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Нуланд підтвердила, що переконувати взяти Україну до НАТО буде легше після реформи СБУ та судів, - Жернаков

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Нуланд підтвердила, що переконувати взяти Україну до НАТО буде легше після реформи СБУ та судів, - Жернаков

Заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд підтвердила, що двері НАТО залишаються відкритими для України, але ми маємо виконати домашню роботу з реформ.

Про це пише у фейсбуці координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

Нуланд віртуально взяла участь у Київському безпековому форумі та відповіла на вже традиційне питання "коли Україна зможе стати членом НАТО?".

"Відповідь була теж традиційною - двері НАТО для України відкриті. Але Україні в першу чергу самій потрібно зробити домашню роботу, зокрема (і на цьому окремо наголосила пані Нуланд) закінчити конкурс до САП і реформувати СБУ. А слова про верховенство права, справедливість і справедливий суд взагалі прозвучали за досить коротку промову три чи чотири рази", - написав Жернаков.

Він зауважив, що рішення про те, приймати Україну до НАТО чи ні, для багатьої країн-членів є політичним питанням.

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"Але переконувати їх точно буде набагато легше, коли ми матимемо в портфоліо ті реформи, від яких наша ж безпека залежить у першу чергу - наприклад, судів і СБУ. А не неспроможність вже четвертий місяць виконати дану в тому ж Меморандумі обіцянку з термінового обрання керівника САП. Вже не кажучи про ОАСК, який в будь-який момент взагалі цей конкурс може скасувати", - додав він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
поточна влада займатися реформами не здатна апріорі. Жодними реформами... але здатна лише брехати про ніби-то реформи, а також про "досягнення".
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01.12.2021 19:11
+6
Яким чином можливо реформувати на 100% корумповану систему ??? Лише докорінний демонтаж !!!)))
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01.12.2021 19:07
+5
Якщо щось не відбувається або не робиться-шукай кому це вигідно...
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01.12.2021 19:10
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Яким чином можливо реформувати на 100% корумповану систему ??? Лише докорінний демонтаж !!!)))
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01.12.2021 19:07 Відповісти
Якщо щось не відбувається або не робиться-шукай кому це вигідно...
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01.12.2021 19:10 Відповісти
поточна влада займатися реформами не здатна апріорі. Жодними реформами... але здатна лише брехати про ніби-то реформи, а також про "досягнення".
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01.12.2021 19:11 Відповісти
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!! Тому їх дії ,це лише імітація бурхливої державної діяльності !!!)))
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01.12.2021 19:15 Відповісти
Та ти шо ???"Откуда дровишки..." !!!))))
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01.12.2021 19:20 Відповісти
Из за поребрика,вестимо
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01.12.2021 19:21 Відповісти
Печалька ,помер Максим ,ну и ......с ним !!!))))
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01.12.2021 19:23 Відповісти
Не пиди!
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01.12.2021 19:21 Відповісти
А "біженці" голосили "алла, я в бар!"?
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01.12.2021 19:24 Відповісти
Уже реформы прошли от Зелибобы, мало?
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01.12.2021 19:29 Відповісти
Понятно, это ответ на заяву Вовачика, сегодняшнюю. Чисто в тональность! Тот о том что никакого НАТО, тётя- о том что мы там можем быть.
Вывод: продолжайте хавать, украинцы. Что хавать? А догадайтесь, с первого раза.
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01.12.2021 19:35 Відповісти
все силовые структуры служат каждому временному царьку, а не Украине! это незрелость демократии, нации и государственности! Это позор силовикам!
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01.12.2021 20:30 Відповісти
Т.е. не за время каденции Зе
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01.12.2021 21:35 Відповісти
корабель під назвою "нато" відчалив ще в 1994-ому! Зразу після здачі останньої ядерної боНби.
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02.12.2021 05:41 Відповісти
 
 