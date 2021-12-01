Блінкен про загрозу вторгнення РФ до України: Країни НАТО готові посилити присутність на "східному фланзі"

Країни НАТО готові вживати заходів проти Росії, якщо ця країна піде на агресію проти України.

Про це заявив у середу глава Держдепу США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми готові вживати серйозних заходів. А НАТО готове посилювати свій східний фланг", - заявив він на пресконференції, коментуючи підсумки зустрічі глав МЗС Північноатлантичного альянсу в Ризі.

Блінкен зазначив, що Вашингтон попереджав російську сторону про готовність вживати заходів у разі загострення кризи з Україною.

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