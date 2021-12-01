36% українців вважають деоліграхізацію Зеленського популістським кроком, 20,7% - спробою взяти під контроль телеканали, - опитування КМІС

36% українців вважають наміри Володимира Зеленського популістським кроком, 20,7% - спробою взяти під контроль телеканали, 17,5% - намаганням президента та його оточенню самим стати олігархами, по 18% - кроком, який дозволить стати Україною успішною, і щирим прагненням до справедливості.

Такі результати опитування КМІС, проведеного 26-29 листопада, передає Цензор.НЕТ.

"Респонденти насамперед сприймають наміри з деолігархізації як популістських крок, щоб підвищити рейтинг (так думають 36%)", - йдеться у дослідженні.

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"Також 20,7% вважають це спробою взяти під контроль телеканали, що належать олігархам", - додали автори дослідження.

"17,5% сприймають це як намагання В. Зеленського та його оточення переділити власність і самим стати олігархами", - свідчать результати опитування.

"По близько 18% висловлюють думку, що це крок, який дозволить стати Україною успішною, і що це щире прагнення до справедливості", - зазначили автори дослідження.

Упродовж 26-29 листопада 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.