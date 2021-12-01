Влада не повинна використовувати протести як привід до утиску свободи слова, - Аваков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Влада має адекватно реагувати на акції протесту громадян і не використовувати їх як підставу для боротьби з опозицією та утиску свободи слова.
Про це ексглава МВС Арсен Аваков заявив під час 12-го Київського Форуму з безпеки у середу у Києві.
"Провокації завжди можливі. Тут головне, щоб ми мали адекватну владу. Бувають різні ситуації. Але реагування на події, що відбуваються на вулиці, під час акцій протесту може призвести до бажання приборкати свободу слова або закрити чергові телеканали або оголосити державний переворот у виконанні опозиційних партій", - сказав він.
Арсен Аваков підкреслив, що в демократичному суспільстві існують різні думки, які потрібно поважати, і демократія завжди передбачає баланс.
"Баланс передбачає прислухатися до суспільства. Іноді це буває незручно, але треба дослухатися", – зазначив ексглава МВС.
Говорячи про питання війни, Арсен Аваков висловив думку, що це справа кожного громадянина, оскільки йдеться про захист свого права на вільне та гідне життя.
"Війна це не лише справа армії, це доля нації. Ми повинні мати людей, мотивованих захищати цю державу. Кожен громадянин повинен розуміти, що він захищає свій спосіб життя, свободи, незалежність. Він повинен знати, що він іде на війну, кидає своє мирне життя і йде захищати державу, в якій потім житиме вільно, незалежно, економічно спроможно, і це вкрай важливо, це важливіше, ніж озброєння для армії", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
сейчас у людей тупо нет телевизоров в домах. за ненадобностью
визначальне слово "потім", не потім - а зараз, якщо знову "потім" - то вже було 30 років, тому або зараз - або "потім" може й не настати...
А зелена шмаркля не те що "зараз", воно вже майже вбило й "потім", тому головна проблема - зелена шмаркля
Просто мысли вслух...
Пригадаймо, як вірний лизоблюд Авакова Геращенко притащив на плюси пописані двері з банкової.
А потім знову лізти в політику.
Не говорите, вы не можете этого знать.
Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору
Ждем новый скачек цен абсолютно на ВСЕ !!!! . Во мудило накварталил !
Рвется мразь обратно во власть.
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Влада Зеленського вже не криється що це «влада Януковича».
На тих же місцях космонавти та перекриті дороги.
Весь Київ стоїть в заторах. Половина вулиць в центрі перекрита.
Все забите автівками з правоохоронцями. Весь Хрещатик в них.
Це і є «держпереворот», Володимир Олександрович? Бо схоже що не народ готує путчі, а влада, яка замість того щоб вся ця техніка захищала країну від Путіна, стоїть в мирному Києві.