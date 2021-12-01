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Блінкен про загрозу вторгнення РФ до України: Країни НАТО готові посилити присутність на "східному фланзі"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Блінкен про загрозу вторгнення РФ до України: Країни НАТО готові посилити присутність на

Країни НАТО готові вживати заходів проти Росії, якщо ця країна піде на агресію проти України.

Про це заявив у середу глава Держдепу США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми готові вживати серйозних заходів. А НАТО готове посилювати свій східний фланг", - заявив він на пресконференції, коментуючи підсумки зустрічі глав МЗС Північноатлантичного альянсу в Ризі.

Блінкен зазначив, що Вашингтон попереджав російську сторону про готовність вживати заходів у разі загострення кризи з Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра Блінкен проведе окремі зустрічі з Кулебою та Лавровим у Стокгольмі, - Bloomberg

Автор: Ірина Дашківська
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До сраки нам ваша присутність,якщо ви вже заявили, що захищать не будете.
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01.12.2021 16:54 Відповісти
"Захистник", а ти з Іспанії тут гундиш про захист, чи з під проксі?
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01.12.2021 16:59 Відповісти
Іспанія в НАТО телепню. Вивчи методичний матеріал і гавкай бажано з під проксі України
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01.12.2021 17:05 Відповісти
Яка тобі різниця з того? Громадянство зберігаю.А де живу,то моя справа.
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04.12.2021 10:32 Відповісти
Ерефію може стримати тільки наявність баз НАТО в Україні. В іншому випадку стримування можливе тільки за умови здачі інтересів України. А це зрада.
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01.12.2021 16:56 Відповісти
"НАТО готове посилювати свій східний фланг". В том и проблема, что благодаря зебилам (в т.ч.) Украина восточным флангом НАТО пока не является.
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01.12.2021 17:06 Відповісти
А в бункере давно готовят очередной залп сероводорода. Весь мир содрогнется от залпа плешивого рашенфюрера.
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01.12.2021 17:28 Відповісти
Мистер Бликнин, докладываю: в Мариуполе тихо, если об артиллерии. И не просто тихо, а даже скорые не воют, что ранее было почти закономерно.
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01.12.2021 17:30 Відповісти
Но далее, на северо-восток по линии, похоже что не особо тихо
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01.12.2021 17:57 Відповісти
Вполне вероятно. Я докладывал только о Мариуполе.
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01.12.2021 18:01 Відповісти
Возможно разведка разглядела там припрятанные хлеб-соль ...
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01.12.2021 18:14 Відповісти
Разве что...
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01.12.2021 18:22 Відповісти
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01.12.2021 18:26 Відповісти
Тим часом російські сателіти- талібан та іран почали перестрілку на кордоні:

https://mil.in.ua/uk/news/taliby-vedut-bij-z-prykordonnykamy-iranu/
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01.12.2021 18:33 Відповісти
 
 