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Новини Політика України
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армія РФ (13463) вторгнення (361) Росія (47179) санкції (6840) Блінкен (941)

У разі російського вторгнення до України США запровадять жорсткі обмежувальні заходи, від яких раніше відмовлялися, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У разі російського вторгнення до України США запровадять жорсткі обмежувальні заходи, від яких раніше відмовлялися, - Блінкен

США будуть готові вжити проти РФ економічні обмежувальні заходи, від запровадження яких у минулому відмовлялися. Це станеться в тому випадку, якщо РФ наважиться на вторгнення до України.

Про це заявив у середу глава Держдепу США Ентоні Блінкен на пресконференції в Ризі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми ясно дали зрозуміти, що якщо Росія у випадку з Україною продовжить йти шляхом конфронтації, наша реакція буде рішучою. Зокрема, йтиметься про сильні економічні заходи, від яких ми в минулому відмовлялися", - сказав він.

Говорячи про ситуацію на кордоні РФ із Україною, Блінкен зазначив, що США "мають бути готові до будь-якого розвитку подій".

При цьому він наголосив, що буде краще, якщо Москва та Київ врегулюють розбіжності, використовуючи Мінські домовленості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен про загрозу вторгнення РФ до України: Країни НАТО готові посилити присутність на "східному фланзі"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
7,5 лет как вторглись.
Даже, сраному Аэрофлоту ничего не можете сделать. Как летал в оккупированный Крым, так и летает, при этом преспокойно летая в Америки, Европы.....
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01.12.2021 17:11
+13
Ви,друзі мериканці, дочекались щоб пуйло розробив свою систему замість Свіфту, а зараз палкою махаєте? Ваші методи»спримування» з самого початку були фікцією, димовою завісою. Імітацією допомоги.Вам вигідні конфлікти. Ваші срані Джевеліни пук у калюжу.
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01.12.2021 17:10
+12
Пізно. Рашка за 8 років досить суттєво підготувалася до ізоляції - рубільник інтернету, заміна Віза та Мастеркард. Гірше всього там буде середньому класу від тих санкцій - але це традиційно "внутрішній ворог" і його не шкода. А рядові кацапи, як жили у гівні - гірше не стане особливо. Як і верхівці не стане гірше. Ну не зможуть в США поїхати. А Європа не думаю, що відмовиться від газу та заборонятиме купувати у себе нерухомість.
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01.12.2021 17:11
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Ви,друзі мериканці, дочекались щоб пуйло розробив свою систему замість Свіфту, а зараз палкою махаєте? Ваші методи»спримування» з самого початку були фікцією, димовою завісою. Імітацією допомоги.Вам вигідні конфлікти. Ваші срані Джевеліни пук у калюжу.
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01.12.2021 17:10 Відповісти
и что? таких систем десятки. а пуйловская система будет работать во всем мире от воронежа до ростова. как и все остальное, показанное рашкованской пропагандой по телевизору.
лапотник. вы уже проиграли. смиритесь.
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01.12.2021 17:48 Відповісти
Та то клоунада а не система, она даже в самой росии не работает
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01.12.2021 17:49 Відповісти
"пуйло розробив свою систему замість Свіфту" - дико ржал
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01.12.2021 19:20 Відповісти
7,5 лет как вторглись.
Даже, сраному Аэрофлоту ничего не можете сделать. Как летал в оккупированный Крым, так и летает, при этом преспокойно летая в Америки, Европы.....
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01.12.2021 17:11 Відповісти
он и в карибский кризис летал в вашингтон. это уже внутренняя политика США, до которой у тебя все равно не хватает ума
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01.12.2021 17:49 Відповісти
Не не могут - а не хотят! **********...
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01.12.2021 21:12 Відповісти
Та ні путіна.Не літа аерофлот у Крим.Там нема навіть центральних російських банків.
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01.12.2021 21:25 Відповісти
Пізно. Рашка за 8 років досить суттєво підготувалася до ізоляції - рубільник інтернету, заміна Віза та Мастеркард. Гірше всього там буде середньому класу від тих санкцій - але це традиційно "внутрішній ворог" і його не шкода. А рядові кацапи, як жили у гівні - гірше не стане особливо. Як і верхівці не стане гірше. Ну не зможуть в США поїхати. А Європа не думаю, що відмовиться від газу та заборонятиме купувати у себе нерухомість.
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01.12.2021 17:11 Відповісти
Не ну если доллар станет рублей в 300 то все может пойти совсем по другому
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01.12.2021 17:50 Відповісти
Пока что они гребут деньги на газе и нефти с такой прибылью, что тебе и не снилось.
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01.12.2021 17:53 Відповісти
Они то гребут, а что простым ************ с этого?
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01.12.2021 17:59 Відповісти
А мы получаем с траншей МВФ? Дороги по тройной цене?
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01.12.2021 18:02 Відповісти
А был бы Порох, не исключено, что были бы по двойной
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01.12.2021 18:10 Відповісти
Гребут и отправляют нагрёбаное на хранение в Америку
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01.12.2021 18:08 Відповісти
А наши куда отправляют? В Приват?
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01.12.2021 18:38 Відповісти
Ваши? Ваши наверное в Бундесбанк
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01.12.2021 21:44 Відповісти
Запровадять жорсткі обмежувальні заходи, аж до заборони торгівлю курячими яйцями та кедровими горіхами
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01.12.2021 17:15 Відповісти
неужели эмбарго на матрешки и балалайки? Это мощно.
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01.12.2021 17:16 Відповісти
всем, от лейтенанта до генерала заморозят счета в сша
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01.12.2021 17:18 Відповісти
Как Лахта вздрогнула!
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01.12.2021 17:28 Відповісти
Как умно ***** выбрало время для обострения! Зима на носу, а ну-ка откажитесь от кацапского нефтегаза! А вот рубануть свифт, интернет можно ваще без проблем. Аккуратненько конфисковать награбленное *****вской сворой и притыренное на Западе - годная идея. Обрубить поставки всех товаров сложнее канцелярской кнопки - гут. Плюс военная помощь без ограничений по степени летальности оружия. Канадцы красавцы, истребители предлагают.
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01.12.2021 17:35 Відповісти
Отримаємо чергове занепокояня та стурбованість Безхребетні слабаки
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01.12.2021 17:37 Відповісти
Вот тебе и США. Приехали. Вместо помощи - ДУЛЯ. Про гомиков из англии нечего вообще говорить.
По нормальному КАК МИНМУМ США должно было УЖЕ предоставить Украине тысячи танков, самолетов и прочее, прочее. А так США сказали ******** - мы порубим слегка экономику. Но всякие прокладки остануться.
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01.12.2021 17:38 Відповісти
Приехали ) США ДОЛЖНО Если уж зелик никому ничего не должен, то США тем более ...
Если джавелины ДУЛЯ, так может вернуть обратно ?
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01.12.2021 17:44 Відповісти
США должны были Пороху!
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01.12.2021 19:02 Відповісти
Продать или дать?
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01.12.2021 17:51 Відповісти
После будапештского меморандума США как порядочные должны были " женится" но обамка отморозился, рыжий сопли жевал. Так приличные люди не поступают
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01.12.2021 19:00 Відповісти
Самая крайняя жесткая озабоченность.
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01.12.2021 17:43 Відповісти
Вам Трамп не подобався?
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01.12.2021 17:49 Відповісти
Нет!
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01.12.2021 18:56 Відповісти
ну пестес!
будет свирепая озабоченность !!!
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01.12.2021 17:54 Відповісти
Це станеться в тому випадку, якщо РФ наважиться на вторгнення до України.

