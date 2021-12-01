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Новини Політика України
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Аваков (1961) свобода слова (376)

Влада не повинна використовувати протести як привід до утиску свободи слова, - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Влада не повинна використовувати протести як привід до утиску свободи слова, - Аваков

Влада має адекватно реагувати на акції протесту громадян і не використовувати їх як підставу для боротьби з опозицією та утиску свободи слова.

Про це ексглава МВС Арсен Аваков заявив під час 12-го Київського Форуму з безпеки у середу у Києві.

"Провокації завжди можливі. Тут головне, щоб ми мали адекватну владу. Бувають різні ситуації. Але реагування на події, що відбуваються на вулиці, під час акцій протесту може призвести до бажання приборкати свободу слова або закрити чергові телеканали або оголосити державний переворот у виконанні опозиційних партій", - сказав він.

Арсен Аваков підкреслив, що в демократичному суспільстві існують різні думки, які потрібно поважати, і демократія завжди передбачає баланс.

"Баланс передбачає прислухатися до суспільства. Іноді це буває незручно, але треба дослухатися", – зазначив ексглава МВС.

Говорячи про питання війни, Арсен Аваков висловив думку, що це справа кожного громадянина, оскільки йдеться про захист свого права на вільне та гідне життя.

"Війна це не лише справа армії, це доля нації. Ми повинні мати людей, мотивованих захищати цю державу. Кожен громадянин повинен розуміти, що він захищає свій спосіб життя, свободи, незалежність. Він повинен знати, що він іде на війну, кидає своє мирне життя і йде захищати державу, в якій потім житиме вільно, незалежно, економічно спроможно, і це вкрай важливо, це важливіше, ніж озброєння для армії", - сказав він.
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Топ коментарі
+14
Кому-кому ,но не Авакову мудаку это свистеть ..
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01.12.2021 17:39
+11
Как би Аваков сам наказував поліції жорстко діяти проти мітингувальників.
Пригадаймо, як вірний лизоблюд Авакова Геращенко притащив на плюси пописані двері з банкової.
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01.12.2021 17:43
+8
О, рюкзаковичь сабаков озвався
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01.12.2021 17:40
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Власть которая начинает притеснять СМИ, войну с журналистами...плохо заканчивает.
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01.12.2021 17:39 Відповісти
они свои СМИ притеснять не будут
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01.12.2021 17:41 Відповісти
г+г это сми? кто его смотрит? заметили, что уже 3 года нет рейтингов телеканалов. а раньше постоянно публиковали.
сейчас у людей тупо нет телевизоров в домах. за ненадобностью
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01.12.2021 17:51 Відповісти
То так здається, новини по ТВ дивляться близько 70% населення, а якщо не по ТВ то ці ж сюжети на ютубі.
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01.12.2021 18:11 Відповісти
в селах есть телевизоры
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01.12.2021 22:56 Відповісти
наталка мосейчук, Наєм, лещенко, скрипін, іванов не виглядають притєсньонними)
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01.12.2021 17:42 Відповісти
это продажные....вторая древнейшая.
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01.12.2021 17:43 Відповісти
первая. проституция. политика и журналистика просто синонимы.
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01.12.2021 17:53 Відповісти
может они ущемленные?
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01.12.2021 17:43 Відповісти
Обделенные должностями и зарплатами!
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01.12.2021 17:44 Відповісти
Кому-кому ,но не Авакову мудаку это свистеть ..
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01.12.2021 17:39 Відповісти
и уж не тебе
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01.12.2021 17:43 Відповісти
При чём здесь уж ,мудак Аваков а ни уж ..
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01.12.2021 17:47 Відповісти
уж ни при чем. при чем ты.
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01.12.2021 17:49 Відповісти
Ты мне не тыч ,сукин ты сын ,я с тобой курей ни пас ...
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01.12.2021 17:50 Відповісти
Это верно, курей я ни пас. И как оно?
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01.12.2021 18:10 Відповісти
аваков или его ш*ю*ка - разлогинься...
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02.12.2021 08:50 Відповісти
Менти -не люди ,чи не так ,Фейсбукич???))))
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01.12.2021 17:47 Відповісти
Ну не совсем верно цитируешь Авакова ,там речь шла о МУСОРАХ ...
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01.12.2021 17:48 Відповісти
О, рюкзаковичь сабаков озвався
