Країни НАТО відповіли на заклик України щодо співпраці у військово-технічній сфері задля стримування РФ, - Кулеба
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Країни-члени НАТО відповіли на заклик поглиблювати співпрацю з Україною у військово-технічній сфері, надсилати чіткі сигнали РФ, що будь-яка нова хвиля збройної агресії проти України стане непосильною ношею для неї.
Про це повідомив міністр закордонних справ. України Дмитро Кулеба на пресконференції за підсумками засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ держав-членів НАТО в Ризі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Головне, що ми дуже чітко почули сьогодні на міністерській зустрічі відповідь на мій заклик поглиблювати зараз співпрацю з Україною у військово-технічній сфері, і, друге, надсилати чіткі сигнали на всіх рівнях Росії про те, що будь-яка нова хвиля збройної агресії проти України стане непосильною ношею для Росії, і, третє, працювати над санкціями. На всіх цих трьох треках відбувається дуже динамічна робота. Це те, що я сьогодні почув, ця відповідь колег мене на цей момент влаштовує, ми продовжимо працювати з ними над формуванням цього пакета стримування", - сказав Кулеба.
Міністр додав, що наразі Україна з кожною країною обговорює, який саме внесок вона може зробити у пакет стримування.
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раньше мир создавал антигитлеровскую коалицию,
сегодня он создает антипутинскую.
как говорил в свое время сэр Уинстон Черчиль, "Фашисты в будущем, будут называть себя антифашистами"
1 декабря 2021 г.
https://youtu.be/g90MiYq9lVc
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что президент России Владимир Путин совершит стратегическую ошибку, если предпримет военные действия для расширения своей территории.
Надев шлем с бронежилетом и проехавшись на танке, она предупредила: ее страна "выступит против злонамеренных действий РФ". Такой "трюк" многим напомнил сцену с экс-премьером Маргарет Тэтчер 35 лет назад, которую сфотографировали на основном боевом танке британской армии Challenger. Об этом сообщает The Times
Отмечается, что Трасс на танке проехалась в Эстонии всего в нескольких милях от границы с Российской Федерацией. Там глава МИД навещала "сотни готовых к бою" британских солдат, которые базируются недалеко от Таллина.