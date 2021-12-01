Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті. ФОТО
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Волонтер Наталія Юсупова збирає кошти на закупівлю обладнання для військових на фронт.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку волонтера в фейсбуці.
"Прошу допомогти воїнам на фронт. Найважливіше, це квадрокоптери, планшети, батареї та запчастини. Те, що потрібно завжди, у мене зараз 4 замовлення на квадрокоптер для розвідувальних батальйонів. Прошу допомогти з покупкою, один коштує 55 тис., планшет 14 тис., комплект батарей 8 тис., на запчастини ціни різні", - написала Юсупова.
Юсупова також збирає кошти на лікування ветеранів та поранених військовослужбовців: "Своїми зусиллями закриваю купівлю ліків та кошти на лікування ветеранів. Вчора перерахувала онкохворому воїнові 5 тис. та іншому 7700 грн, сьогодні візочнику 2800 грн, і так постійно. Відправляємо посилки на фронт, відвідуємо поранених у шпиталях".
У листопаді волонтер придбала два квадрокоптери та 4 планшети, та ліки. Зі звітами за перераховані кошти можна ознайомитись на її сторінці у фейсбуці.
Картки для допомоги 4441111447002464 або 5375411500427369 Монобанк
Будь ласка, зачекайте...
тяжко буде без авіації.
Так, і їх геликоптери, і їх літаки можуть стреляти по нам зі своєї території...
Але.
Але авіація складає зі стратегічної (як раз проти нєї існують С-200, та С-300, яки до речи, раніше і "Большевик" вироблял), виніщувачи (ось вони й будуть пробувати збивати наши виніщувачи та бомбардувальники-штурмовики), штурмовики, транспортні геликоптери та гелікоптери бойової підтримки.
Можу припустити, що їх винищувачі будуть намагатися збивати наши літаки зі своєї території, так как мають ракети повітря-повітря які летять і на 400 км. Але тут є інше - їх РЛС будуть працювати досить високо над рівнем обрію, а наши соколи навчилися літати дуже низько.
А ось з малих висот вони можуть атакувати літаки ворога при підтримці наших РЛС та ЗРВ.
Наши зенітні ракети типа С-200, С-125, та Буків вимусят ворога літати низько. А ось на малих висотах наша пехота має ще радяньскі Ігли, та вже трохи Стингерів, так що легкої прогулянки в кацапів не вийде.
І ще. Наши соколи зараз не приймають участі у бойових діях, але треба розуміти, що вони вже зараз Герої, бо розуміють, що у разі авіаційного нападу кацапів, при такої чисельної перевазі ворожої авіації, в кожного з наших летунів майже немає шансів залишитися у живих.
Наприклад я вже не зможу здійсніти рейд до наприклад, Волжскої ГЕС (вік не дозволить), а ось у спину кацапських окупантів стріляти буду. Не вийде в них тут спокійного життя...
Треба ПВО. Треба зенітно-ракетні комплексі, котри беруть з запасу та доводят до боєготового стану. Треба багато ПЗРК, щоб декілька у кожної роті, щоб як у Афганістані боялися літати радянськи офіцери, колі США поставили душманам багато "Стінгеров". Нам потрібні свої, ******* Стінгері, це набагато дешевше літаків.