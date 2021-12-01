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Сьогодні о 19.00 на Майдані Незалежності стартує віче "Захисти Україну - зупини переворот"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні о 19.00 на Майдані Незалежності стартує віче

Сьогодні, 1 грудня, о 19.00 на Майдані Незалежності в Києві стартує віче "Захисти Україну - зупини переворот".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Фейсбук-сторінку заходу.

"Росія готує новий наступ, а Зеленський далі шукає мир в очах Путіна. Слідство має займатись Єрмаком, але переслідують Бурбу та Бутусова...Репресії проти захисників України тривають. Конституція розтоптана", - зазначають організатори віче. 

"Державні інституції руйнують: паралізовано діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Конституційного суду, проте ОАСК імені Вовка процвітає. Влада імітує боротьбу з олігархами, однак Коломойський тільки багатіє і посилює свій вплив...Парламент перетворено на департамент Офісу Президента", - йдеться далі.

Організатори віче акцентують увагу на тому, що замість того, щоб рятувати країну та консолідувати націю для боротьби з внутрішніми та зовнішніми загрозами, влада провокує громадянське суспільство на конфлікт. Для цього вона хоче позбавити громадян права на мирний протест. Тепер всі, хто має іншу думку, ніж Банкова - " заколотники і путчисти".

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"Ось так і відбувається реальний державний переворот, повалення конституційного ладу та узурпація влади. Його організатори знаходяться на Банковій, в Офісі Президента України. Переважно злодій якраз найгучніше кричить "Тримайте злодія!", - сказано в повідомленні.

"Тепер у тебе хочуть забрати найцінніше – Волю. Особисту та національну. Забрати в тебе право бути вільною людиною у вільній державі. Це – мета їхнього перевороту. 1 грудня Ти, як громадянин України, маєш взяти відповідальність за державу на себе, щоб захистити свої права, свободи і Конституцію. Це мирна, законна акція. Ми усвідомлюємо ризики та закликаємо всіх бути відповідальними", - зазначають організатори.

"Ми працюємо над спільним планом дій та різними варіантами розгортання протесту. Віче - тільки початок. Все інше залежить від кількості активних громадян, рішучості опозиційних сил та поведінки влади. Одягайтесь тепло", - резюмували вони.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+49
2021-2014. Те саме місце...

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01.12.2021 15:06
+48
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01.12.2021 15:07
+34
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01.12.2021 15:09
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Провокаторы подтянулись, силовой вариант пытаются пропихнуть. Вам сказали - акция мирная, ну и не высовывайтесь, люди сами разберутся, что и как делать, без ваших тупых воззваний
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01.12.2021 17:16 Відповісти
Я провокатор? Чем и кого? Я высказываю свою мысль. Без провокаций. Это не призыв что то делать, а констатация факта. Сегодня причин для майдана намного больше. И если сейчас ничего не произойдет, это будет означать только то, что Революция достоинства была просто организованым кем то трагическим действием.
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01.12.2021 17:30 Відповісти
Революция достоинства была за право свободно выбирать, а не против персоналий. Против разворота в сторону таежного союза. Сейчас на словах провозглашается прозападное направление развития, а анонсированный зелебобой переворот якобы подготовлен московией, окружившей Украину 100тысячной армией и ждущей своего часа. А поводом может быть любая провокация против нынешнего режима, провокацию власть сама же и создаст.
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01.12.2021 17:46 Відповісти
И? Право выбирать как бы тогда не особо нарушалось, в общем то. Могло бы быть нарушеным в будущем, возможно. Разворот, возмжно да, причина. Хотя... Ну хорошо, тогда добились неразворота. Правда в комплексе пошло то, что пошло. Сейчас что? Будет схавано все от Зели, а то Путин нападет?
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01.12.2021 18:14 Відповісти
Силовий варіант - єдиний вихід
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01.12.2021 17:59 Відповісти
Когда были пресухи Порошенка, такого испанского стыда не было. Возможно, было несогласие с чем то, но то что он был намного представительней и адекватней это точно.
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01.12.2021 16:05 Відповісти
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01.12.2021 16:14 Відповісти
Помню, как его стягивали с бульдозера и Корчинского.
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01.12.2021 16:46 Відповісти

