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Робота Луганської ТЕС під загрозою через блокування Росією поставок вугілля, - "ДТЕК Енерго"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Робота Луганської ТЕС під загрозою через блокування Росією поставок вугілля, -

Через блокування поставок вугілля зі сторони Російської Федерації на Луганську ТЕС подальша робота станції під загрозою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву "ДТЕК Енерго", опубліковану на сайті компанії.

"В кінці жовтня "ДТЕК Енерго" вдалося наростити обсяги вугілля для роботи станції протягом 1,5 місяців. Але поки Російська Федерація не зніме обмеження на поставки вугілля в Україну, станція не зможе поповнювати свої запаси. Станом на 30 листопада на складах станції є 38 тис. тонн вугілля, при роботі одним блоком вугілля вистачить на 16 діб", - наголошує "ДТЕК Енерго".

З 1 листопада Російська Федерація заблокувала поставки енергетичного вугілля в Україну. Станція немає фізичної можливості отримувати вугілля залізницею окрім з території Росії.

Для економії палива та забезпечення безперебійної роботи підприємства станція була вимушена перейти на роботу одним блоком.

"У разі відсутності постачань вугілля на ТЕС станція має технічну можливість перейти на спалювання природного газу, адже пріоритет ТЕС - забезпечення стабільного енерго- та теплопостачання регіону. Але без допомоги та підтримки держави стосовно можливості і обґрунтованості роботи на природному газі це неможливо", - зазначили в компанії.

В "ДТЕК Енерго" стурбовані безвідповідальними та панічними заявами окремих політиків стосовно роботи Луганської ТЕС.

"Ми закликаємо всі політичні сили та владні структури, замість звинувачень, об’єднатися навколо вирішення проблеми Луганської ТЕС", - зазначили в компанії.

