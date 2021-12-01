Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті. ФОТО

Волонтер Наталія Юсупова збирає кошти на закупівлю обладнання для військових на фронт.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку волонтера в фейсбуці.

"Прошу допомогти воїнам на фронт. Найважливіше, це квадрокоптери, планшети, батареї та запчастини. Те, що потрібно завжди, у мене зараз 4 замовлення на квадрокоптер для розвідувальних батальйонів. Прошу допомогти з покупкою, один коштує 55 тис., планшет 14 тис., комплект батарей 8 тис., на запчастини ціни різні", - написала Юсупова.







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Юсупова також збирає кошти на лікування ветеранів та поранених військовослужбовців: "Своїми зусиллями закриваю купівлю ліків та кошти на лікування ветеранів. Вчора перерахувала онкохворому воїнові 5 тис. та іншому 7700 грн, сьогодні візочнику 2800 грн, і так постійно. Відправляємо посилки на фронт, відвідуємо поранених у шпиталях".





У листопаді волонтер придбала два квадрокоптери та 4 планшети, та ліки. Зі звітами за перераховані кошти можна ознайомитись на її сторінці у фейсбуці.

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