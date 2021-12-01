Росія не може завадити зближенню України та НАТО, у неї немає права голосу, - Кулеба

Росія не може завадити Україні зблизитися з НАТО і не має права голосу у відповідних дискусіях.

Про це заявив міністр іноземних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На наш погляд, підсумки саміту НАТО в Мадриді мають не лише описати реакцію союзників на нові виклики та погрози, а й встановити керівні принципи, які можуть допомогти їм виконати рішення саміту у Бухаресті щодо можливого членства України", - зазначив голова МЗС.

Кулеба наголосив, що Росія не може завадити Україні зблизитися з НАТО і не має права голосу у відповідних дискусіях.

"Будь-які пропозиції Росії обговорити з НАТО, США чи будь-якою іншою країною будь-які так звані гарантії того, що Альянс не розширюватиметься на схід, є незаконними", - наголосив міністр.

Кулеба додав, що найкращою гарантією безпеки для Росії було б виведення своїх військ з території України, припинення агресії проти України і, таким чином, нормалізація відносин із Заходом "замість тягти Європу назад в часи холодної війни".

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