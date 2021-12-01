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Голови МЗС країн НАТО попереджають, що будь-яка агресія дорого коштуватиме Росії, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Голови МЗС країн НАТО попереджають, що будь-яка агресія дорого коштуватиме Росії, - Столтенберг

Глави міністерств закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Ризі в середу дійшли думки, що Росія має заплатити за можливі агресивні дії стосовно сусідів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми обговорили агресивні та дестабілізаційні дії з боку Росії стосовно її сусідів. Міністри чітко заявили: будь-яка агресія в майбутньому коштуватиме Росії дорого, а також матиме серйозні політичні та економічні наслідки", - зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив на необхідності "виявляти пильність й уникати ескалації".

Водночас Столтенберг зауважив, що Альянс не запроваджує санкцій проти країн, однак "може бути платформою, на якій союзники зможуть обговорювати економічні санкції, інші заходи".

У зустрічі глав МЗС країн НАТО також взяли участь представники Грузії та України.

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Автор: Богдан Гуньковський
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А можна , спочатку заплатити, кацапією за 350 років поневолення України, приблизно 10 трильйонів доларів.
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01.12.2021 16:47 Відповісти
Помста московитам за всі злочини проти України повинна стати національною ідеєю.
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01.12.2021 16:58 Відповісти
Єдине,що зупинить московитів,це перспектива отримати зливу гробів на )(уйлостан,а для цього потрібна добре оснащена Армія + консолідоване українське суспільство, допоки в Україні гризня влаштована олігархами,)(уйло має шанс загарбати Україну,як загарбали московити УНР.
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01.12.2021 16:57 Відповісти
"будь-яка агресія в майбутньому коштуватиме Росії дорого, а також матиме серйозні політичні та економічні наслідки", - зазначив Столтенберг. Ці наслідки це чергове сильне занепокоєння, даже сильне. І всьо.....
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01.12.2021 17:04 Відповісти
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01.12.2021 17:05 Відповісти
много раз предупреждать - привыкает рашка и не реагирует...
вот если б один раз...без предупреждения... по нарушителям тишины и перемирия на линии разграничения и вне мест для отведенной техники... показательно и назидательно !!!
да не с нашим счастьем и главнокакбыкомандующим-несчастьем...
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01.12.2021 17:11 Відповісти
а что не всю цитату пишите?
вот так она полная

Украина получит технику и необходимую информацию, но защищать себя она должна сама, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса, сообщает The Guardian.

Он напомнил, что принцип коллективной безопасности касается только стран НАТО, поэтому Украине - и Грузии при необходимости - придется использовать свою армию и в этом вопросе рассчитывать только на себя.

«НАТО будет активно способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии, которые обеспечат им возможность защищать себя. Мы проводим учения, обеспечиваем обмен информацией, поставляем технику, также поддерживаем процесс реформ», - отметил Столтенберг.

Как подчеркнул генсек НАТО, в случае военной агрессии со стороны России альянс сможет задействовать «широкий спектр» инструментов, включая санкции и политические запреты.
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01.12.2021 17:20 Відповісти
 
 