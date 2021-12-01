Голови МЗС країн НАТО попереджають, що будь-яка агресія дорого коштуватиме Росії, - Столтенберг
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Глави міністерств закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Ризі в середу дійшли думки, що Росія має заплатити за можливі агресивні дії стосовно сусідів.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
"Ми обговорили агресивні та дестабілізаційні дії з боку Росії стосовно її сусідів. Міністри чітко заявили: будь-яка агресія в майбутньому коштуватиме Росії дорого, а також матиме серйозні політичні та економічні наслідки", - зазначив Столтенберг.
Генсек НАТО наголосив на необхідності "виявляти пильність й уникати ескалації".
Водночас Столтенберг зауважив, що Альянс не запроваджує санкцій проти країн, однак "може бути платформою, на якій союзники зможуть обговорювати економічні санкції, інші заходи".
У зустрічі глав МЗС країн НАТО також взяли участь представники Грузії та України.
Будь ласка, зачекайте...
вот если б один раз...без предупреждения... по нарушителям тишины и перемирия на линии разграничения и вне мест для отведенной техники... показательно и назидательно !!!
да не с нашим счастьем и главнокакбыкомандующим-несчастьем...
вот так она полная
Украина получит технику и необходимую информацию, но защищать себя она должна сама, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса, сообщает The Guardian.
Он напомнил, что принцип коллективной безопасности касается только стран НАТО, поэтому Украине - и Грузии при необходимости - придется использовать свою армию и в этом вопросе рассчитывать только на себя.
«НАТО будет активно способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии, которые обеспечат им возможность защищать себя. Мы проводим учения, обеспечиваем обмен информацией, поставляем технику, также поддерживаем процесс реформ», - отметил Столтенберг.
Как подчеркнул генсек НАТО, в случае военной агрессии со стороны России альянс сможет задействовать «широкий спектр» инструментов, включая санкции и политические запреты.