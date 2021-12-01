Україна заручилася підтримкою Естонії на двосторонньому та багатосторонньому рівнях в рамках НАТО, - МЗС

Естонія готова надалі підтримувати інтеграцію України до ЄС та НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністеркою закордонних справ Естонської Республіки Євою-Марією Лійметс під час проведення у Ризі Північноатлантичної ради НАТО.

Кулеба детально поінформував естонську колегу про ситуацію на тимчасово окупованих територіях та вздовж кордону України на тлі посилення російської військової присутності. Міністри домовилися про спільну протидію агресивним діям Росії проти України та Балто-Чорноморського регіону.

"Україна заручилася подальшою підтримкою Естонії на двосторонньому та багатосторонньому рівнях в рамках НАТО у справі мобілізації міжнародного тиску з метою стримування РФ від ескалації конфлікту та відновлення територіальної цілісності нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Кулеба висловив вдячність естонській стороні за комплексну гуманітарну, фінансову та технічну підтримку України.

Естонська міністерка запевнила українського колегу у готовності Естонії надалі підтримувати інтеграцію України до ЄС та НАТО.

Сторони також обговорили перспективи подальшої двосторонньої співпраці, зокрема, в оборонній сфері та протидії гібридним загрозам.

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