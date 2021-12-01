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Росія не може завадити зближенню України та НАТО, у неї немає права голосу, - Кулеба

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Росія не може завадити зближенню України та НАТО, у неї немає права голосу, - Кулеба

Росія не може завадити Україні зблизитися з НАТО і не має права голосу у відповідних дискусіях.

Про це заявив міністр іноземних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На наш погляд, підсумки саміту НАТО в Мадриді мають не лише описати реакцію союзників на нові виклики та погрози, а й встановити керівні принципи, які можуть допомогти їм виконати рішення саміту у Бухаресті щодо можливого членства України", - зазначив голова МЗС.

Кулеба наголосив, що Росія не може завадити Україні зблизитися з НАТО і не має права голосу у відповідних дискусіях.

"Будь-які пропозиції Росії обговорити з НАТО, США чи будь-якою іншою країною будь-які так звані гарантії того, що Альянс не розширюватиметься на схід, є незаконними", - наголосив міністр.

Кулеба додав, що найкращою гарантією безпеки для Росії було б виведення своїх військ з території України, припинення агресії проти України і, таким чином, нормалізація відносин із Заходом "замість тягти Європу назад в часи холодної війни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та НАТО працюють над стримуванням російської агресії, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Нам своє робити. Полізуть - будемо битися, що робити. Тільки нехай зауважать, що зараз не 14-й. Армія відновлена, союзники є, та ще й серйозні хлопці. Втрати кацапів чекають грандіозні. Адіннарот буде здивований.
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01.12.2021 17:24
+4
Проте у Росії є зелені лялькі-маріонетки кремлівського балагана !!!))))
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01.12.2021 17:20
+4
Якби лише його,в Україні кремлівських гнид несчисленна кількість ,на жаль !!!)))
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01.12.2021 17:24
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Та якби й був-хтоб у лапатних свиней запитував...
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01.12.2021 17:19 Відповісти
Ложили они на права других. Нужна очень сильная армия а вместо нее дебилы выбрали писюаниста.
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01.12.2021 19:08 Відповісти
Чи бачиш у лвпатнiх свиней є ЯЗ і гіперракети, яких у США немає. Тому у лапатніх свиней є голос, до якого США прислухаються. Зараз Байден запросив про чергову розмову з Кремлем
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01.12.2021 19:37 Відповісти
Байден? Смешно. ***** твоё из кожи вон лезет Байдену ботинки целовать
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01.12.2021 19:45 Відповісти
Новини читай, дурком не будеш) Байден на розмову запросив, тема, напруга на кордонi України

Washington Post:
11/30/2021 Biden and his aides are preparing

fora virtual conversation with Putin in Decemb
er
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01.12.2021 20:21 Відповісти
Проте у Росії є зелені лялькі-маріонетки кремлівського балагана !!!))))
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01.12.2021 17:20 Відповісти
Є в них голос Д'єрмака.. на жаль.
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01.12.2021 17:22 Відповісти
Якби лише його,в Україні кремлівських гнид несчисленна кількість ,на жаль !!!)))
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01.12.2021 17:24 Відповісти
Нам своє робити. Полізуть - будемо битися, що робити. Тільки нехай зауважать, що зараз не 14-й. Армія відновлена, союзники є, та ще й серйозні хлопці. Втрати кацапів чекають грандіозні. Адіннарот буде здивований.
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01.12.2021 17:24 Відповісти
Адиннарот рабССийский- це старший раб, смотрящий Золотой Орды, .. к Руси-Киеву примазываются, но всеравно лезут в Украину-Русь убивать .. поэтому в Украине такие богатые черноземы ..
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01.12.2021 17:58 Відповісти
Ещё пару лет и зескот сделает армию образца 14 года
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01.12.2021 19:09 Відповісти
Вона без права голосу може задушити Україну за допомогою вибору 73%-ів.
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01.12.2021 17:32 Відповісти
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01.12.2021 18:15 Відповісти
А в Украине насчёт СП2 голос есть?
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01.12.2021 18:31 Відповісти
А у ***** твоего? Тормозят трубу всем миром
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01.12.2021 19:47 Відповісти
Нет права голоса? Чё серьёзно?
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01.12.2021 18:41 Відповісти
Кулеба не нюхает, а курит что-то очень запретное, которое хотят разрешить.
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01.12.2021 18:45 Відповісти
Челдон Путлер еще месяц назал быдлу рюсскава мира сказал...мы обсерон и подлодка Курск в ЖО...
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01.12.2021 19:04 Відповісти
Мавзолейное бараны... срочно ********* на сцену..она вам точно скаже... Новороссия Путлера от Харькова до ОДЕССЫ ....сдохла Порошенко поставил РАБссию на ОТСОС....
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01.12.2021 19:07 Відповісти
этот масенький британский кораблик разнесет РАБссию двумя залпами....
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01.12.2021 19:10 Відповісти
Путіну не треба право голосу. Досить пообіцяти НАТО напад на Україну і НАТО самі без всякого російського права відмовляться від запрошення України. Просто НАТО не потрібна війна на своїх кордонах.
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01.12.2021 19:51 Відповісти
 
 