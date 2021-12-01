УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16641 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 042 7
війна (56332) обстріл (21024) поранення (2656) Донбас (21733) найманці РФ (1969)

Внаслідок дистанційного мінування околиць Мар'їнки військами РФ поранено цивільну особу, від початку доби окупанти двічі відкривали вогонь, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок дистанційного мінування околиць Мар'їнки військами РФ поранено цивільну особу, від початку доби окупанти двічі відкривали вогонь, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі двічі відкривали вогонь. Поранення дістала цивільна особа.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

В напрямку Авдіїівки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар'їнка, внаслідок чого дістала поранення цивільна особа.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, та змусили противника припинити обстріли.

Також читайте: Росія не може завадити зближенню України та НАТО, у неї немає права голосу, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелене перемир"я триває !! Чи не так ,зебілоїди???)))
показати весь коментар
01.12.2021 17:30 Відповісти
И что будешь делать? Писать гневные опусы?
показати весь коментар
01.12.2021 18:01 Відповісти
На жаль ,я вже не в тому віці,лишається писати опуси !!)))
показати весь коментар
01.12.2021 18:05 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2021 18:10 Відповісти
Знову союзмультфільм,дауне?
показати весь коментар
01.12.2021 19:30 Відповісти
 
 