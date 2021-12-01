У разі російського вторгнення до України США запровадять жорсткі обмежувальні заходи, від яких раніше відмовлялися, - Блінкен

США будуть готові вжити проти РФ економічні обмежувальні заходи, від запровадження яких у минулому відмовлялися. Це станеться в тому випадку, якщо РФ наважиться на вторгнення до України.

Про це заявив у середу глава Держдепу США Ентоні Блінкен на пресконференції в Ризі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми ясно дали зрозуміти, що якщо Росія у випадку з Україною продовжить йти шляхом конфронтації, наша реакція буде рішучою. Зокрема, йтиметься про сильні економічні заходи, від яких ми в минулому відмовлялися", - сказав він.

Говорячи про ситуацію на кордоні РФ із Україною, Блінкен зазначив, що США "мають бути готові до будь-якого розвитку подій".

При цьому він наголосив, що буде краще, якщо Москва та Київ врегулюють розбіжності, використовуючи Мінські домовленості.

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