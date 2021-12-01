51,6% українців вважають, що у разі вторгнення Росії Зеленський не буде ефективним Верховним головнокомандувачем, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
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Запровадження в Україні воєнного стану у відповідь на нарощення Росією військ уздовж кордону не підтримують 58,1% громадян, 32,8% - підтримують.
Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
"Серед респондентів більше тих, хто вважає, що у разі вторгнення Росії В. Зеленський не здатний буде ефективно спрацювати як Верховний головнокомандувач – так вважають 51,6% респондентів проти 35,9%, які вважають, що він здатний ефективно спрацювати", - йдеться у дослідженні.
"При цьому, за запровадження воєнного стану у відповідь на нарощування Росією військ уздовж кордону виступають 32,8% респондентів, не підтримують це – 58,1%", - додали автори дослідження.
Упродовж 26-29 листопада 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.
Будь ласка, зачекайте...
це вже не лікується(
Зеврейская казачья песня.flv
Зачем вы обижаете говно?
Вперёд, друзья, вперёд!Пора настала.
Канун исхода празднует народ
Еврейское казачество восстало
В Биробиджане был переворот
В казачий круг собрались втихомолку,
Блюдя законы всех великих смут.
Прикрыли мы папахами ермолки
И к сёдлам приторочили талмуд
Никто не шёл на должность атамана-
Ведь атаман поскачет первым в бой.
Потом избрали Лёву Презельмана
Он взял за это денег - Боже ж мой!
А есаулом выбрали мы Каца
За твёрдость духа и огромный нос.
Он в знамя нам не разрешал сморкаться
И отвечать вопросом на вопрос!
Вот грянул бой! А шо ми можим зделать?
Кругом враги, а вдруг онги сильней?
Свои ряды мы развернули смело
И вороных пришпорили коней
Мы мчались в тыл, как в поле чорный вихорь!
Решив, что смерть не люба казаку.
Как развевались пейсы наши лихо
Сплетаясь с гривой конской на скаку
Наш атаман догнал нас на кобыле:
"Я умоляю в бой вернуться вас!"
А кони были в перхоте и мыле,
А "казаки" не слухали приказ!
Тут вышел Кац: "Шелом, браты какзаки!
Кто в бой пойдёть представлю к орденам!"
А тот, кто откупился от атаки,
тот подвозить снаряды будить нам!"
Мы не сдались на уговоры эти -
Там пулемёт... А хто у нас герой?
Наш рабинович скрылся в лазарете,
Сказал, что ранен прямо в геморрой!
На нас врагов надвинулась лавина,
Ряды штыков огня свинцовый шквал.
Мы защищади нашего раввина -
Он бойко нам патроны продавал
Но враг силён и были мы разбиты
Едва успевши распродать обоз
Мы записались все в антисемиты
Так был решён еврейский наш вопрос
8 років тому
У этой замечательнной песни есть автор, известный поэт-песенник Я. Голяков (Яков Аббрамович Гольдштейн). Наиболее известная песня на его стихи - Город над вольной Невой, город нашей славы трудовой. Песня исполнена верно, но не прозвучал самый первый куплет: "Еврейское казачество восстало/Чтобы решить еврейский же вопрос/ И над еврейской сечей прозвучало/ Азохен вей, агицим паровоз." Это сочинено в 60-е годы прошлого века
Вячеслав Кацнельсон
1 рік тому
Мне, еврею, обидеться на качественную хохму??? И вот вам вишенка без торта - в Финскую войну мой отец командовал кавэскадроном
що не так ?
люди вірно оцінили
так то не він здібний, то народ 13,5млн - ідіоти
наш дорогой ЗЕбеня ЗЕлич
После "не будет" - уже можно ставить точку.
Цей до Маскви точно дійде. В індівідуальному бізнес-джеті.
Нет! Этот президент должен полностью отбыть свой срок (во всех смыслах). Может быть это как-то прокачает умственные способности "мудрого народа".
В чем затея, точнее смысл, что более 50 % считают что будет вторжение.... Это тотализатор? В чем смысл опросов таких.
Точніше: "Зеленський не здатний!"
Само по собі це зе навіть памперси наповнити не в змозі.
35,9?? а де решта дупоголових?
я вже хвилюватися за них почав - дупоголові, їм з людьми жити складно.
До речі, Іловайськ чисто на совісті Каломойші, а Дебальцево підстава кацапів, які пообіцяли "зелений коридор", а самі тупо розстрілювали з кущів. Регулярна, до речі, армія РФ то робила. Про це вже сказано-переказано, писано-переписано, але ж ти іпануте, в тому й біда.
Опитувананя по заказу Кремля
Колись так Франція здалась Гітлєру у 1940 році без опору, щось сценарій дуже схожий
Більших товпо*пів я ще не бачив. Половина реально буде зустрічати війська Макшанії з квітами.
@Scythian357
·
2 ч
В ответ
@radiosvoboda
У рамках програми "Велике перемовництво". Емісар кремля чекіст Єрмак,який відсторонив це нещастя з посади президента схоже таки дотискає піднаглядного на скоєння найтяжчого та останнього злочину у його ганебному житті.
Рух Опору Капітуляції
@rok_org_ua
·
6 ч
!
@andrew_levus
: «Всі ці заяви Зеленського нас не стосуються! В Україні вже відбувся державний переворот! І ми є свідками цього. І цей переворот відбувся під керівництвом керівника Офісу Президента-Єрмака. Безпосередню роль у цьому ГКЧП бере і Татаров. Свою роль має і Смірнов».
https://twitter.com/i/status/1465987499025743874
Сидеть он будет в бункере, не в окопе.