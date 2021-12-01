Заява Зеленського про прямі перемовини з Путіним - це антиукраїнська і антидержавна дія, - Яценюк

Прямі переговори Зеленського з Путіним - це абсолютно неприйнятна, неправильна, антидержавна ідея, яка призведе виключно до поразки українських позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив голова Київського Безпекового Форуму, експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Ексглава уряду виступив категорично проти будь-яких прямих перемовин Володимира Зеленського з президентом країни-агресора.

"Це той формат, який хоче Росія. Росія хоче відкинути повністю наших західних союзників і щоби Україна з Росією залишилася один на один. Далі наші західні союзники скажуть: "так це ж було рішення України, це ж Зеленський сам захотів говорити один на один, значить, наша допомога їм не потрібна". І це саме та модель, про яку мріє Путін", - пояснив Яценюк.

"Про що Зеленський хоче розмовляти з Путіним? Йому ж Путін вже сказав, що не буде говорити про Крим, а про Донецьк і Луганськ він буде говорити тільки на підставі Мінських угод у російському тлумаченні. "Червоні лінії" він вже Зеленському виставив – що Україна не може бути членом НАТО і ЄС", - додав експрем'єр.

За його словами, якщо Зеленський хоче просто відео можливість зустрічі з Путіним - це ніщо інше, як реальний підрив українських позицій.

"Це взагалі антиукраїнська і антидержавна дія – те, що заявив сьогодні Зеленський, що він хоче прямих перемовин з Путіним", - наголосив Яценюк.

Нагадаэмо, 1 грудня у Верховній Раді президент Володимир Зеленський заявив, що без прямих перемовин з Росією війну на Донбасі неможливо зупинити.

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