как делали что хотят , так и делают.. вРоттердам тому пример.