Як повідомлялось, "Нафтогаз України" оцінила збитки від зниження цін на газ для Луганської ТЕС, яка входить у холдинг ДТЕК ТЕС Ахметова. Виконання урядового рішення лише у серпні могло спричинити збитки для Нафтогазу у розмірі понад 120 млн грн на місяць. За такої ситуації у зимовий період із зростанням ринкових цін та обсягів споживання сума збитків могла досягти 250-300 млн грн щомісячно.
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Топ коментарі
+12
Ну если за 7 лет не смогли модернизировать под другой уголь - ЗАКРЫВАЙТЕ К Е@Б@НЯМ !
У меня при словах Луганский и Донецкий уже рвотные позывы начинаются..
Слава Україні !
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01.12.2021 15:02
+6
А тех, кто сидит в окопах и защищает тебя от кацапов - куда деть? Им тоже электрика и тепло нужно. Тебя бы не мешало сровнять...
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01.12.2021 15:59
+5
ДТЭК покупает уголь в России и открыто в этом признается?! Во дела, а я думала, давно из Роттердама уголь везут, ведь специально формулу Роттердам+ для этого ввели
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01.12.2021 15:08
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Ну если за 7 лет не смогли модернизировать под другой уголь - ЗАКРЫВАЙТЕ К Е@Б@НЯМ !
У меня при словах Луганский и Донецкий уже рвотные позывы начинаются..
Слава Україні !
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01.12.2021 15:02 Відповісти
Приедь поживи и всё пройдёт. ТЭС в зоне прилётов. Инвестируй! Слава Україні !
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01.12.2021 15:16 Відповісти
Ойц, ерзя, у тебя из под вышыванки ватник видно ! Иди домой, здесь водки нет !
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01.12.2021 15:43 Відповісти
Не секрет! Сам не с мокшандии? У меня тоже на понаехавших македонцев и плуганцев алергия. Они даже ходят не так. Если вдвоём, то на весь тротуар. ТЭС единственный источник энергии. Недавно нас соединили с энергосистемой Украины, стало немного спокойней. Представь, что у тебя нет света, нет интернета, нет моб. связи, нет отопления, нет хлеба (его просто не выпекают), нет в кране воды. Долго нет. Больше суток. Прикольно? Квест?
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01.12.2021 16:12 Відповісти
Ойц !! И как это я лугандонского ватана угадал, а он и спалился сам ?!
Аллилуя ! Чудо произошло ! Ватная фуфайка таки вылезла наружу !
Нееее , сам вытащил и гордо над головой крутит ею ! Вам, уродцам 50 лет поражения в правах и ку делать при виде жовто блакитного полотнища !
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01.12.2021 22:56 Відповісти
Вы писатель, не читатель? А там написано, что нет ж/д ветки на станцию, окромя как через оккупированную территорию, или запоребрик.
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01.12.2021 15:26 Відповісти
Ну тем более закрыть и сровнять с землей, если, как кроме кацапов не откуда возить уголь !
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01.12.2021 15:42 Відповісти
А тех, кто сидит в окопах и защищает тебя от кацапов - куда деть? Им тоже электрика и тепло нужно. Тебя бы не мешало сровнять...
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01.12.2021 15:59 Відповісти
Иди на йух чучело мокшанское !
У меня сын под Авдеевкой.
Я сам тебя твар@ ватную в землю закатаю.
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01.12.2021 22:49 Відповісти
Ну так вози на своем авто, умник...
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01.12.2021 19:43 Відповісти
Что сравнять с землей? Станицу Луганскую и окрестные районы? Совсем с головой ку-ку?
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01.12.2021 20:08 Відповісти
Куку у ерзя в ватнике.
Иди домой, водки нет.
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01.12.2021 22:50 Відповісти
Какой вонючий и тупой кацапченок. Рот мой. Хоть раз в неделю.
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02.12.2021 00:36 Відповісти
Как это ватное чучело тут сидит и не в бане ?
Ты цак одело, мурома ?
Ку сделало , ерзя ?
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02.12.2021 01:30 Відповісти
Что, вонючка, заткнулся? Смотри не лопни от говна.
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02.12.2021 17:07 Відповісти
ЛуганДонской биомассе ку делать 63 000 раз при виде желтого цвета и 64 550 при виде блакитного. Смотри мокшанец, не перепутай синий с блакитным.
И цак не забудь. Я очень надеюсь, что цаки вам, уникумам, узаконят ...
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02.12.2021 01:38 Відповісти
А вообще, я вас тварей в глубинке душу и душить буду. Это вам на востоке попускают, а дальше - кафе " три педали".
Только не спрашивай, почему три...
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02.12.2021 01:41 Відповісти
Вонючка, ты только прыщик на жопе своей выдавить способен. И то с третьей попытки. Верно, вонючка?
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02.12.2021 17:08 Відповісти
А вообще, Лугандон залить бетоном. В три слоя. Кто хотел, за 7 лет уже дома, в Украине. Остальное (не остальных, а остальное) закатать в три слоя. А в центре скульптура "писающий мальчик" - Сивохо под тремя слоями водостойкого бетона.
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01.12.2021 15:55 Відповісти
Провокаторишка детектед. Дешевенький. Щупленький.
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01.12.2021 20:10 Відповісти
Ааа, мокшанец винторогий, шалунишка !
Ты уже губами - то успел все параметры снять с украинского йуха ?! Только это палец был, кацапчег ! То, что тебе хотелось, сзади в тебе !
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01.12.2021 23:05 Відповісти
Ещё и тупой. Провокаторишка. Хотя туда умных не берут. Только тупых лизунов. Вот как ты.
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02.12.2021 00:33 Відповісти
Ничего, пусть Бубочка проведет переговоры, и порешает...
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01.12.2021 15:04 Відповісти
Закрыть и замок амбарный повесить. Ишь ты-газ им подавай.
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01.12.2021 15:07 Відповісти
ДТЭК покупает уголь в России и открыто в этом признается?! Во дела, а я думала, давно из Роттердама уголь везут, ведь специально формулу Роттердам+ для этого ввели
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01.12.2021 15:08 Відповісти
вРоттердам ввели, чтоб народ грабить...
А в остальном они как делали что хотят , так и делают.. вРоттердам тому пример.
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01.12.2021 15:11 Відповісти
Так из росии везут дороже чем из Роттердама.
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01.12.2021 15:17 Відповісти
"Станція немає фізичної можливості отримувати вугілля залізницею окрім з території Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3302753
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01.12.2021 16:44 Відповісти
Постачання з Роттердаму немає ніякого відношення до формули Роттердам++. Це формула ціноутворення електроенергії теплової генерації.. А вугілля возили звідусіль. Доречі вугілля українського видобутку , особливо з державних шахт, як правило було дорожчим від вугілля імпортованого.
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01.12.2021 20:21 Відповісти
на газ переходьте....це дуже єкологічно
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01.12.2021 15:08 Відповісти
лучше на безвиз
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01.12.2021 15:19 Відповісти
Это месть за воду в Крым.Украине надо полностью отказался от транзита через Кацапстан.
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01.12.2021 15:41 Відповісти
Ахмет собатирует.
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01.12.2021 15:56 Відповісти
Ахмет уже штурмует зелепук 20 часов. Вы отвлекаетесь от мероприятия.
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01.12.2021 20:11 Відповісти
Спробуй ввези сам. там магістраль або з Луганська, або з РФ.
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01.12.2021 20:22 Відповісти
А откуда у уголовника навыки бизнесмена ?
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02.12.2021 06:02 Відповісти
Типу: "Єсли нє дадітє мне свабодна таргавать с расєюшкай то, я вам елєктрікі не дам! Гдє іспалнєніє Мінскіх дагаварняков?"
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01.12.2021 16:37 Відповісти
 
 