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Новини Економіка
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діти (4402) Зеленський (17420) паспорт (876) Устенко Олег (57)

Економічний паспорт отримають народжені з 2019 року діти, акумульовані кошти будуть інвестовані в облігації, - Устенко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Економічний паспорт отримають народжені з 2019 року діти, акумульовані кошти будуть інвестовані в облігації, - Устенко

Анонсований президентом економічний паспорт отримають народжені з 2019 року діти, очікується, що до їхнього повноліття на персоніфікованому рахунку накопичиться значна сума, а до цього кошти будуть інвестовані в ОВДП.

Про це повідомив радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ще триває обговорення в робочій групі при Офісі президента, проте, найімовірніше, ці накопичення будуть створені для дітей, які народилися з 2019 року. Такий перерозподіл народного багатства вирішує цілу низку питань, і насамперед такого важливого, як відновлення соціальної справедливості. Абсолютно змінюється філософія, яка вирощувалась десятиліттями: народ країни має право на національне багатство і він повинен мати можливість реалізувати це право. Крім того, це потенційно позитивно вплине на покращення демографічної ситуації в Україні", - сказав Устенко.

Він пояснив, що накопичення акумулюватимуться на персоніфікованих рахунках дітей, доступ до них можна буде отримати після досягнення повноліття - з 18 років, витративши на здобуття освіти або придбання власного житла. "За розрахунками Офісу, виходячи з поточних цін та прогнозів на 2022 рік, ставиться завдання, щоб кожен власник економічного паспорта після досягнення 18 років отримав досить значну суму", - зазначив радник президента.

"Що стосується джерел фінансування відповідного фонду, йдеться передусім про рентну плату. Ось чому так важливо було ухвалити у другому читанні законопроект №5600, який збільшує ставки рентної плати", - пояснив Устенко, наголосивши, що йдеться про перерозподіл лише частини рентних платежів.

"Однак рента - одне із джерел. Іншим джерелом стане частина приватизаційних надходжень, частина коштів від боротьби з контрабандою, зі скрутками. Однак йдеться про частину цих платежів", - зазначив Олег Устенко. При цьому він не зміг уточнити, про яку частину йдеться, зазначивши також, що сума таких нарахувань у 2022 році досі обговорюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 10 грудня в парламент внесу законопроєкт про економічний паспорт українця, - Зеленський. ВIДЕО

"Президент наполягає на тому, щоб ці кошти були інвестовані у фінансові інструменти з мінімальними ризиками. Таких інструментів не так багато на фінансовому ринку, тому переважно розглядається вкладення цих коштів у облігації внутрішньої державної позики, оскільки вони, наприклад, на сьогодні мають прибутковість вищу за інфляцію та мінімальні ризики", - розповів Устенко.

При цьому радник Зеленського припускає, що надалі коло інвестиційних інструментів може бути розширено. Механізми управління таким фондом також обговорюються. "Але однозначно те, що все буде абсолютно прозорим і відкритим", - наголосив він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+38
а народженні до 2019 "якісь не такі"?
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01.12.2021 15:24
+21
канешна не такие ))) ани ж радилися при папереднике)))))) фиг им порохоботам ! ))))
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01.12.2021 15:51
+18
Информационный вброс, пшик! пустышка . не применимая в реальности , но по мозгам лохторату поездить можно.
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01.12.2021 15:27
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а народженні до 2019 "якісь не такі"?
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01.12.2021 15:24 Відповісти
А народженим до 2019 віддать "акумульвані" гроші треба раніше ніж 2035 рік.
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01.12.2021 15:28 Відповісти
ну так, тут прийдеться не просто звиздіти, а робити...
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01.12.2021 15:30 Відповісти


