Заява Зеленського про прямі перемовини з Путіним - це антиукраїнська і антидержавна дія, - Яценюк
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Прямі переговори Зеленського з Путіним - це абсолютно неприйнятна, неправильна, антидержавна ідея, яка призведе виключно до поразки українських позицій.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив голова Київського Безпекового Форуму, експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Ексглава уряду виступив категорично проти будь-яких прямих перемовин Володимира Зеленського з президентом країни-агресора.
"Це той формат, який хоче Росія. Росія хоче відкинути повністю наших західних союзників і щоби Україна з Росією залишилася один на один. Далі наші західні союзники скажуть: "так це ж було рішення України, це ж Зеленський сам захотів говорити один на один, значить, наша допомога їм не потрібна". І це саме та модель, про яку мріє Путін", - пояснив Яценюк.
"Про що Зеленський хоче розмовляти з Путіним? Йому ж Путін вже сказав, що не буде говорити про Крим, а про Донецьк і Луганськ він буде говорити тільки на підставі Мінських угод у російському тлумаченні. "Червоні лінії" він вже Зеленському виставив – що Україна не може бути членом НАТО і ЄС", - додав експрем'єр.
За його словами, якщо Зеленський хоче просто відео можливість зустрічі з Путіним - це ніщо інше, як реальний підрив українських позицій.
"Це взагалі антиукраїнська і антидержавна дія – те, що заявив сьогодні Зеленський, що він хоче прямих перемовин з Путіним", - наголосив Яценюк.
Нагадаэмо, 1 грудня у Верховній Раді президент Володимир Зеленський заявив, що без прямих перемовин з Росією війну на Донбасі неможливо зупинити.
Будь ласка, зачекайте...
Дивна штука: про держпереворот Зеленський виявляється дізнався не від СБУ, а це СБУ дізнались про «переворот» від Зеленського під час ганебного прес-марафону.
Тоді хто злив цю інфу Зеленському? Може ФСБ через свого крота в оточенні президента?
Нижче - #інсайд від Володимира Ар'єва:
Подзвонив мені знайомий з СБУ, крізь сміх розповів історію. Коли закінчилась прес-конференція Зеленського, в офісі президента почали дзвонити в СБУ - давайте нам матеріали по держперевороту - хто, де, коли, НСРД ітд. Виявилось, що жодних (!) матеріалів в природі не існувало.
Крайнього знайшли швидко - начальника контррозвідки Руснака, якого указом Зеленського вчора звільнили, а вся контора на Володимирській зараз ламає голову щоб таке придумати за день, щоб врятувати президента і самим не виглядати ідіотами. Всі притомні розуміють, що це завдання з області ненаукової фантастики, тому намагаються начальству на очі не попадати. Але провадження довелося порушити, бо так сказали.
Далі. Оскільки професіональні братись за цю історію не хочуть, почали шукати вірних. Знайомий назвав одне прізвище, яке зараз реально розглядають на призначення замість Руснака. Я відмовився вірити і писати його тут не буду, але він наполягав, що це не жарт. Якщо це правда, то це дійсно не жарт і вкладається в послідовний розвал розвідувальних органів. Бо якщо ця особа робила все, що їй сказали і казала все, що написали в ТСК ВР по вагнерівцям, то очолити контррозвідку - зовсім не смішно, а ворожі розвідки розгуляються в Україні одразу, як відсміються. Сподіваюсь, цього не станеться. А ще сподіваюсь, що жарт, який розтягнувся на 2,5 роки, закінчиться якнайшвидше.
Мабуть, краще сьогодні на вулицю не виходити, бо СБУ хапатиме за руки перехожих, щоб призначити винними у завтрашньому «державному перевороті» Зеленського.
Джерело
"Пререверни ЗЕ-лю"
P.S. а, у Арсения Петровича отобрать билет Киев-Нью-Йорк с открытой датой и выдать камуфлет с турецкой, нет не Байрактара, а шаблю - ятаган!
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.
Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори
та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:
або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв
- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;
- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;
- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;
- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;
- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;
- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;
- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».
докладно на Радiо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
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