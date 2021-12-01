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Заява Зеленського про прямі перемовини з Путіним - це антиукраїнська і антидержавна дія, - Яценюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заява Зеленського про прямі перемовини з Путіним - це антиукраїнська і антидержавна дія, - Яценюк

Прямі переговори Зеленського з Путіним - це абсолютно неприйнятна, неправильна, антидержавна ідея, яка призведе виключно до поразки українських позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив голова Київського Безпекового Форуму, експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Ексглава уряду виступив категорично проти будь-яких прямих перемовин Володимира Зеленського з президентом країни-агресора.

"Це той формат, який хоче Росія. Росія хоче відкинути повністю наших західних союзників і щоби Україна з Росією залишилася один на один. Далі наші західні союзники скажуть: "так це ж було рішення України, це ж Зеленський сам захотів говорити один на один, значить, наша допомога їм не потрібна". І це саме та модель, про яку мріє Путін", - пояснив Яценюк.

"Про що Зеленський хоче розмовляти з Путіним? Йому ж Путін вже сказав, що не буде говорити про Крим, а про Донецьк і Луганськ він буде говорити тільки на підставі Мінських угод у російському тлумаченні. "Червоні лінії" він вже Зеленському виставив – що Україна не може бути членом НАТО і ЄС", - додав експрем'єр.

За його словами, якщо Зеленський хоче просто відео можливість зустрічі з Путіним - це ніщо інше, як реальний підрив українських позицій.

"Це взагалі антиукраїнська і антидержавна дія – те, що заявив сьогодні Зеленський, що він хоче прямих перемовин з Путіним", - наголосив Яценюк.

Нагадаэмо, 1 грудня у Верховній Раді президент Володимир Зеленський заявив, що без прямих перемовин з Росією війну на Донбасі неможливо зупинити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В руках Путіна - автомат. Потрібен терміновий саміт союзників, - Яценюк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+39
Всіх Цензорят вітаю із

"Днем Госпереворотніка !"

Карфаген має бути зруйнованим !
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01.12.2021 16:36
+38
Оно маниакально хочет заглянуть в глаз убийцы украинцев
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01.12.2021 16:35
+35
Зеленское и Сеня величины несопоставимые.
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01.12.2021 16:37
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Українцям ліпше деякий час на вулицю не виходити

Дивна штука: про держпереворот Зеленський виявляється дізнався не від СБУ, а це СБУ дізнались про «переворот» від Зеленського під час ганебного прес-марафону.


Тоді хто злив цю інфу Зеленському? Може ФСБ через свого крота в оточенні президента?

Нижче - #інсайд від Володимира Ар'єва:

Подзвонив мені знайомий з СБУ, крізь сміх розповів історію. Коли закінчилась прес-конференція Зеленського, в офісі президента почали дзвонити в СБУ - давайте нам матеріали по держперевороту - хто, де, коли, НСРД ітд. Виявилось, що жодних (!) матеріалів в природі не існувало.

Крайнього знайшли швидко - начальника контррозвідки Руснака, якого указом Зеленського вчора звільнили, а вся контора на Володимирській зараз ламає голову щоб таке придумати за день, щоб врятувати президента і самим не виглядати ідіотами. Всі притомні розуміють, що це завдання з області ненаукової фантастики, тому намагаються начальству на очі не попадати. Але провадження довелося порушити, бо так сказали.
Далі. Оскільки професіональні братись за цю історію не хочуть, почали шукати вірних. Знайомий назвав одне прізвище, яке зараз реально розглядають на призначення замість Руснака. Я відмовився вірити і писати його тут не буду, але він наполягав, що це не жарт. Якщо це правда, то це дійсно не жарт і вкладається в послідовний розвал розвідувальних органів. Бо якщо ця особа робила все, що їй сказали і казала все, що написали в ТСК ВР по вагнерівцям, то очолити контррозвідку - зовсім не смішно, а ворожі розвідки розгуляються в Україні одразу, як відсміються. Сподіваюсь, цього не станеться. А ще сподіваюсь, що жарт, який розтягнувся на 2,5 роки, закінчиться якнайшвидше.

Мабуть, краще сьогодні на вулицю не виходити, бо СБУ хапатиме за руки перехожих, щоб призначити винними у завтрашньому «державному перевороті» Зеленського.

Джерело
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01.12.2021 17:27 Відповісти
флеш-моб
"Пререверни ЗЕ-лю"
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02.12.2021 00:44 Відповісти
Путін і Зеленський: розмова глухого із сліпим. Один нічого не чує. Інший нічого не бачить. Результат відомий завчасно.
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01.12.2021 17:29 Відповісти
такі люди як Яценюк, Турчинов, та й Порошенко (при всих претензіях до них) взагалі врятували країну від катастрофи, а з них тв-канали ще й зробили винних.
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01.12.2021 17:33 Відповісти
С каким белым лицом от распирающей злости и неизбежным включением в свой спитч говорил гарант о мечте поговорить с путлером. Вся эта его мышиная возня " посмотреть в глаза" этому убийце сегодня прямо говорит о сдаче интересов Украины. Думаю его мечта не сбудется - Украина не рашка.
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01.12.2021 17:39 Відповісти
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01.12.2021 17:47 Відповісти
Жду протестной акции защитников животных -"Ослика жалко". "Переговоры" раненного шакала с осликом в коленно-локтевой позе.
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01.12.2021 17:52 Відповісти
Воно,на жаль,не розуміє що заглянуть йому дозволять лише в один глаз,той що ззаду.І то йому доведеться стати на коліна,а коли гарно поводитиметься- може дозволять понюхати газ.
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01.12.2021 19:04 Відповісти
А что ж ты Арсений вместе с тезкой - Аваковым помог Зе прийти к власти в 2019 ? А теперь типа прозрел ?
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01.12.2021 20:36 Відповісти
ну, Зеленскому же нужно как то отчитаться перед работодателем Путиным за оманские сребренники.
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01.12.2021 23:01 Відповісти
верно, доколе капутыляцию терпеть? . никакого больше минска и обнимания-жатия-рук.
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02.12.2021 02:31 Відповісти
Так і є.
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02.12.2021 03:04 Відповісти
...это агония! Надо закрыть границы(чтобы не сдрыстнули потенциальные бойцы) и дать сражение на поле брани, как в эпосах. И начинать должны Всадники: всадник Зеленский с копьём и всадник Владимир Владимирович на другом коне и тоже с пикой.
P.S. а, у Арсения Петровича отобрать билет Киев-Нью-Йорк с открытой датой и выдать камуфлет с турецкой, нет не Байрактара, а шаблю - ятаган!
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02.12.2021 04:38 Відповісти
Строитель самой крепкой стены на границе с росией.
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02.12.2021 07:17 Відповісти
окремi переговору один-на-один Зе-чма та пуйла не мають сенсу, бо паРаша хоче за рахунок
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.

Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:

або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

докладно на Радiо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

.
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11.12.2021 22:13 Відповісти
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