Сьогодні о 19.00 на Майдані Незалежності стартує віче "Захисти Україну - зупини переворот"
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Сьогодні, 1 грудня, о 19.00 на Майдані Незалежності в Києві стартує віче "Захисти Україну - зупини переворот".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Фейсбук-сторінку заходу.
"Росія готує новий наступ, а Зеленський далі шукає мир в очах Путіна. Слідство має займатись Єрмаком, але переслідують Бурбу та Бутусова...Репресії проти захисників України тривають. Конституція розтоптана", - зазначають організатори віче.
"Державні інституції руйнують: паралізовано діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Конституційного суду, проте ОАСК імені Вовка процвітає. Влада імітує боротьбу з олігархами, однак Коломойський тільки багатіє і посилює свій вплив...Парламент перетворено на департамент Офісу Президента", - йдеться далі.
Організатори віче акцентують увагу на тому, що замість того, щоб рятувати країну та консолідувати націю для боротьби з внутрішніми та зовнішніми загрозами, влада провокує громадянське суспільство на конфлікт. Для цього вона хоче позбавити громадян права на мирний протест. Тепер всі, хто має іншу думку, ніж Банкова - " заколотники і путчисти".
"Ось так і відбувається реальний державний переворот, повалення конституційного ладу та узурпація влади. Його організатори знаходяться на Банковій, в Офісі Президента України. Переважно злодій якраз найгучніше кричить "Тримайте злодія!", - сказано в повідомленні.
"Тепер у тебе хочуть забрати найцінніше – Волю. Особисту та національну. Забрати в тебе право бути вільною людиною у вільній державі. Це – мета їхнього перевороту. 1 грудня Ти, як громадянин України, маєш взяти відповідальність за державу на себе, щоб захистити свої права, свободи і Конституцію. Це мирна, законна акція. Ми усвідомлюємо ризики та закликаємо всіх бути відповідальними", - зазначають організатори.
"Ми працюємо над спільним планом дій та різними варіантами розгортання протесту. Віче - тільки початок. Все інше залежить від кількості активних громадян, рішучості опозиційних сил та поведінки влади. Одягайтесь тепло", - резюмували вони.
Будь ласка, зачекайте...
Его с Корчинским стягивают с бульдозера, в глазах порооботов он прав в чем то.
Открывает офшоры во врем Иловайска, а Зеленский в 2012 году, все рано По чудодейственен и богоподобен, а Зе - зло несусветное.
Вот как так получается в ваших головах дуальность такая избирательная?
Зе ж просто недолуга людина, кожен його крок диктується не розумом, а емоціями і на виході він що разу отримує ще більше проблем для себе. Яскравий приклад наказ СБУ посадити Бутусова за те що останній назвав зе брехуном, тобто фактично за особисту образу.
Ти теж написав багато брехні у себе, але це вже не має значення, скоро слуги почнуть перекидати фінансування із ботів на найм титушок для протистояння майданівцям і вас поменшає...
19 хв ·
Як і всі згадую сьогодні перше грудня 2013 року.
Пам'ятаю, як ми з Петром Порошенком, стоячи на грейдері зупиняли агресивний натовп тітушок.
Один з нас згодом став президентом.
З власного досвіду можу порадити вам, браття, якщо вас звуть не Петро Олексійович, не зупиняйте тітушок - безсенсова справа.
каждый зебил, который имеет паи, с сегодняшнего дня олигарх
Вот подняли налоги Гуглю. Те подняли цены нам. В итоге платим мы.
Ввели налогообложение аренды квартир, теперь арендаторы платят еще и налоги.
Хотели детям за недра денег дать, так теперь нас же обдерут под эту тему, деньги скомуниздят, а детям на книжках будут "деньги", как из Сбербанка СССР у некоторых еще лежат.
Померзнуть, или под типа антипереворотом устроить переворот?
Ти у мислячу меншість не входиш, що прикро, але факт. Сиди вдома, все вирішиться без тебе як і минулого разу
Похоже, что ты слышал звон, да ничего не понял в нем. А еще мыслитель!
Как же хорошо, что я действительно не вхожу в твою "мислячу меншість"!
Люди реально вышли и не раз! Стерненко на воле!
А сегодня это все закончится ничем, потому что украинский народ мудр и понимает когда нужно и за кого нужно бороться! Україна понад усе!
https://www.youtube.com/watch?v=p9RnYVopxM0
https://www.youtube.com/watch?v=UWLMc9etS2A