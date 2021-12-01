Порошенко закликав до об'єднання антипутінські сили в Україні: Маємо сконцентруватися на спільному плані протидій зовнішній агресії

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав до об’єднання усі антипутінські сили в Україні.

Про це лідер "ЄС" сказав під час виступу на Київському Безпековому Форумі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.

"Як би тривожно не було, як би нас, українців, не лякали, я хочу наголосити: нема жодних підстав для відчаю, для песимізму. Ми долали труднощі і в більш важкі часи, ми є оптимістами. І нас надихає здатність українців боронити свою землю, боронити свою державу і ключове - боронити свою свободу", - наголосив Порошенко.

"Нас надихає мужність наших воїнів протистояти зовнішньому ворогу. Нас надихає готовність творити справжню європейську, фантастичну державу Україну. Творення європейської України – це те, що нас всіх безумовно обʼєднує, незважаючи на, можливо, різні підходи. А також впевненість в тому, що Україна має вистояти і, подолавши виклики, стати могутньою, об’єднаною, демократичною, європейською державою", - додав п'ятий президент.

Порошенко нагадав, що після Революції Гідності українців почали писати нову європейську сторінку незалежності.

"Її авторами стали кожен з нас, і наші союзники, і друзі по обидва боки Атлантики", - зазначив лідер "ЄС".

Порошенко наголосив, що саме Путін є головним ворогом України.

"І ми як державники готові докласти всіх зусиль для зниження внутрішньополітичної напруги, щоб всі політичні сили всередині країни врешті-решт могли сконцентруватися на спільному плані протидій зовнішній агресії. Тому ми ще раз закликаємо владу до спільних дій заради вітчизни, до об’єднання зусиль, до міжнародних партнерів ми звертаємося щодо всебічної підтримки цієї боротьби", - підсумував п'ятий президент.

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