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01.12.2021 17:17 Відповісти
І бачиш, Порох був тоді правий, адже якби люди Корчинського передавили кордон внутрішніх військ і зайняли АП, то вони б її не втримали, адже народ ще не був готовий до повної підтримки революції, а натомість янукович мав би всі козирі, щоб почати жорстку зачистку майдану та опозиції. Далекоглядність Пороха як завжди на висоті.
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01.12.2021 17:58 Відповісти
Может быть он святой? Творит чудеса просто с людьми.
Его с Корчинским стягивают с бульдозера, в глазах порооботов он прав в чем то.
Открывает офшоры во врем Иловайска, а Зеленский в 2012 году, все рано По чудодейственен и богоподобен, а Зе - зло несусветное.
Вот как так получается в ваших головах дуальность такая избирательная?
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01.12.2021 18:43 Відповісти
а все потому что ты врешь и перекручиваешь, и зная что - врешь, хочешь именно заставить остальных поверить в твою ложь!! Ты наслаждаешься своей ложью вот и все дела...
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01.12.2021 20:22 Відповісти
Ні, Порошенко просто розумний і досвідчений політик і його правоту показав зважений аналіз тих подій та час і тебе бісить.

Зе ж просто недолуга людина, кожен його крок диктується не розумом, а емоціями і на виході він що разу отримує ще більше проблем для себе. Яскравий приклад наказ СБУ посадити Бутусова за те що останній назвав зе брехуном, тобто фактично за особисту образу.

Ти теж написав багато брехні у себе, але це вже не має значення, скоро слуги почнуть перекидати фінансування із ботів на найм титушок для протистояння майданівцям і вас поменшає...
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01.12.2021 23:37 Відповісти
Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

19 хв ·



Як і всі згадую сьогодні перше грудня 2013 року.

Пам'ятаю, як ми з Петром Порошенком, стоячи на грейдері зупиняли агресивний натовп тітушок.

Один з нас згодом став президентом.

З власного досвіду можу порадити вам, браття, якщо вас звуть не Петро Олексійович, не зупиняйте тітушок - безсенсова справа.
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01.12.2021 19:13 Відповісти
зачем ждать вечер? 73% от пришедших. И ничего ждать не надо.
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01.12.2021 16:51 Відповісти
Себя не забудьте под номером 2. Номер 1 уже занят найвеличнішим.
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01.12.2021 17:18 Відповісти
Как минимум 73%,еще в 19-м посчитали.
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01.12.2021 17:20 Відповісти
заплати налоги, и спи спокойно! Или продай землю, и не скули!
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01.12.2021 16:18 Відповісти
надо идти! даже если ты ярый зебил и у тебя есть паи, знай, что сегодня приняли закон слуги народа, твой любимый ЗЕ под видом закона против олигархов 5600 протолкнул, что ты теперь должен будешь платить налог в 1500 грн за каждый гектар...
каждый зебил, который имеет паи, с сегодняшнего дня олигарх
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01.12.2021 16:19 Відповісти
Ну это да. У нас всегда народ платит за их идеи.
Вот подняли налоги Гуглю. Те подняли цены нам. В итоге платим мы.
Ввели налогообложение аренды квартир, теперь арендаторы платят еще и налоги.
Хотели детям за недра денег дать, так теперь нас же обдерут под эту тему, деньги скомуниздят, а детям на книжках будут "деньги", как из Сбербанка СССР у некоторых еще лежат.
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01.12.2021 16:38 Відповісти
Уже выдвинулся?
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01.12.2021 17:57 Відповісти
Ничего не понял. Для чего выходить то? Цель какая?
Померзнуть, или под типа антипереворотом устроить переворот?
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01.12.2021 16:34 Відповісти
Якщо не зрозумів, то краще сиди вдома, революції завжди робить активна мисляча меншість
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01.12.2021 18:01 Відповісти
При цьому ти сам будеш сидіти вдома.
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01.12.2021 18:09 Відповісти
Поки нічого не почнеться - так, як тільки поставлять намети та почнуть формувати загони самооборони - все кидаю та їду до столиці.
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01.12.2021 18:13 Відповісти
Я на рашистов не работаю. Посижу пока что дома.
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01.12.2021 18:10 Відповісти
> Я на рашистов не работаю

