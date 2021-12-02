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"Кроти сліпі - народ ні", "Україна зради не терпить", - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У центрі Києва на Майдані Незалежності відбувається акція "Захисти Україну - зупини переворот!".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 01

Біля стели на Майдані встановлено сцену, на якій відбуватимуться виступи. Попередньо анонсувалося, що відбудуться акції "Руху Опору Капітуляції", партії "Демократична сокира", Національного корпусу та інших організацій.

Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 02
Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 03
Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 04
Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 05

У руках у людей прапори України, прапори партій та організацій ("Національний корпус", "Спільна справа", "Демократична сокира"), а також плакати з написами: "Україна зради не терпить", "Кроти сліпі - народ ні" та інши.

Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 06

Також дивіться: Акція "ЗахисТИ Україну - зупини переворот" на Майдані. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 07

Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 08
Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 09
Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 10
Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 11

Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 12
Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 13
Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 14

Вулицю Хрещатик перекрито від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі. Тут же перебувають правоохоронці та розміщено два десятки автобусів Національної поліції та Національної гвардії.

Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 15
Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 16

Також читайте: Монастирський та МВС закликають українців "якщо й виходити на мітинги, то тільки мирні". ВIДЕО

Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 17

Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 18
Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 19

Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 20

Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 21

Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 22

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+70
Чмошники зеленые, выйдите к народу, расскаж о героических подвигах вашей вшивой коалиции, о которых т пел гарант. Вы ж слуги народы. Или очко играет, эй, где вы ?
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01.12.2021 19:51
+66
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01.12.2021 20:09
+62
Смерть ворогам!
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01.12.2021 19:55
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Давно стільки кацапської ботви не було.
Значить дійсно бояться до усрачки.
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01.12.2021 20:49 Відповісти
Ну шо?
Потужно.
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01.12.2021 20:50 Відповісти
Потужно это у тебя швабра, сам знаешь где
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01.12.2021 21:11 Відповісти
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01.12.2021 20:52 Відповісти
Обрали - скакали, раділи.
Не слухали, коли казали, пояснювали, закликали, благали не голосувати за це україноненависницьке чмо.
Де, блін, Сулима, який погрожував мені судом і примусовими роботами, бо я проти його ненаглядного блазня виступала ?
Певно, нік, холера, змінив.

А тепер і петиції складаються, і акції проводяться і застороги квартальному висуваються.
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01.12.2021 20:55 Відповісти
Імпічмент, відставка, суд
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01.12.2021 20:55 Відповісти
Да это твои земляки парнокопытные до Киева за две недели собирались,гелетей парад в Севастополе собирался проводить. Но ты ватное не бзди,когда нибудь мы его там проведем.
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01.12.2021 21:05 Відповісти
Коломойский сыграл с дурными избирателями втемную,подставляя Зе.Зе-подонок,этого жидовского чмура не пустят в приличный еврейский дом-хам,подонок,трус,проходимец.Да это и по текстам Квартала просматривалось.
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!
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01.12.2021 20:59 Відповісти
https://youtu.be/0WsC1cmsrTk более подробно
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01.12.2021 21:02 Відповісти
Респект!

зеЛю и его банду палками будем гнать!
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01.12.2021 21:09 Відповісти
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01.12.2021 21:26 Відповісти
Українці, ви вибрали зеж2, це ж одвічні брехуни, здирники колаборанти, женіть їх в біробіджан, оберайте етнічних українців.
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01.12.2021 21:36 Відповісти
Только 3 человека постарались и нарисовали свои, уникальные плакаты.
Остальные ~90% делались кем то однотипно.
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01.12.2021 21:44 Відповісти
у тебя руки из жопы, не тебе, шакал, судить!
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02.12.2021 02:27 Відповісти
что, ссыкотно, клоун? думаешь, поможет, твоя убогая клевета?
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02.12.2021 08:18 Відповісти
Так понимаю, что правда колет глазки. Спасение в спаме.
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02.12.2021 14:36 Відповісти
Сколько заплатили столько и креатива.
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02.12.2021 22:13 Відповісти
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02.12.2021 00:14 Відповісти
а шо за зрада-капутыляция-переворот?
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02.12.2021 02:38 Відповісти
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02.12.2021 07:33 Відповісти
я не зрозумів, Цензор...м...чому не висвітлюєте мітинг прихильників Президента?

в нас тут свобода слова чи шо в нас тут???
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02.12.2021 08:38 Відповісти
Нет антимайдана. Разрыв шаблона, да?
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02.12.2021 12:16 Відповісти
што?(с)
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02.12.2021 12:18 Відповісти
Учи матчасть, Шаман!
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02.12.2021 12:24 Відповісти
За Зеленского все кто не пришел.
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02.12.2021 22:12 Відповісти
Це ІМПІЧМЕНТНИЙ Майдан, кацапи і не мрійте що ситуація вийде з під контролю
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02.12.2021 23:57 Відповісти
Перевибори президента, перевибори у Верховну Раду, у подальшому націоналізація ТБ каналів усіх олігархів - Пінчука, Фірташа, Коломойського, Ахметова і інших на користь держави Україна.
Ситація з Г + Г дала ясно зрозуміти навіщо олігархам телебачення України.
Телебачення по закону України повинно у деяких випадках прирівнюватись до зброї масового знищення
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03.12.2021 00:03 Відповісти
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