УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16771 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 393 47
війна (56332) перемовини (2483) Росія (47179) Корнієнко (649)

Міжнародні партнери за прямий діалог України з РФ, якщо він може принести мир, – Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Міжнародні партнери за прямий діалог України з РФ, якщо він може принести мир, – Корнієнко

Міжнародні партнери підтримують прямий діалог України з Росією, якщо він може принести мир.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так чи інакше, а говорити з Росією прямо доведеться. Наші партнери підтримують такий діалог, якщо він може дати конкретний результат. І цим результатом має бути мир. Саме за нього, а не за той чи інший формат переговорів, боремося ми і президент Зеленський", - прокоментував Корнієнко заяву президента Володимира Зеленського про необхідність проведення прямих переговорів України та Росії для закінчення війни на Донбасі.

Перший віце-спікер парламенту вважає "цілком логічним" цей меседж глави держави.

Також читайте: Арахамія про прямі перемовини з РФ для припинення війни: Вийде, не вийде - це дуже складний процес, але Росії треба ставити запитання в лоб

"Зараз ми спілкуємося з РФ у Нормандському форматі, де європейці виступають посередниками. Але РФ наполегливо вдає, що вона – не сторона конфлікту, а також посередник. У цьому мінус такого формату", - зазначив Корнієнко.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+31
кто у вас числится в партнерах - плешивый?
показати весь коментар
01.12.2021 16:51
+31
Не надо никого обманывать. Никакие переговоры с Путиным не приведут к миру. Необходимо вводить новые и новые санации до полного расчленения России, необходимо НАТО приблизить до самых границ с Россией.
показати весь коментар
01.12.2021 16:53
+25
"Міжнародні партнери з РФ, Беларуси, КНДР - за прямий діалог України з РФ, якщо він може принести мир, - Корнієнко"
показати весь коментар
01.12.2021 16:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кто у вас числится в партнерах - плешивый?
показати весь коментар
01.12.2021 16:51 Відповісти
"Міжнародні партнери з РФ, Беларуси, КНДР - за прямий діалог України з РФ, якщо він може принести мир, - Корнієнко"
показати весь коментар
01.12.2021 16:59 Відповісти
Корниенко-брехун ! Ему соврать- 2 пальца обοςςατь.
показати весь коментар
01.12.2021 17:03 Відповісти
Відомо ж - "та сторона", та і ті видно всерйоз не сприймають.
показати весь коментар
01.12.2021 18:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=crhYzeoZ4lI
показати весь коментар
01.12.2021 16:51 Відповісти
еще одно чучело бездоказательно ляпает языком. какие партнеры, конкретно?
показати весь коментар
01.12.2021 16:52 Відповісти
Теже партнеры что и по 1000 грн видели как раздавали
показати весь коментар
01.12.2021 16:55 Відповісти
Не надо никого обманывать. Никакие переговоры с Путиным не приведут к миру. Необходимо вводить новые и новые санации до полного расчленения России, необходимо НАТО приблизить до самых границ с Россией.
показати весь коментар
01.12.2021 16:53 Відповісти
Ви лядь там всі ідіоти!!!
показати весь коментар
01.12.2021 16:55 Відповісти
Та то вони по приколу!!!!!!!!!!!! А взагалі то вони ІДІОТИ!!!!!!!!!!
показати весь коментар
01.12.2021 16:57 Відповісти
Хтось чув про таке?????????Може макрон, та лука, а більше ні хто!!!!!! Тільки в групі з американцями і англійцями, і турки теж хотять, а так не ма про що говорити!!!!!! Не ма з ким говорити!!!!!!!!!
показати весь коментар
01.12.2021 16:55 Відповісти
Діалог з агресором і окупантом, який продовжує погрожувати? Про що ви будете спілкуватися з Путіним? Як красиво капітулювати і при цьому залишитися при владі?
Почитайте, Шурік історію спілкування і роздивляння очей Чемберлена і до чого це привело.
показати весь коментар
01.12.2021 16:56 Відповісти
Сосні Корнієнку слід повернутися в підземний перехід і далі грати на гітарі, як це він робив до свого "слугівства" а не втюхувати всяку муть.
показати весь коментар
01.12.2021 16:58 Відповісти
Попытки зебилов доказать, что пу- не }{уйло выглядят так:
показати весь коментар
01.12.2021 16:59 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2021 17:01 Відповісти
"Зараз ми спілкуємося з РФ у Нормандському форматі, де європейці виступають посередниками. Але РФ наполегливо вдає, що вона - не сторона конфлікту, а також посередник. У цьому мінус такого формату". - Ідіоти. Пуйло вже не раз казало - що прямі переговори можливі - але не щодо донбасу чи криму. Щодо донбасу - пуйло хоче, щоб Україна вела прямі переговори з "Данецкам и Луганскам". А крим - для пуйла питання закрите. Про що нелох хоче вести переговори з пуйлом в такому випадку...
показати весь коментар
01.12.2021 17:01 Відповісти
Не надо ля-ля никто давно уже не говорит про наши односторонние переговоры с Россией. Поезд для Московии уже ушёл.
показати весь коментар
01.12.2021 17:01 Відповісти
Перемовини , якщо б були ,не між Україною та Росією, а між конкретними особами кгбистом -Путинім,та шоуменом Зеленським.
Ви уявляєте перемовини між пораненим шакалом (розпад СССР-рана, яка 30 років йому болить) та віслюком?Як не дрессуй віслюка, він тигром не стане.
показати весь коментар
01.12.2021 17:07 Відповісти
Вислюком СОВКОДРОЧЕРОМ : "не все так плохо было в СССР ", "какая разница"…………
показати весь коментар
01.12.2021 17:26 Відповісти
И, что кто то верит этому алкашу из под воротни?
показати весь коментар
01.12.2021 17:07 Відповісти
Список партнёров в студию. С их согласием.
Лживость Слуг нарИда превосходит всю совокупную мировую лживость.
Так же как их воровство и тупость.
показати весь коментар
01.12.2021 17:17 Відповісти
і що ви готові Путіну подарувати? про що вести перемовини? у них ціль знищити нас, у нас ціль щоб вони відіпалися.. про що тут вести перемовини взагалі? не трогайте нас будь ласка? ніяких перемовин, так як говорити немає про що. нарощувати армію, працювати з партнерами політиками, пресувати русню.
показати весь коментар
01.12.2021 17:19 Відповісти
канализацию прорвало что ли? что они несут?
показати весь коментар
01.12.2021 17:26 Відповісти
- Крестный, как узнать кто предатель?
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!…
Марио Пьюзо "Крестный отец"
показати весь коментар
01.12.2021 17:26 Відповісти
Украине не нужны переговоры с Россией, Украине нужны судебные решения, Украине нужен мир по условиям международных норм, а не по условиям Кремля...
видно, как пытаются спасти положения, уговаривая общество отказаться от фундаментальных принципов, в которой независимость это одно из главных состояний...
переговоры, о которых говорит "большевик" Зеленский, это шаг к утрате независимости, крик о пощаде...
показати весь коментар
01.12.2021 17:28 Відповісти
Вот этот хохол-холуй офшорника, очередной его назначенец, очевидно, шо брешет заурядный, недалекий трепач.
показати весь коментар
01.12.2021 17:30 Відповісти


