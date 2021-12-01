Міжнародні партнери за прямий діалог України з РФ, якщо він може принести мир, – Корнієнко
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Міжнародні партнери підтримують прямий діалог України з Росією, якщо він може принести мир.
Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Так чи інакше, а говорити з Росією прямо доведеться. Наші партнери підтримують такий діалог, якщо він може дати конкретний результат. І цим результатом має бути мир. Саме за нього, а не за той чи інший формат переговорів, боремося ми і президент Зеленський", - прокоментував Корнієнко заяву президента Володимира Зеленського про необхідність проведення прямих переговорів України та Росії для закінчення війни на Донбасі.
Перший віце-спікер парламенту вважає "цілком логічним" цей меседж глави держави.
"Зараз ми спілкуємося з РФ у Нормандському форматі, де європейці виступають посередниками. Але РФ наполегливо вдає, що вона – не сторона конфлікту, а також посередник. У цьому мінус такого формату", - зазначив Корнієнко.
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Ви уявляєте перемовини між пораненим шакалом (розпад СССР-рана, яка 30 років йому болить) та віслюком?Як не дрессуй віслюка, він тигром не стане.
Лживость Слуг нарИда превосходит всю совокупную мировую лживость.
Так же как их воровство и тупость.
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!…
Марио Пьюзо "Крестный отец"
видно, как пытаются спасти положения, уговаривая общество отказаться от фундаментальных принципов, в которой независимость это одно из главных состояний...
переговоры, о которых говорит "большевик" Зеленский, это шаг к утрате независимости, крик о пощаде...
"щас кадык вырву" бубочка так не сможет
Приїду тай скажу - виводьте війська з України, заплатіть компенсацію сімям загиблих, поверніть те що вкрали - тай будемо дружить. Але не зразу. Потрібен час. Років 100 можливо хватить.
Я ж говорил - никто с Бубой разговаривать не будет, он не контролирует ситуацию. А вот что будет дальше - очень интересно. Путен не нападэ. Все будет решаться внутри Украины. Зря Буба с Ренатом сцепился.
1. Забыть о Крыме.
2. Забыть о НАТО.
3. Забыть о ЕС
Это, как, много?