Влада не повинна використовувати протести як привід до утиску свободи слова, - Аваков

Влада має адекватно реагувати на акції протесту громадян і не використовувати їх як підставу для боротьби з опозицією та утиску свободи слова.

Про це ексглава МВС Арсен Аваков заявив під час 12-го Київського Форуму з безпеки у середу у Києві.

"Провокації завжди можливі. Тут головне, щоб ми мали адекватну владу. Бувають різні ситуації. Але реагування на події, що відбуваються на вулиці, під час акцій протесту може призвести до бажання приборкати свободу слова або закрити чергові телеканали або оголосити державний переворот у виконанні опозиційних партій", - сказав він.

Арсен Аваков підкреслив, що в демократичному суспільстві існують різні думки, які потрібно поважати, і демократія завжди передбачає баланс.

"Баланс передбачає прислухатися до суспільства. Іноді це буває незручно, але треба дослухатися", – зазначив ексглава МВС.

Говорячи про питання війни, Арсен Аваков висловив думку, що це справа кожного громадянина, оскільки йдеться про захист свого права на вільне та гідне життя.

"Війна це не лише справа армії, це доля нації. Ми повинні мати людей, мотивованих захищати цю державу. Кожен громадянин повинен розуміти, що він захищає свій спосіб життя, свободи, незалежність. Він повинен знати, що він іде на війну, кидає своє мирне життя і йде захищати державу, в якій потім житиме вільно, незалежно, економічно спроможно, і це вкрай важливо, це важливіше, ніж озброєння для армії", - сказав він.