Блінкен про загрозу вторгнення РФ до України: Країни НАТО готові посилити присутність на "східному фланзі"
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Країни НАТО готові вживати заходів проти Росії, якщо ця країна піде на агресію проти України.
Про це заявив у середу глава Держдепу США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми готові вживати серйозних заходів. А НАТО готове посилювати свій східний фланг", - заявив він на пресконференції, коментуючи підсумки зустрічі глав МЗС Північноатлантичного альянсу в Ризі.
Блінкен зазначив, що Вашингтон попереджав російську сторону про готовність вживати заходів у разі загострення кризи з Україною.
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