Доки судовою реформою займається підозрюваний в корупції Татаров, особливих досягнень не буде ні зараз, ні потім, - Жернаков
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Проведення судової реформи в руках президента Зеленського. Вже пройшло достатньо часу для того, щоб і прийняти відповідні рішення, і щоб досягнення були.
Про це у Facebook заявив координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.
"В сьогоднішньому виступі в Верховній раді Президент сказав, що в судовій реформі пишатися поки що нічим. Але пообіцяв при цьому, що "доведе справу до кінця". Що ж, про "поки нічим пишатися" - це цілком адекватна і твереза оцінка. Бо впровадження прийнятих у липні дуже амбітних законопроєктів про реформу ВККС і ВРП іде, але дуже помалу. І результатів дійсно поки немає", - зазначив він.
Жернаков нагадав, що восьмий місяць в Раді лежить президентський "невідкладний" законопроєкт про ліквідацію ОАСК.
"Але там бодай законопроєкт є. А от з КСУ - взагалі біда. Чотирнадцятий місяць уже триває конституційна криза. Рік уже як отримані висновки Венеційської комісії, які радять запровадити конкурс на посади суддів КСУ. Майже рік як те саме повторили країни G7. Замість реформи в нас - продовження практик політичних призначень, законопроєкти ні про що, а також дивом врятована легітимність КСУ від "геніального" плану ОП призначити на 2 місця 4 суддів", - додав юрист.
"Найцікавіше, що це все в руках Президента. І, здається, вже пройшло достатньо часу для того, щоб і прийняти відповідні рішення, і щоб досягнення були. Тільки от судовою реформою в ОП, за словами Зеленського, займається Татаров. І поки нею займається підозрюваний в корупції на десятки мільйонів адвокат і соратник Портнова, який розповідав, що майданівці один одному стріляли в потилиці, боюся, особливих досягнень в реалізації реформи не буде ні зараз, ні потім", - підсумував Жернаков.
Нагадаємо, 1 грудня президент Зеленський, коментуючи судову реформу в Україні заявив, що "Пишатись поки нема чим".
Будь ласка, зачекайте...
а «УКРБУД» ФАКТИЧЕСКИ ПРЕКРАТИЛ СВОЮ РАБОТУ, была создана компания «Дейринг Капитал».
Она работает по адресу Антоновича, 131 в г. Киев - именно там у Татарова и его семьи в собственности целый ряд объектов недвижимости.
В конце октября прошлого года именно Мищенко стал владельцем 45% близкой к Офису президента компании «Эко-Буд-Трейд»
1 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
Пока СБУ открыло производство по подготовке госпереворота, журналисты ищут офицера ФСБ РФ Василия Лаптева, который по информации Кристофера Миллера фигурирует в расшифровке аудиозаписи, имеющейся у президента Украины, где обсуждается его свержение и привлечение к этому Рината Ахметова.
Об этом говорится в сегодняшней статье издания «ОРД».
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Тут же в эфире Дмитрия Гордона появился Христо Грозев и вспомнил генерала-майора СБУ Валерия Шайтанова, который второй год находится в СИЗО, и недавно попал в больницу, а потом суд вернул послеоперационного пациента в СИЗО.
Грозев заявил, что после ареста Шайтанова во взломанной почте ФСБ нашли план 2014 года, как его вербовать. И занимался этим… тоже Лаптев (https://gordonua.com/publications/grozev-v-kremle-est-spisok-smerti-1582946.html).
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Точнее, Христо повторил версию расследования (https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2020/04/24/identifying-fsbs-elusive-elbrus-from-mh17-to-assassinations-in-europe/) Bellingcat по катастрофе MH17 о том, что полковник ФСБ Игорь Егоров который завербовал генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова и поручил ему организовать убийство Адама Осмаева, а также - министра внутренних дел Арсена Авакова, является офицером российской военной разведки (ГРУ) под псевдонимом Андрей Иванович Лаптев.
Под фамилией Лаптев, он служил в должности «министра обороны» Южной Осетии. А в 2014-2015 гг перебазировался в Луганск и передавал русским задержанную Надежду Савченко. Ей он представился как «Эльбрус».
О том, что Шайтанова держат в СИЗО из-за Bellingcat (https://t.me/shadow_anonymous_insights/1484), мы писали еще в марте. До того как Христо у Гордона дополнил историю вскрытой перепиской 2014 года о якобы вербовке Шайтанова. Единственным (https://t.me/shadow_anonymous_insights/1874) доказательством измены генерала СБУ были некие записи телефонных переговоров с Егоровым-Лаптевым, которого Bellingcat подвязывала то к катастрофе малайзийского Boeing, то к убийству в Берлине Зелимхана Хангошвили, который почему-то считается чеченским оппозиционером.
Теперь весь вопрос в том - Андрей Иванович Лаптев из ГРУ у Шайтанова и Василий Васильевич Лаптев из ФСБ, который склонял трех милицейских генералов-пенсионеров к перевороту против Владимира Зеленского - это псевдонимы одного лица или разных? Лаптевых мало не бывает.
Шайтанова держат в СИЗО из-за Bellingcat
Начинает проясняться история https://t.me/shadow_anonymous_insights/1480 с начальником Центра специальных операций «А» Валерием Шайтановым, который почти год сидит в СИЗО за якобы заказ убийства Адама Осмаева.
