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Новини Політика України
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Зеленський (17420) олігарх (688) опитування (1403) КМІС (267) Закон про олігархів (125)

36% українців вважають деоліграхізацію Зеленського популістським кроком, 20,7% - спробою взяти під контроль телеканали, - опитування КМІС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

36% українців вважають деоліграхізацію Зеленського популістським кроком, 20,7% - спробою взяти під контроль телеканали, - опитування КМІС

36% українців вважають наміри Володимира Зеленського популістським кроком, 20,7% - спробою взяти під контроль телеканали, 17,5% - намаганням президента та його оточенню самим стати олігархами, по 18% - кроком, який дозволить стати Україною успішною, і щирим прагненням до справедливості.

Такі результати опитування КМІС, проведеного 26-29 листопада, передає Цензор.НЕТ.

"Респонденти насамперед сприймають наміри з деолігархізації як популістських крок, щоб підвищити рейтинг (так думають 36%)", - йдеться у дослідженні.

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"Також 20,7% вважають це спробою взяти під контроль телеканали, що належать олігархам", - додали автори дослідження.

"17,5% сприймають це як намагання В. Зеленського та його оточення переділити власність і самим стати олігархами", - свідчать результати опитування.

"По близько 18% висловлюють думку, що це крок, який дозволить стати Україною успішною, і що це щире прагнення до справедливості", - зазначили автори дослідження. 

36% українців вважають деоліграхізацію Зеленського популістським кроком, 20,7% - спробою взяти під контроль телеканали, - опитування КМІС 01

Упродовж 26-29 листопада 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.
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Топ коментарі
+12
Не понимаю, как можно сидеть на конвертах от олигархов, выполнять все их хотелки, но при этом быть ярым борцом с ними. Ну в квартале это можно было , но здесь ...... Бред зеленый да и только.
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01.12.2021 15:21
+12
повторение истории

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01.12.2021 15:23
+12
Не люди , но не верю, что у нас 36% таких упоротых дебилов.Ибо как можно быть вассалом Бени, списать газовый долг Фирташу и Ахметке, простить штраф 4,5 ярда Кауфману, отдать весь энергоресурс страны Бени, но при этом как придурки одеть майку против олигархов. Презервативы лучше себе на член оденьте. чтобы больше такие идиоты не рождались.
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01.12.2021 15:26
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25% вважають його **********.
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01.12.2021 15:19 Відповісти
не . ********** его считают 100% . просто некоторые считают что это положительное качество . типа свой своего не обидит
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01.12.2021 16:04 Відповісти
Не понимаю, как можно сидеть на конвертах от олигархов, выполнять все их хотелки, но при этом быть ярым борцом с ними. Ну в квартале это можно было , но здесь ...... Бред зеленый да и только.
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01.12.2021 15:21 Відповісти
Первые два пункта совершенно друг другу не мешают...
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01.12.2021 15:21 Відповісти
і 5-й.
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01.12.2021 15:23 Відповісти
Ітогі подвєдьом (с): 36+20,7+17,5=74,2% вважають ці дії негативними. 36,1% - регулярно дивляться Квартал 95 і Сватів з Папіком.
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01.12.2021 15:22 Відповісти
хто ці 18 ті 18.1 процента?
Хто ці милі люди, як вони змогли дожити до віку коли можна користуватись телефоном?
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01.12.2021 15:23 Відповісти
Зачёт!!!
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01.12.2021 15:27 Відповісти
повторение истории

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01.12.2021 15:23 Відповісти
Ну, прямо як в якомусь журналі, типу "Знайди 10 різниць"😄
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01.12.2021 15:39 Відповісти
КАПЕЦЬ !!!!!!

ЗЕ-льоні кретіни !
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01.12.2021 16:57 Відповісти
ФОТОГРАФІЯ місяця !
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01.12.2021 16:59 Відповісти
Не люди , но не верю, что у нас 36% таких упоротых дебилов.Ибо как можно быть вассалом Бени, списать газовый долг Фирташу и Ахметке, простить штраф 4,5 ярда Кауфману, отдать весь энергоресурс страны Бени, но при этом как придурки одеть майку против олигархов. Презервативы лучше себе на член оденьте. чтобы больше такие идиоты не рождались.
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01.12.2021 15:26 Відповісти
Як борется з олігархатом подивітся на Беню він замахнувся на 8 мільярдів .куб.м газу ,перед цим ВР списала борги Укрнафти які контролює олігарх. Вся ця "боротьба"нагадує рф ранього путіна ,де поділено на "правельних і неправельних"одним все в інших забрати телеканали.
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01.12.2021 15:29 Відповісти
Боротися з олігархами,які висмоктують всі соки з багатої України, давно пора не подобаються вам політичні методи Зєлєні беріть знищення олігархів в свої руки.
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01.12.2021 15:45 Відповісти
Только полному дебилу может нравиться,что зекрыса списывает долги и все ресурсы раздает именно олигархам -так что иди те в сраку с такими методами
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01.12.2021 16:39 Відповісти
Критика повинна бути конструктивною,аргументованою і по адресу,емоції нічого не вирішують
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01.12.2021 17:03 Відповісти
bamr


@bamr69

·
1 ч



Пока Зе с трибуны вешал лапшу , предприятия получили новые платежки за электроэнергию. Шесть гривен двенадцать копеек вместо трех пятьдесят . Ждем новый скачёк цен абсолютно на все . Вот мудило нацарювал !
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01.12.2021 15:45 Відповісти
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01.12.2021 15:48 Відповісти
ещ1 не один олигарх от вовиной борьбы , отсюда в бега не подался , зато простые люди бегут как чёрт от ладана
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01.12.2021 15:49 Відповісти
Заклики до повалення існуючого уряду під час війни,це державна зрада. Одне пам'ятайте про події 1917-1921 роки,як Україна втратила державність,через внутрішні чвари.
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01.12.2021 15:51 Відповісти
Зеле ничего не остается как реально громить олигархов. Иначе ему капец.
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01.12.2021 15:58 Відповісти
Ему конец полюбому.
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01.12.2021 17:24 Відповісти
скорее капец Украине
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21.12.2021 17:35 Відповісти
Все четко, коррелирует. 18% это и есть упоротые фанаты "творчества" 95 квартала. Остальные могут менять свое мнение в зависимости от актуальных обстоятельств или воздействия пропаганды и агитации (помнится в совке даже журнал был "пропагандист и агитатор")
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01.12.2021 16:20 Відповісти
Пардон, не 18% а 36,1%, что кстати очень печалит
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01.12.2021 16:24 Відповісти
За что вы выбрали меня за что?(за пісюн! Ні?) зЕлю тролятт. https://m.youtube.com/watch?v=crhYzeoZ4lI
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01.12.2021 16:26 Відповісти
кмису верим всегда.
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02.12.2021 01:55 Відповісти
 
 