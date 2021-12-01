Через 3 місяці після підписання спільної заяви з Байденом Зеленський так і не розблокував конкурс на призначення голови САП, - Бутусов
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Сьогодні виповнилося три місяці з моменту підписання спільної декларації президента США Д.Байдена та президента України В.Зеленського про негайне розблокування конкурсу щодо обрання Спеціального антикорупційного прокурора.
Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.
На його думку, безпрецедентно, що до тексту спільної декларації президент США вписав тоді пункт про "негайне розблокування конкурсу" в український державний орган. Але ще безпрецедентніше, що пункт про негайне розблокування конкурсу президент України не виконує.
"Пройшло 15 місяців з моменту звільнення голови САП Назара Холодницького, і досі антикорупційна прокуратура не має повноцінного керівництва, проведення конкурсу планомірно зриває Офіс президента. Це зриває нормальну роботу Національного антикорупційного бюро. Але навіть невиконання зобов'язань перед Байденом не лякає Зеленського", - зазначає Бутусов.
Журналіст нагадує, що минуло 23 місяці з моменту звільнення голови Державного бюро розслідувань Труби – і досі не призначено нового керівника. А виконувач обов'язків голови ДБР Олексій Сухачов виконує будь-які замовлення Офісу президента.
"Таке ручне правосуддя створене Зеленським для того, щоб карати кого заманеться, і рятувати від відповідальності своє оточення. І про це президент нічого не сказав у Верховній Раді", - резюмував Бутусов.
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В.Зеленський
Хотя вспомним наш "умнейший нарід" , хотел двигать Надю Савченко на Президента!
Где мозг у нар,іда??? Где?
Олигархи ведь не воруют. Они все честным и тяжелым трудом заработали свое благосостояние.
Даже если это не так, то он уже точно наворовался и больше не будет этого делать!
Все правильно. 2,5 года прошло, чего терпеть? Все на баррикады!
А 100 тысячное войско рашистов нам не помеха в поисках справедливости и истины именно сейчас.