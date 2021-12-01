У разі російського вторгнення до України США запровадять жорсткі обмежувальні заходи, від яких раніше відмовлялися, - Блінкен
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США будуть готові вжити проти РФ економічні обмежувальні заходи, від запровадження яких у минулому відмовлялися. Це станеться в тому випадку, якщо РФ наважиться на вторгнення до України.
Про це заявив у середу глава Держдепу США Ентоні Блінкен на пресконференції в Ризі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми ясно дали зрозуміти, що якщо Росія у випадку з Україною продовжить йти шляхом конфронтації, наша реакція буде рішучою. Зокрема, йтиметься про сильні економічні заходи, від яких ми в минулому відмовлялися", - сказав він.
Говорячи про ситуацію на кордоні РФ із Україною, Блінкен зазначив, що США "мають бути готові до будь-якого розвитку подій".
При цьому він наголосив, що буде краще, якщо Москва та Київ врегулюють розбіжності, використовуючи Мінські домовленості.
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лапотник. вы уже проиграли. смиритесь.
Даже, сраному Аэрофлоту ничего не можете сделать. Как летал в оккупированный Крым, так и летает, при этом преспокойно летая в Америки, Европы.....
По нормальному КАК МИНМУМ США должно было УЖЕ предоставить Украине тысячи танков, самолетов и прочее, прочее. А так США сказали ******** - мы порубим слегка экономику. Но всякие прокладки остануться.
Если джавелины ДУЛЯ, так может вернуть обратно ?
будет свирепая озабоченность !!!
Какая информативная новость. То есть Путина как бы подталкивают к мысли, что при вторжении последуют именно новые санкции, а не какая-либо силовая поддержка. Ну и организуют США в случае боевых действий эвакуацию части населения, как в Афганистане. А там сменится в стране правительство, которое попросит снять с России все действующие санкции. И дальше вступление в союзное государство. Шах и мат.
Оскільки конфіскація особистого чорного бабла це дуже інтимна тема, то американці навіть вслух це не називають, поки не прийде час діяти, щоб не підвищувати і так високі ставки в геополітичній грі. А по відповідним каналам могли і озучити чітко.