Сергей Лещенко объяснил, почему Байден назвал Путина убийцей. Все не просто так. Немецкое издание Der Spiegel https://www.spiegel.de/politik/deutschland/mord-im-kleinen-tiergarten-in-berlin-neue-beweise-gegen-den-mutmasslichen-taeter-a-fcac4b40-0002-0001-0000-000176418829?context=issue опубликовало новое громкое расследование, в котором доказывает причастность ФСБ и Кремля к очередному громкому политическому убийству в Европе.
На самом деле расследование не новое. В 2019 году в Берлине застрелили гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который почему-то считается чеченским оппозиционером. Полиция быстро задержала подозреваемого. Им оказался россиянин, который называл себя Вадим Соколов (в действительности он является 54-летним Вадимом Красиковым).
И с тех пор Der Spiegel, The Insider и Bellingcat качают эту тему. Периодически там всплывает Игорь Егоров из ветеранской организации «Вымпел», за связь с которым арестовали Валерия Шайтанова. По данным СБУ, полковник ФСБ России Егоров «координировал деятельность» Шайтанова и с его помощью договаривался об убийстве живущего в Украине чеченского командира Адама Осмаева.
Киллером, по этой версии, должен был выступить бывший боец украинского спецназа, который сотрудничал с СБУ и, похоже, тайно записывал разговоры с Шайтановым и Егоровым.
Согласно уголовному делу разговоры записывал агент СБУ Иван Лукашевич, замдиректора «Укринмаш». Он явно не боец спецназа. Даже близко. Но теперь понятно, почему дело Шайтанова не отдали ГБР https://t.me/volodymyrboyko/2025 и как этот вопрос решил Адам Осмаев, который боится утратить статус потерпевшего.
Он сумел прилепиться к очень страшному человеку для Офиса Президента Христо Грозеву, изучающему сейчас "вагнергейт". Раньше Грозев работал по сбитому малайзийскому лайнеру и по Хангошвили в Берлине.
Адам Осмаев дал показания, что с Хангошвили он не знаком. Но ребята из Bellingcat гнут свою линию, что Егоров - это некто «Эльбрус» и он связан не только с убийством Хангошвили, но и со сбитым малайзийским самолетом тоже. Не пропадать же предыдущему расследованию. Не повезло Шайтанову. Так неудачно сходил в магазин…
У Баканова с Осмаевым ситуативный консенсус по делу Шайтанова против Татарова
Источники сообщают, что вдовец Амины Окуевой (Никифоровой) Адам Осмаев, который проходит потерпевшим по делу о заказе его убийства бывшим заместителем начальника Центра специальных операций «А» Валерием Шайтановым, резко проявился перед судом по Шайтанову 9 марта, и тому продлили срок содержания под стражей еще на два месяца.
Мы писали https://t.me/shadow_anonymous_insights/1453 , что идет активная работа, чтобы отобрать дело у СБУ, где его ведет юное дарование Артем Баховский, и отдать серьезным мужикам в ГБР. Для объективного расследования.
У Валерия Шайтанова подходит год, как он сидит в СИЗО. СБУ не проводит с ним практически никаких следственных действий. Ни допросов, ни очных ставок, долго и вяло идет экспертиза записей. На записях - разговоры по организации убийства Осмаева.
Журналист Владимир Бойко писал (https://t.me/volodymyrboyko/2025), что арест Валерия Шайтанова - это внутренняя разборка в СБУ. Единственным доказательством его измены являются записи телефонных переговоров с российским полковником Егоровым, который возглавляет ветеранскую организацию бывших сотрудников «Вымпела» (в ФСБ он никогда не служил) и агентом СБУ Иваном Лукашевичем, заместителем в «Укринмаш».
Лукашевич занял у Шайтанова - якобы на лечение жены, больной раком - 4 тыс. долларов, которые отнес своему куратору Александру Покладу, начальнику 5 управления ОКР СБУ, и оформил как предоплату за убийство Осмаева. Риффмастер и остальные подозреваемые в убийстве Павла Шеремета - это все агенты 5 Управление ОКР.
Генпрокурора Ирину Венедиктову пытались убедить передать дело в ГБР из-за влияния Поклада на следствие по Шайтанову, и она была вроде бы не против, но тут ее резко "обломали" . Говорят, Осмаев вышел на каких-то американцев и они настоятельно попросили этого не делать.
Интерес Осмаев понятен - он боится утратить статус потерпевшего, если ГБР перепроверит материалы дела и громкое задержание. Сразу же выяснится подлог. Такой же как в деле экс-замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного, подозреваемого в заказе покушения на начальника ВБ Андрея Наумова. После "ареста" под фотосессию его отпустили на свободу.
Шайтанова брали возле дома на Теремках, когда он вышел за бухлом. А видео показали с аллеи Героев Небесной Сотни, с погоней за иномаркой. Это подлог. У Шайтанова нет машины. До пенсии по работе он брал автомобили из спецгаража. Потом не водил.
Поэтому подчиненные убеждают Ивана Баканова не отдавать дело в ГБР, которое находится под влиянием Олега Татарова. Вскроются всякие "бя