Какая информативная новость. То есть Путина как бы подталкивают к мысли, что при вторжении последуют именно новые санкции, а не какая-либо силовая поддержка. Ну и организуют США в случае боевых действий эвакуацию части населения, как в Афганистане. А там сменится в стране правительство, которое попросит снять с России все действующие санкции. И дальше вступление в союзное государство. Шах и мат.
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01.12.2021 18:52 Відповісти
Обама много раз провоцировал Путина на повторное второжение, постоянно повторяя, что США не будут воевать за Украину.
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01.12.2021 19:48 Відповісти
Все детотк обратно в расею....с заблокированными счетами...это от чего раньше отказывались Ну естественно Swift VISA $ Master Card отрубить..****** они не кчему!!!
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01.12.2021 19:03 Відповісти
Без санкций против нефтегазового сектора Россия отделается легким испугом.
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01.12.2021 19:49 Відповісти
Ви всі пишете про свіфт, картки, відключення інету. А можливо малось на увазі замороження краденого бабла на рахунках західних банків і ануляція віз? Всі ж знають, що путінських жуліків хвилює перш за все власний гаманець і комфорт, а вже потім геополітичні брєдні їхнього *************.
Оскільки конфіскація особистого чорного бабла це дуже інтимна тема, то американці навіть вслух це не називають, поки не прийде час діяти, щоб не підвищувати і так високі ставки в геополітичній грі. А по відповідним каналам могли і озучити чітко.
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01.12.2021 19:11 Відповісти
Санкции могут быть одни - против главного источника валютной выручки, Газпрома и Роснефти. Но администрация сонного Джо даже во снах подобные сценарии не рассматривает.
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01.12.2021 19:52 Відповісти
забанить терр.организации кооп.озеро инет и банки и все карачун тебе ватный царетелли
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01.12.2021 21:03 Відповісти
Треба було б вже починати. Дієвий рецепт від Рейгана вже перевірено - СРСР здох, то й здохне Путінське поріддя.
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01.12.2021 22:04 Відповісти
 
 