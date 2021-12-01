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Венеціанська комісія (213) Київ (13830) Кличко (2811) УДАР (75)

Зауважень на 20 сторінок, – Кличко отримав відповідь із Венеційської комісії щодо закону про столицю

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Зауважень на 20 сторінок, – Кличко отримав відповідь із Венеційської комісії щодо закону про столицю

Венеційська комісія надіслала свій висновок до тексту законопроєкту про столицю – 20 сторінок зауважень.

Про це повідомив мер Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко під час виступу на Київському Безпековому Форумі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я звертався до вищого керівництва, звертаюсь до всіх. На двадцять сторінок надійшло зауваження від Венеційської комісії, багато зауважень від наших міжнародних, європейських партнерів. Ми маємо прислухатися та ретельно доопрацювати цей законопроект, з яким місто Київ та Україна далі житимуть. Цей законопроєкт, який дуже швидко хочуть проштовхнути, зруйнує систему управління містом", – заявив Кличко.

Мер Києва наголосив, що для ухвалення якісного законопроєкту про столицю центральна влада має прислухатися до міжнародних партнерів та доопрацювати його.

"Я не хочу перебільшувати, але від Києва, серця України, залежить спокій, залежить розвиток кожного міста, селища, тому що Київ – локомотив, і він показує приклад усім іншим містам та регіонам України", – зазначив Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кличко про розділення посад мера Києва та глави КМДА: Те ж саме, якби два водії крутили одне кермо в різні боки

Як повідомлялося, Верховна Рада планувала ухвалити у другому читанні законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ - столицю України" до кінця року. Текст документу викликав численні зауваження Головного науково-експертного управління та Головного юридичного управління Верховної Ради.

17 листопада свої критичні зауваження до законопроєкту надіслала Рада Європи.

Проти розділення посад Київського міського голови та голови КМДА, згідно з опитуваннями, заперечують більшість киян. 18 листопада, коли закон про столицю мав розглядатися в парламенті, під Верховною Радою відбувся флешмоб "Руки геть від Києва та киян!".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Коля каклета хочет Киев к рукам прибрать. Велике каклеківство.
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01.12.2021 18:20
+9
Так є рішення Конституційного суду, що головою КМДА мають назначати мера Кивєа. Хіба це не значить, що закон, який протирічить цьому положенню, є антиконституційним?
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01.12.2021 18:25
+8
Текст закону взагалі-то зелені слуги накарлякали...
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01.12.2021 18:24
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Коля каклета хочет Киев к рукам прибрать. Велике каклеківство.
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01.12.2021 18:20 Відповісти
Гузнотряс Коля витре гузно цими зауваженнями.
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01.12.2021 18:23 Відповісти
Сорян, дупаяукімництво, треба бути в тренді.
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01.12.2021 18:25 Відповісти
Текст закону взагалі-то зелені слуги накарлякали...
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01.12.2021 18:24 Відповісти
Догадайся, кто является субъектом законодательной инициативы? С двадцати раз угадаешь?
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01.12.2021 18:25 Відповісти
Так є рішення Конституційного суду, що головою КМДА мають назначати мера Кивєа. Хіба це не значить, що закон, який протирічить цьому положенню, є антиконституційним?
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01.12.2021 18:25 Відповісти
То для нормальних людей значить. Блазні плювати хотіли живуть у якійсь своїй реальності. Доведено виступом найвеличнішого у ВР.
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01.12.2021 18:33 Відповісти
Ну так Кличко ж може просто подати в Конституційний суд,я кщо закон приймуть...
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01.12.2021 18:41 Відповісти
Але по факту ще до розгляду в суді, його зелені викинуть з посади нажаль
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01.12.2021 18:52 Відповісти
Ну так при розгляду в комітеті законопроєкт має бути відхилений як такий, що протирічить рішенню КСУ. Але, знову ж таки, то у демократичній державі, а не у державі, де блазень на чолі.
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01.12.2021 19:27 Відповісти
Говорив з одним товаріщем як він в киеві плитку тротуарну кладе в бюджетних установах по 3000 грн/ м.кв. Собівартість менше 1000 грн. Ще 2000 ділять пополам з чиновниками які йому скидають замовлення.
А віталька мости пішоходні по 400 млн грн робить...
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01.12.2021 18:58 Відповісти
Во время обысков в подразделениях Киевской городской государственной администрации полиция и прокуратура не стала трогать департамент городского благоустройства. Тот самый, где главу назначили "по рекомендации" Андрея Ермака
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01.12.2021 19:29 Відповісти
Текст закону на 10 сторінок, а зауважень на 20?
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01.12.2021 19:00 Відповісти
На каждой странице по букве . В сумме выходит ВИТАЛЯ, ОТСТАНЬ ОТ НАС !
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01.12.2021 19:18 Відповісти
Прикольно пошутили. Смеялись всей Венецианской комиссией.
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01.12.2021 19:33 Відповісти
Да. Обычно отвечая на чухню, требуется аргументация. Не знали?
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01.12.2021 19:30 Відповісти
Так пусть и застраивает Венецию, а не пытается тулить новостройки в каждом дворе.
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01.12.2021 19:13 Відповісти
Та да. То ли дело Коля Каклета, эгеж?
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01.12.2021 19:35 Відповісти
Голобородьке хочеться сильно посрать в Киеве...и наверно Мавзолейным СкреПОНОСом Путлера...в одном слове 15 орфографических ошибок... у Витьки дважды не сидевшего было 8...это наверно Марьяна Безуглая текст набирала...
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01.12.2021 19:13 Відповісти
Акція протесту на Майдані 1 грудня | Свобода Live https://www.youtube.com/watch?v=UWLMc9etS2A
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01.12.2021 19:18 Відповісти
Штирлиц,вы зачем подставили профессора Плейшнера на явочной квартире, а в Швейцарии Пастора Шлага обосрали прямо на лыжах?