"щас кадык вырву" бубочка так не сможет
показати весь коментар
01.12.2021 17:33 Відповісти
А что, Россия заявляла о желании прямых переговоров? Я такого не слышал. О чем можно говорить с Землёй и Кулебой?
показати весь коментар
01.12.2021 17:33 Відповісти
Ідіоти! Цей діалог іде уже сторіччями!
показати весь коментар
01.12.2021 17:39 Відповісти
Мир любой ценой и нах никому не нужен! Чтоб жить потом в рабстве и чувствовать себя второсортным народом, как ЛДнровцы в роисси?
показати весь коментар
01.12.2021 17:55 Відповісти
Осел, давай я поїду домовлятись за мир з Макшанією. Як посцяти на зелену жабу.
Приїду тай скажу - виводьте війська з України, заплатіть компенсацію сімям загиблих, поверніть те що вкрали - тай будемо дружить. Але не зразу. Потрібен час. Років 100 можливо хватить.
показати весь коментар
01.12.2021 18:05 Відповісти
Не мир потрібен а Перемога! Вигнання орків з Донбасу та Криму.
показати весь коментар
01.12.2021 18:07 Відповісти
А чи готовий цей діяч в випадку загрози державі положити "живот на алтарь Отєчєства" чи тільки на стіл?
показати весь коментар
01.12.2021 18:20 Відповісти
"Гражданская война в Донбассе может быть остановлена только путем переговоров украинцев с украинцами, Россия не является стороной этого конфликта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков".
Я ж говорил - никто с Бубой разговаривать не будет, он не контролирует ситуацию. А вот что будет дальше - очень интересно. Путен не нападэ. Все будет решаться внутри Украины. Зря Буба с Ренатом сцепился.
показати весь коментар
01.12.2021 18:22 Відповісти
Не виключено, що ця заява найвеличнішого неЛоха ********** - просто пропагандисьтський хід і намагання перевести увагу суспільства від його останніх зашкварів (вагнергейт, "днюха" єрмака, обсєр з "переворотом від ахметова", розвал монобільшості). А також намагання повернути собі рейтинги і сімпатії серед ватного табору - який зараз сидить в основному на каналах того ж ахметова і переходить на сторону мураєва і Разумкова.
показати весь коментар
01.12.2021 18:32 Відповісти
готовятся к договорнякам с куйлом, а он взамен многое потребует, если не все свои хотелки
показати весь коментар
01.12.2021 18:38 Відповісти
"а он взамен многое потребует"
1. Забыть о Крыме.
2. Забыть о НАТО.
3. Забыть о ЕС

Это, как, много?
показати весь коментар
01.12.2021 19:01 Відповісти
а сам как, не понимаешь?
показати весь коментар
01.12.2021 19:04 Відповісти
что оно несет??????????
показати весь коментар
01.12.2021 19:08 Відповісти
Тут з операцією з вагнерівцями неможливо найти кінці хто її злив, типу Зе чи Єрмак ''нє прі дєлах'', а що можна очікувати від зустрічі тет-атет Зе і Путіна?... Знов думає ''дурку включити'' ніби він там ''ні ухом ні рилом''!...
показати весь коментар
01.12.2021 20:29 Відповісти
https://turboportal.net/2226-o-bozhe-chto-ty-nesesh-toni-stark.html
показати весь коментар
01.12.2021 21:27 Відповісти
Диалог с агрессором только через прицел автомата
показати весь коментар
01.12.2021 21:32 Відповісти
шура балаганов
показати весь коментар
01.12.2021 22:10 Відповісти
Які парнери? Корнієнко, брудний алкаш, перелічуй давай партнерів.
показати весь коментар
01.12.2021 22:31 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2021 00:22 Відповісти
Столтенберг - Путіну: Москва не вирішуватиме долю України
показати весь коментар
02.12.2021 01:49 Відповісти
 
 