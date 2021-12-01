УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16771 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
440 7
НАТО (5129) Росія (47179) Естонія (1034) Кулеба Дмитро (3165) Лійметс (8)

Україна заручилася підтримкою Естонії на двосторонньому та багатосторонньому рівнях в рамках НАТО, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Україна заручилася підтримкою Естонії на двосторонньому та багатосторонньому рівнях в рамках НАТО, - МЗС

Естонія готова надалі підтримувати інтеграцію України до ЄС та НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністеркою закордонних справ Естонської Республіки Євою-Марією Лійметс під час проведення у Ризі Північноатлантичної ради НАТО.

Кулеба детально поінформував естонську колегу про ситуацію на тимчасово окупованих територіях та вздовж кордону України на тлі посилення російської військової присутності. Міністри домовилися про спільну протидію агресивним діям Росії проти України та Балто-Чорноморського регіону.

"Україна заручилася подальшою підтримкою Естонії на двосторонньому та багатосторонньому рівнях в рамках НАТО у справі мобілізації міжнародного тиску з метою стримування РФ від ескалації конфлікту та відновлення територіальної цілісності нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Кулеба висловив вдячність естонській стороні за комплексну гуманітарну, фінансову та технічну підтримку України.

Естонська міністерка запевнила українського колегу у готовності Естонії надалі підтримувати інтеграцію України до ЄС та НАТО.

Сторони також обговорили перспективи подальшої двосторонньої співпраці, зокрема, в оборонній сфері та протидії гібридним загрозам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія готова допомагати зміцнювати стійкість економіки та обороноздатність України, - МЗС

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смешно. А есть еще более маленькая страна?
показати весь коментар
01.12.2021 16:21 Відповісти
Заручиться поддержкой страны члена НАТО это очень даже неплохо. А размер вам может пригодиться в другом и то не факт. Очень часто для этого не только размер необходим а и хоть какой то намек на мозг...
показати весь коментар
01.12.2021 16:25 Відповісти
К сожалению , это не та страна от которой реально зависит принятие Украины в НАТО. Отдыхайте.....
показати весь коментар
01.12.2021 16:30 Відповісти
Вот видите, это то о чем я писал выше, размер в Вашем случае может не помочь.
показати весь коментар
01.12.2021 16:32 Відповісти
по влиятельности и принимаемым решениям.
показати весь коментар
01.12.2021 16:36 Відповісти
есть! Люксембург, Лихтенштейн, Монако, Андорра, Ватикан, Монако....
показати весь коментар
01.12.2021 20:28 Відповісти
 
 