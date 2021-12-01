Листопад у Києві став одним з найтепліших з 1881 року, - обсерваторія ім. Срезневського
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Цьогорічний листопад у столиці ввійшов у десятку найтепліших з 1881 року.
Як інформація Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура листопада у Києві склала +4,8°С, що вище за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 2,2°С. Цьогорічний листопад у столиці ввійшов у десятку найтепліших з 1881 року.
Найхолоднішим днем було 17 листопада, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -7,1°С, а найтеплішим – 5 листопада, коли максимальна температура досягла +15,8°С.
Також зазначається, у Києві на проспекті Науки за місяць випало 29 мм опадів, що склало 63% кліматичної норми.
Варто зазначити, що метеорологічна осінь у Києві триватиме до тих пір, поки середньодобова температура повітря стійко не перетне позначку 0°С в бік зниження. Середня багаторічна дата такого переходу – 29 листопада.
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они так надеялись что украинцы замерзнут