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01.12.2021 16:02 Відповісти
То при папередниках!
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01.12.2021 15:34 Відповісти
Як казала служка Третякова, "нєкачєствєнниє дєти".
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01.12.2021 15:48 Відповісти
своих пусть для начала заведет, корова
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01.12.2021 15:56 Відповісти
Ты шо, прикалываешься ?!
Как их на 34 000 растить ?!
Эта ж денех тока на бубльгум хватит...
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01.12.2021 15:58 Відповісти
канешна не такие ))) ани ж радилися при папереднике)))))) фиг им порохоботам ! ))))
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01.12.2021 15:51 Відповісти
мой старший при кровавом тиране родился, едва выкормили, воду мыть грели во дворе на лучине. Потом уже после 2014 легче стало. плохо что по 13 не успели купить, жалели)))
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01.12.2021 22:04 Відповісти
абы было б за шо - то купили б... а так и жалеть не надо ... суета сует ! главное дети...
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01.12.2021 22:24 Відповісти
конечно получат, просто наркоман не читал Конституцию.
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01.12.2021 16:17 Відповісти
Життя на Землі почалося від найвеличнішого. До того часу не було нічого .
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01.12.2021 16:28 Відповісти
З 2019-го почався "Золотий Вік" Зеленського - нова ера в житті України (ворогам не побажаєш) - нема бідності, корупції, олігархів
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01.12.2021 16:57 Відповісти
так так же в писаниях и написано "Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Найвеличнішого носился над водою" ))
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01.12.2021 17:42 Відповісти
ну да, просто не качественные (с)
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01.12.2021 16:33 Відповісти
и в ваучеры
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01.12.2021 15:26 Відповісти
Все законы Зели через пол-года будут отменены.
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01.12.2021 15:26 Відповісти
А зачем ждать целых полгода????
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01.12.2021 16:03 Відповісти
Информационный вброс, пшик! пустышка . не применимая в реальности , но по мозгам лохторату поездить можно.
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01.12.2021 15:27 Відповісти
за 18 лет либо ишак сдохнет либо шах умрет

@Хаджа Насредин
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01.12.2021 17:13 Відповісти
ООО "МММ"? Тогда нужно привлечь Пушилина, нечего ему "прозябать" в ДНР.
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01.12.2021 17:56 Відповісти
Не согласен. Совсем не пустышка, а возможность украсть дополнительные десятки (сотни?) миллионов долларов денег налогоплательщиков.
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02.12.2021 10:43 Відповісти
Тобто якщо "кубишку" наповнюють рентні платежі, то це означає що не меньше 18 років Україна буде сировинною країною?
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01.12.2021 15:28 Відповісти
***, Остап Бе ндв Васюках, в сравнении сегодня Зеленского в ВР, был просто опу ниже плинтуса. выглядел просто младенцем.
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01.12.2021 15:29 Відповісти
)) к тому времени этими накопиченнями можно будет оплатить только просмотр в "дії" книжки-расскраски от "квартала - 2019".
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01.12.2021 15:33 Відповісти
Це прямо Ельдорадо! Всім бабла! (Ні). Цирк, популізм та спроба відвернути увагу від держ. зради
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01.12.2021 15:38 Відповісти
А чем мой ребенок хуже?
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01.12.2021 15:39 Відповісти
А чем я хуже? И все мы? Мало батрачил, мало сулжили? Мало налогов платили? Или это не наша земля?
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01.12.2021 15:43 Відповісти
Да вообще маразм от зеленых чертей.
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01.12.2021 15:46 Відповісти
Він народився до початку правління Зеленського.
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01.12.2021 16:16 Відповісти
Так этож как раз самые "зубожилые", по версии "Сук Нарида"?
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01.12.2021 18:50 Відповісти
что-то вроде такого было и при ссср
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01.12.2021 15:41 Відповісти
Да, в 25 лет можно было БЫ снять или при вступлении в брак (если раньше).... Союз недотянул до моего 25-летия))) пропали дэньги) непомню, 5 или 10тыс деревянных..
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01.12.2021 17:03 Відповісти
Ми тут баблішко приберем, а виплачувать будуть вже не при нас!
Ну кльовий же план!
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01.12.2021 15:42 Відповісти
Пока у клоуна-афериста остается хоть какой-то процент поддержки он будет генерировать лохотронские идеи, в надежде, что это хотя бы не даст его рейтингу опуститься до нуля.
Про рост речь уже, конечно же, не идет, тут уберечь бы оставшихся лохов от разочарования.
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01.12.2021 15:43 Відповісти
Хороша ініціатива, очікуєм детальних цифр в законопроекті.
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01.12.2021 15:43 Відповісти
Какие "паспорта"? Значит человек работает всю жизнь в этой стране, платит налоги и ему говорят:"денег на пенсии нет и пенсии тоже не будет"! А на эту чушь деньги найдутся? Всем заплатите и цыганам, и алкашам? Молодцы, так держать. Еще одно доказательство, что валить с этой страны надо, и там уже пенсию нарабатывать подальше от этого дурдома!
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01.12.2021 15:45 Відповісти
А дети которые родились 31/12/2018 ущербные уроды?
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01.12.2021 15:52 Відповісти
родившиеся до зеля-перзидентства?
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01.12.2021 17:06 Відповісти
був і в мене сертифікат на тисячу до повноліття. Тільки грошей я так і не отримав.
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01.12.2021 15:54 Відповісти
а я ж гаварила - второй сорт...а вы не верили ))) все дети, кто до 2019 - второй сорт !!!

