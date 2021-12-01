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Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Волонтер Наталія Юсупова збирає кошти на закупівлю обладнання для військових на фронт.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку волонтера в фейсбуці.

Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті 01

"Прошу допомогти воїнам на фронт. Найважливіше, це квадрокоптери, планшети, батареї та запчастини. Те, що потрібно завжди, у мене зараз 4 замовлення на квадрокоптер для розвідувальних батальйонів. Прошу допомогти з покупкою, один коштує 55 тис., планшет 14 тис., комплект батарей 8 тис., на запчастини ціни різні", - написала Юсупова.

Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті 02
Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті 03
Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті 04

Також читайте: До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Юсупова також збирає кошти на лікування ветеранів та поранених військовослужбовців: "Своїми зусиллями закриваю купівлю ліків та кошти на лікування ветеранів. Вчора перерахувала онкохворому воїнові 5 тис. та іншому 7700 грн, сьогодні візочнику 2800 грн, і так постійно. Відправляємо посилки на фронт, відвідуємо поранених у шпиталях".

Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті 05
Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті 06

У листопаді волонтер придбала два квадрокоптери та 4 планшети, та ліки. Зі звітами за перераховані кошти можна ознайомитись на її сторінці у фейсбуці.

Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті 07

Також дивіться: Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій. ФОТОрепортаж

Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті 08
Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті 09
Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті 10

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
Волонтерам респект але й надалі є питання- нахрєн Україні таке міноборони?...
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01.12.2021 19:14
+5
1000гр.
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01.12.2021 19:45
+4
а где сотни паркетных генералов харчоваться будут ? а у их семьи,жёны с домработицами ,дачи ,бани с молодыми любовницами ,знаешь как они тянут на молочишко ?
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01.12.2021 19:47
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А кацапські волонтьори скількі грошей клянчать для росейськоі армії на війну з Україною???? Є інформація??
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01.12.2021 19:10 Відповісти
Доречі тої росейської армії яка тут на цензорі вже 8 років щодня загнивається і деградує, але от от "нападе"
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01.12.2021 19:19 Відповісти
Кацапи з 2008 року прийняли на озброєння близко 500 літаків різних типів...нових. Після Грузії.
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01.12.2021 20:12 Відповісти
Не может быть. Бутусов лічно счітає кацапські літаки що розбиваються, і мовчить шо на одного розбитого роблять два нових???
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02.12.2021 08:15 Відповісти
не знаю. що він там рахує, але треба усвідомлювати, що орда це дуже численний та сильний ворог...до того ж він не має абсолютно ніяких моральних принципів.
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02.12.2021 09:25 Відповісти
Не треба займатися приниженням можливостей противника, але і перевищувати можливости ворога також погано.
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02.12.2021 18:55 Відповісти
Літаків в них багато, більш в рази, чім в нас. Але з часів СРСР вони не провели жодних навчань і бойових дій у Сірії, коли вони ВОДНОЧАСНО використовували біль 12 бойових літаків одночасно, а це, наскільки я розумію, достатньо складна справа.
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02.12.2021 18:57 Відповісти
чув від свідка про одну подію літа 2014 року.Луганщина. наші сепарів до річки притисли, а за нею вже кацапія. ще трохи і відправлять колорадів ракам на корм. москальскій вертоліт навіть кордону не перетнув і постріляв наших зі своєї території...
тяжко буде без авіації.
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02.12.2021 21:11 Відповісти
Вони по нашим і з Градів та гуабіць зі своєї териториї гатили, щоб відповідь не отримати. Їх курсанти приїзджали здавати екзамени стріляючи по території України.

Так, і їх геликоптери, і їх літаки можуть стреляти по нам зі своєї території...

Але.

Але авіація складає зі стратегічної (як раз проти нєї існують С-200, та С-300, яки до речи, раніше і "Большевик" вироблял), виніщувачи (ось вони й будуть пробувати збивати наши виніщувачи та бомбардувальники-штурмовики), штурмовики, транспортні геликоптери та гелікоптери бойової підтримки.

Можу припустити, що їх винищувачі будуть намагатися збивати наши літаки зі своєї території, так как мають ракети повітря-повітря які летять і на 400 км. Але тут є інше - їх РЛС будуть працювати досить високо над рівнем обрію, а наши соколи навчилися літати дуже низько.

А ось з малих висот вони можуть атакувати літаки ворога при підтримці наших РЛС та ЗРВ.

Наши зенітні ракети типа С-200, С-125, та Буків вимусят ворога літати низько. А ось на малих висотах наша пехота має ще радяньскі Ігли, та вже трохи Стингерів, так що легкої прогулянки в кацапів не вийде.

І ще. Наши соколи зараз не приймають участі у бойових діях, але треба розуміти, що вони вже зараз Герої, бо розуміють, що у разі авіаційного нападу кацапів, при такої чисельної перевазі ворожої авіації, в кожного з наших летунів майже немає шансів залишитися у живих.
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02.12.2021 21:58 Відповісти
декілька років тому прочитав одну доволі цікаву, як на мене, думку...може і Ви погодитесь з нею. звучала вона приблизно так. що наша армія це обстріляний, боєздатний, добре навчаний та екіпірований.....партизанський загін. на думку автора саме через відсутність авіації.
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02.12.2021 22:20 Відповісти
Ну можно і так.
Наприклад я вже не зможу здійсніти рейд до наприклад, Волжскої ГЕС (вік не дозволить), а ось у спину кацапських окупантів стріляти буду. Не вийде в них тут спокійного життя...
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02.12.2021 22:42 Відповісти
Авіація, це дуже, дуже дорого і ми, під час війни, економічно не зможемо зробити її на рівні авіації РФ.
Треба ПВО. Треба зенітно-ракетні комплексі, котри беруть з запасу та доводят до боєготового стану. Треба багато ПЗРК, щоб декілька у кожної роті, щоб як у Афганістані боялися літати радянськи офіцери, колі США поставили душманам багато "Стінгеров". Нам потрібні свої, ******* Стінгері, це набагато дешевше літаків.
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02.12.2021 22:47 Відповісти
8 год...
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01.12.2021 19:14 Відповісти
Волонтерам респект але й надалі є питання- нахрєн Україні таке міноборони?...
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01.12.2021 19:14 Відповісти
а где сотни паркетных генералов харчоваться будут ? а у их семьи,жёны с домработицами ,дачи ,бани с молодыми любовницами ,знаешь как они тянут на молочишко ?
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01.12.2021 19:47 Відповісти
1000гр.
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01.12.2021 19:45 Відповісти
оно хоть гдето на балансе будет числится или отслужат и домой заберут
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01.12.2021 19:46 Відповісти
І акт про псування майна, у кацапів, попросять, у випадку збиття.
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01.12.2021 19:59 Відповісти
гроші кинув?
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01.12.2021 20:20 Відповісти
полетают они, посмотрют и что? Стрелять можно тока с писталета.
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01.12.2021 19:57 Відповісти
Політають, зафіксують порушення, подивляться не чи не повзе кацапська наволоч на наші позиції.
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01.12.2021 20:00 Відповісти
+
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01.12.2021 19:57 Відповісти
Неправда. Вы всё лжёте. Сегодня, ВПЕРВЫЕ принят такой большой бюджет на безопасность и оборону. У нас даже по 1000 гривен вакцинированным богатым сегодня выделили. Так что уже наверняка заказали необходимое количество квадракоптеров, Байрактаров, Соколов, Стингеров, Корсаров, Стугн, Ольхи, Нептунов.
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02.12.2021 18:53 Відповісти
 
 