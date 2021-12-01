Доки судовою реформою займається підозрюваний в корупції Татаров, особливих досягнень не буде ні зараз, ні потім, - Жернаков

Проведення судової реформи в руках президента Зеленського. Вже пройшло достатньо часу для того, щоб і прийняти відповідні рішення, і щоб досягнення були.

Про це у Facebook заявив координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"В сьогоднішньому виступі в Верховній раді Президент сказав, що в судовій реформі пишатися поки що нічим. Але пообіцяв при цьому, що "доведе справу до кінця". Що ж, про "поки нічим пишатися" - це цілком адекватна і твереза оцінка. Бо впровадження прийнятих у липні дуже амбітних законопроєктів про реформу ВККС і ВРП іде, але дуже помалу. І результатів дійсно поки немає", - зазначив він.

Жернаков нагадав, що восьмий місяць в Раді лежить президентський "невідкладний" законопроєкт про ліквідацію ОАСК.

"Але там бодай законопроєкт є. А от з КСУ - взагалі біда. Чотирнадцятий місяць уже триває конституційна криза. Рік уже як отримані висновки Венеційської комісії, які радять запровадити конкурс на посади суддів КСУ. Майже рік як те саме повторили країни G7. Замість реформи в нас - продовження практик політичних призначень, законопроєкти ні про що, а також дивом врятована легітимність КСУ від "геніального" плану ОП призначити на 2 місця 4 суддів", - додав юрист.

"Найцікавіше, що це все в руках Президента. І, здається, вже пройшло достатньо часу для того, щоб і прийняти відповідні рішення, і щоб досягнення були. Тільки от судовою реформою в ОП, за словами Зеленського, займається Татаров. І поки нею займається підозрюваний в корупції на десятки мільйонів адвокат і соратник Портнова, який розповідав, що майданівці один одному стріляли в потилиці, боюся, особливих досягнень в реалізації реформи не буде ні зараз, ні потім", - підсумував Жернаков.

Нагадаємо, 1 грудня президент Зеленський, коментуючи судову реформу в Україні заявив, що "Пишатись поки нема чим".

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