Велика Британія готова допомагати зміцнювати стійкість економіки та обороноздатність України, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів перші особисті переговори з державною секретаркою у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс під час засідання Північноатлантичної ради НАТО у Ризі.

"Глави зовнішньополітичних відомств детально обговорили безпекову ситуацію на окупованих територіях та вздовж державного кордону України, обмінялися думками щодо важливих напрямів взаємодії України і Великої Британії в рамках існуючих та нових форматів з метою зміцнення безпеки у ширшому Чорноморському регіоні", - розповіли в МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Державна секретарка Ліз Трасс запевнила Дмитра Кулебу у готовності Сполученого Королівства конкретними діями підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, надавати практичну допомогу у зміцненні обороноздатності нашої держави та посилення економічної стійкості нашої держави", - додали у міністерстві.

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"Глави дипломатії домовилися про низку конкретних кроків у рамках комплексного пакету стримування РФ від нової хвилі агресії проти України. Ліз Трасс запевнила, що Велика Британія готова разом з Україною мобілізувати підтримку союзників на тлі агресивних дій РФ. Міністр привітав позицію британської колеги щодо необхідності об’єднання зусиль європейських країн з метою запобігання запуску газопроводу "Північний потік - 2". Він запропонував започаткувати співпрацю України та Великої Британії з диверсифікації шляхів постачання енергетичних ресурсів на коротко- та середньострокову перспективу", - констатували в МЗС.

"Важлива зустріч з британською колегою Ліз Трасс. Україна і Велика Британія залишаються надійними стратегічними партнерами і друзями. Ми обговорили конкретні кроки задля стримування триваючої агресивної політики РФ. Комплексний пакет стримування демотивує Москву від хибних рішень", - прокоментував зустріч Кулеба.