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01.12.2021 15:57 Відповісти
Так я не понял: в Облигации или в Аблигации? Бывает ведь что выгодно вкладывать в Манек разных... у которых анал-табу...
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01.12.2021 16:02 Відповісти
Чергова лапша на вуха хохлів, бо українці вже давно бачать клоунаду.
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01.12.2021 16:02 Відповісти
Я щось загубилася. То вони кажуть, що у мого покоління пенсії не буде, то що для новонароджених буде суцільний Кувейт і Емірати. Моя пенсія десь на повноліття цих дітей і припаде)). Доведеться здохнути на роботі. Господи, звідки ці дебіли на нашу голову?!
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01.12.2021 16:03 Відповісти
Лохотрон, пенсию норм. начислить не могут, потому что все фонды разворованы. Все будет украдено ещё до того как эти средства сожрёт инфляция.
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01.12.2021 16:06 Відповісти
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01.12.2021 16:17 Відповісти
Городити таке?!! Це ж свідомо розпалювати у суспільстві протистояння. Якщо дитина народилась у 2018-му, то їй не дамо нічого. А от якщо після 2019-го, то дамо їй грошей. Клоунократія виходить на новий рівень.
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01.12.2021 16:19 Відповісти
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01.12.2021 16:25 Відповісти
Згадайте "Фонд благосостояния" Путіна-інструмент "законного" пограбування Росії! Зеленсський,як справний учень" копіює кроки свого кумира!
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01.12.2021 16:29 Відповісти
шо опять облигации? опять на 95й квартал только смогут потратить ?
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01.12.2021 16:33 Відповісти
В общем, финансовая пирамида на детях.
Верной дорогой идете, товарищи.
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01.12.2021 16:46 Відповісти
А олігархі не змиряться з такою рентою бачите що влаштували на телеканалал бабло втрачають раніше вони подачки людям давали і вирищали про це на весь світ інша думка має право бути правда Бутусов
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01.12.2021 16:58 Відповісти
За шістнадцять років або віслюк здохне, або лохторат докумекає, що їх знову має буть.
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01.12.2021 17:13 Відповісти
Забота о нынешних и будущих внуков "слуг".
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01.12.2021 17:58 Відповісти
Почему с ренты земли мы должны платить налог из которого будут получать процент чьи то дети, земля и ее недра принадлежат каждому украинцу , а те, кто добывают из недр земли газ и нефть не будут платить процент детям !? Весело придумал клоун..
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01.12.2021 18:39 Відповісти
Мораль всех этих сказок одна- деньги мы выделим и ******* сейчас, а вам будет хорошо потом. Но, для того что бы было вам потом совсем хорошо, мы вынуждены поднять налоги.

Это мошенничество в особо крупных размерах, предварительный сговор, группа лиц... Ещё и во время войны и эпидемии ковид, *****!
За такое нужно расстреливать и вешать всех причастных...
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01.12.2021 18:44 Відповісти
Пообещай коммунизм.
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01.12.2021 19:21 Відповісти
Разобрался ли президент во всех тонкостях данной идеи, но можно просто и грубо посмотреть на монетарную составляющую обеспеченного совершеннолетия через 16 лет. Сейчас, якобы в ценные бумаги будущего благополучия, уйдет в основном инфляционная составляющая эмиссии НБУ. А если удасться привлечь реальные деньги, то не факт, что они доживут до своего совершеннолетия и не станут предметом соблазна какого- то из очередных поколений вороватых чиновников. Новому королю - новое платье. Плюс свита играет короля. И во власть они пришли за новыми деньгами. А где же настоящие деньги? Так вот же они - в мечтах юношей о собственной квартире и возможности получить достойное образование.
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01.12.2021 20:53 Відповісти
А как же дети 1978-го года рождения?
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01.12.2021 21:29 Відповісти
В Конституции сказано, что недра принадлежат Украинскому народу (статья 13), соответственно, и доходы от использования недр должны "капать" на счет каждого украинца.
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02.12.2021 09:53 Відповісти
Чё вы нервничаете?
95 квартал ДОЛЖЕН каждый месяц выдавать НОВУЮ серию. А про старые - забудьте!
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02.12.2021 11:40 Відповісти
 
 