Герр Мюллер..лыжи были не горными,тем более Пастору 95 лет...а профессор сам обосрался...нужно было в окно смотреть..
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01.12.2021 19:20 Відповісти
Где метро на Винградарь?! Когда Шулявку закончишь?! Деньги куда вывел?!
Слов нет, выбрали мера, рукожопа.
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01.12.2021 19:26 Відповісти
Каклета придёт - порядок наведёт!
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01.12.2021 19:36 Відповісти
в спам, рузькэ
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02.12.2021 07:44 Відповісти
Смотрел видео 1934 года..Москва.Метро.Копали копали..выкопали Метро...Сралин приезжает принимать станцию Метро Степан Бандера...и каже...а почему название Бандеровское? Максим Горькой подходит и каже Йося Обсерионович,понимаете мы с Троцким подумали что Степан Бандера герой нашего времени...у Лермонтова прочитали...
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01.12.2021 19:39 Відповісти
Вы все как то упустили из виду одно - Зеленскому не нужны те, кто хочет мыслить и решать самостоятельно. Ему нужны послушные марионетки, синхронно подымающие руки за любую пургу, которую он несет. А уж в столице он хочет править только сам!
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01.12.2021 20:11 Відповісти
Клоун решил пошутить с Киевлянами.... Забыл наверное, как батон тоже решил пошутить и разогнал студентов. Ну-ну.
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02.12.2021 07:46 Відповісти
2017. Кличко: В этом году начнем строить метро на Виноградарь!
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02.12.2021 10:58 Відповісти
2021 Кличко. В этом году в Киеве откроют минимум одну станцию метро на Виноградарь .
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02.12.2021 11:01 Відповісти
Хозяйственный суд позволил Киевметрострою продлить завершение строительства метро на Виноградарь до конца 2022 года. Предприятие просило перенести на 2023-й.
Я так понимаю, что не видать метро при Кличко киевлянам.
Дотянет до очередных выборов и построит единственную станцию метро, если там еще есть остатки совести. И на этой станции въедет опять в кресло мера.
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02.12.2021 11:06 Відповісти
 
 