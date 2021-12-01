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Новини Політика України
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Через 3 місяці після підписання спільної заяви з Байденом Зеленський так і не розблокував конкурс на призначення голови САП, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Через 3 місяці після підписання спільної заяви з Байденом Зеленський так і не розблокував конкурс на призначення голови САП, - Бутусов

Сьогодні виповнилося три місяці з моменту підписання спільної декларації президента США Д.Байдена та президента України В.Зеленського про негайне розблокування конкурсу щодо обрання Спеціального антикорупційного прокурора.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, безпрецедентно, що до тексту спільної декларації президент США вписав тоді пункт про "негайне розблокування конкурсу" в український державний орган. Але ще безпрецедентніше, що пункт про негайне розблокування конкурсу президент України не виконує.

"Пройшло 15 місяців з моменту звільнення голови САП Назара Холодницького, і досі антикорупційна прокуратура не має повноцінного керівництва, проведення конкурсу планомірно зриває Офіс президента. Це зриває нормальну роботу Національного антикорупційного бюро. Але навіть невиконання зобов'язань перед Байденом не лякає Зеленського", - зазначає Бутусов.

Журналіст нагадує, що минуло 23 місяці з моменту звільнення голови Державного бюро розслідувань Труби – і досі не призначено нового керівника. А виконувач обов'язків голови ДБР Олексій Сухачов виконує будь-які замовлення Офісу президента.

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"Таке ручне правосуддя створене Зеленським для того, щоб карати кого заманеться, і рятувати від відповідальності своє оточення. І про це президент нічого не сказав у Верховній Раді", - резюмував Бутусов. 

Через 3 місяці після підписання спільної заяви з Байденом Зеленський так і не розблокував конкурс на призначення голови САП, - Бутусов 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Бо зеленський - звиздло.
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01.12.2021 15:45
+11
Ермак напевно недозволив
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01.12.2021 15:43
+8
ПреЗЕдент не тільки ******* простий український нарід, а ще й серйозних людей, наприклад - Байдена...
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01.12.2021 15:45
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Ермак напевно недозволив
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01.12.2021 15:43 Відповісти
- Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. (с)
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01.12.2021 16:05 Відповісти
Это какой-то ПОЗОР ....
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01.12.2021 15:43 Відповісти
Бо зеленський - звиздло.
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01.12.2021 15:45 Відповісти
ПреЗЕдент не тільки ******* простий український нарід, а ще й серйозних людей, наприклад - Байдена...
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01.12.2021 15:45 Відповісти
Доречі, Зеленського ніколи не посадять за злочини. Бо він прямо в суді покаже справку, що в нього тяжка психічна хвороба і він непідсудний. Не знаю, це для зелебобіків хороша чи погана новина.
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01.12.2021 15:49 Відповісти
Байден - лох
В.Зеленський
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01.12.2021 15:46 Відповісти
Зеленський не боїться Байдена, бо в нього крута підписка - сам *****. Доречі Єрмака приставили до Ссанича, щоб той не створив по своїй дебільності якоїсь незручності для кремля.
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01.12.2021 15:47 Відповісти
Бубочка у нас саботажник всех процессов сближения с ЕС, НАТО и США. Я уверен, что только из-за его позиции Украина не стала внеблоковым союзником США.
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01.12.2021 15:48 Відповісти
А деду Джо нравится,что его какой-то паяц разводит?
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01.12.2021 16:05 Відповісти
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01.12.2021 16:10 Відповісти
Как можно было профессионального пи...бола избрать Президентом? Как можно было дебила избрать?
Хотя вспомним наш "умнейший нарід" , хотел двигать Надю Савченко на Президента!
Где мозг у нар,іда??? Где?
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01.12.2021 16:10 Відповісти
Ты прав. Нам нужен Президент олигарх, который всю жизнь во власти и знает как да что.
Олигархи ведь не воруют. Они все честным и тяжелым трудом заработали свое благосостояние.
Даже если это не так, то он уже точно наворовался и больше не будет этого делать!
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01.12.2021 17:01 Відповісти
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01.12.2021 16:10 Відповісти
Или Украинцы Велут зелю в тюрьму ,либо зеля нас в СССР 2-0
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01.12.2021 16:17 Відповісти
Зеленському потрібно призначити психіатричну експертизу, по ходу ми маємо діло з патологічним брехуном!
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01.12.2021 16:24 Відповісти
Бутусов умный мужик! Знает, когда нужно давить власть в Украине.
Все правильно. 2,5 года прошло, чего терпеть? Все на баррикады!
А 100 тысячное войско рашистов нам не помеха в поисках справедливости и истины именно сейчас.
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01.12.2021 16:57 Відповісти
Где Мураев? Что он там плел про "внешнее управление", где оно?
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01.12.2021 17:46 Відповісти
 
 