Ти у мислячу меншість не входиш, що прикро, але факт. Сиди вдома, все вирішиться без тебе як і минулого разу
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01.12.2021 18:14 Відповісти
Вообще то говорят, что активное меньшинство всегда побеждает пассивное большинство!
Похоже, что ты слышал звон, да ничего не понял в нем. А еще мыслитель!
Как же хорошо, что я действительно не вхожу в твою "мислячу меншість"!
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01.12.2021 19:20 Відповісти
Страна Путинских майдаунов. Давай, бегите орать, патриёты сраные. ***** этого только и ждет.
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01.12.2021 16:39 Відповісти
соріше всього ти відносишся до того біосміття, що голосувало за зелупу, тому тобі краще закритись і мовчати, бо на Цензорі здебільшого спілкуються Патріотично налаштовані Громадяни України, а не якесь йудесько - к.ацапське біосміття, що голосувало за презекоМанду, а ще потрібно притримуватись правила коли Господарі спілкуються - холуї мовчать. Такщо помовчіть.
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01.12.2021 16:50 Відповісти
І шо ? Хай чекає далі )
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01.12.2021 18:14 Відповісти
І хто після цього буде сперечатись що зеленський це не людина Кремля ?
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01.12.2021 16:53 Відповісти
Тепер всі, хто має іншу думку, ніж Банкова - " заколотники і путчисти". Берет пример с Путина в 2014 году, когда люди в Москве вышли на митинг против войны с УКраиной. Знаете, что сказал о них Пукин: все, кто против войны с Украиной - все нац-предатели! как это похоже на Пуккина.
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01.12.2021 18:33 Відповісти
І хто ці організатори-аноніми?
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01.12.2021 17:01 Відповісти
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01.12.2021 17:03 Відповісти
Ух ти, що прямо так і сказав? Ну дає цей Дерек Чоллет. Ну і звісно стаття хворого на голову користувача LJ - це потужне джерело в правдивості інформації якого немає сумніву.
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01.12.2021 18:09 Відповісти
Зелю геть!
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01.12.2021 17:05 Відповісти
Чего то вспомнилось, как звали освобождать Стерненко. По и его сторонники так, очень мягенько эту тему затронули типа Зе плохой, но Стерненко ругал По и поэтому мы дома посидим и посмотрим чем все закончится.
Люди реально вышли и не раз! Стерненко на воле!
А сегодня это все закончится ничем, потому что украинский народ мудр и понимает когда нужно и за кого нужно бороться! Україна понад усе!
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01.12.2021 17:06 Відповісти
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01.12.2021 17:22 Відповісти
дуже сподіваюся, що прийдуть всі виборці зе-лупоньки разом із депутатами. помічниками та їх родинами
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01.12.2021 17:22 Відповісти
Основная масса "боевых" с Цензора, только и могут сидеть по домам. Жаль я не в Украине.
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01.12.2021 17:58 Відповісти
я не в Украине, но я знаю...всё-всё знаааююю...
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01.12.2021 18:30 Відповісти
Ну только ты пишешь прям с Майдана.
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01.12.2021 18:39 Відповісти
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01.12.2021 18:20 Відповісти
пора Зелю переворачивать, пока не завонял собою все вокруг.
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01.12.2021 19:19 Відповісти
На Майданя зараз
https://www.youtube.com/watch?v=p9RnYVopxM0
https://www.youtube.com/watch?v=UWLMc9etS2A
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01.12.2021 19:23 Відповісти
самая большая проблема зеленского это его окружение
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01.12.2021 19:54 Відповісти
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