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01.12.2021 17:40 Відповісти
"в якій потім житиме" -
визначальне слово "потім", не потім - а зараз, якщо знову "потім" - то вже було 30 років, тому або зараз - або "потім" може й не настати...
А зелена шмаркля не те що "зараз", воно вже майже вбило й "потім", тому головна проблема - зелена шмаркля
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01.12.2021 17:41 Відповісти
Бе-бе-бе...(с). Кстати, сегодня ни слова о том, кому это бе-бе-бе было адресовано.
Просто мысли вслух...
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01.12.2021 17:42 Відповісти
Как би Аваков сам наказував поліції жорстко діяти проти мітингувальників.
Пригадаймо, як вірний лизоблюд Авакова Геращенко притащив на плюси пописані двері з банкової.
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01.12.2021 17:43 Відповісти
Вам би Арсен Барісович попередньо піти на Майдан і каяться на колінах днів так 300.
А потім знову лізти в політику.
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01.12.2021 17:43 Відповісти
Розкажи чорт як ви били протест, який був за блокаду торгівлі зимою. Як ви людей били, і знущались.
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01.12.2021 17:44 Відповісти
"Влада не повинна використовувати протести як привід до утиску свободи слова, але коли Міністр внутрішніх справ я, то можна" - повідомив Арсен Аваков
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01.12.2021 17:49 Відповісти
Вільне володіння громадянами зброєю нівелює знущання держави над громадянами і примусить задуматись московитів-окупантів.
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01.12.2021 17:49 Відповісти
вот так, с рюкзаками разобрался, сейчас будет со свободой
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01.12.2021 17:50 Відповісти
Чомусь часто останім часом почали цього "патріота" коментувати сім років був при владі, чотирьох прем'єрів пережив і що ти доброго зробив для Украіни ? сам олігарх і вірно служив олігархам.
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01.12.2021 17:51 Відповісти
У поточній ситуації треба визначити пріоритети і зрозуміти, що за умов ординської навали свобода слова буде до одного місця.
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01.12.2021 17:54 Відповісти
До чого ми докотилися? Коли у влади не виходить нібуя, крім як красти, починають затикати рота журналістам. Весь цей бродячий цирк на найвищих посадах - це все, що зелений телепень зміг досягнути ) В якому місці його передвиборчих обіцянок було про репресії проти журналістів???
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01.12.2021 17:56 Відповісти
Кто, по-вашему, этот мощный старик?
Не говорите, вы не можете этого знать.
Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору
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01.12.2021 17:58 Відповісти
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01.12.2021 18:11 Відповісти
Ну давай, Арсений, не сдерживай себя - менты не люди - ты же хочешь это сказать.
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01.12.2021 18:40 Відповісти
Пока Зе с трибуны вешал лапшу о госперевороте , предприятия получили новые платежки за электроэнергию. Шесть гривен двенадцать копеек вместо трех пятьдесят !?!??
Ждем новый скачек цен абсолютно на ВСЕ !!!! . Во мудило накварталил !
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01.12.2021 18:43 Відповісти
Аваков - прожженный коррупционер, разваливший полицию окончательно будет нам рассказывать как и что нам делать в своей стране.
Рвется мразь обратно во власть.
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01.12.2021 18:58 Відповісти
Так было...30 ноября 2013 года
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01.12.2021 19:00 Відповісти
Так шо, Авакян уже норм, свій поц? Гарним управлінцем був?)
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01.12.2021 19:01 Відповісти
Андрій Смолій

17 мин. ·



Влада Зеленського вже не криється що це «влада Януковича».
На тих же місцях космонавти та перекриті дороги.
Весь Київ стоїть в заторах. Половина вулиць в центрі перекрита.
Все забите автівками з правоохоронцями. Весь Хрещатик в них.

Це і є «держпереворот», Володимир Олександрович? Бо схоже що не народ готує путчі, а влада, яка замість того щоб вся ця техніка захищала країну від Путіна, стоїть в мирному Києві.
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01.12.2021 19:03 Відповісти
результат будет обратный
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01.12.2021 20:33 Відповісти
Символическое фото. Гордон, Аваков, Шустер, Комаровский, Гройсман. А где же украинцы?
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01.12.2021 20:38 Відповісти
Українці знаходяться під внутрішньою окупацією отакої наволочі.
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01.12.2021 21:12 Відповісти
А навіщо вони українцям ?
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01.12.2021 21:44 Відповісти
Цей Свинособаков,який призначив кешебешну падаль сергія коротких охороняти стратегічні об'єкти при МВС України!!!
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01.12.2021 21:11 Відповісти
 
 