"Кроти сліпі - народ ні", "Україна зради не терпить", - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності. ФОТО
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У центрі Києва на Майдані Незалежності відбувається акція "Захисти Україну - зупини переворот!".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Біля стели на Майдані встановлено сцену, на якій відбуватимуться виступи. Попередньо анонсувалося, що відбудуться акції "Руху Опору Капітуляції", партії "Демократична сокира", Національного корпусу та інших організацій.
У руках у людей прапори України, прапори партій та організацій ("Національний корпус", "Спільна справа", "Демократична сокира"), а також плакати з написами: "Україна зради не терпить", "Кроти сліпі - народ ні" та інши.
Вулицю Хрещатик перекрито від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі. Тут же перебувають правоохоронці та розміщено два десятки автобусів Національної поліції та Національної гвардії.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
Значить дійсно бояться до усрачки.
Потужно.
Не слухали, коли казали, пояснювали, закликали, благали не голосувати за це україноненависницьке чмо.
Де, блін, Сулима, який погрожував мені судом і примусовими роботами, бо я проти його ненаглядного блазня виступала ?
Певно, нік, холера, змінив.
А тепер і петиції складаються, і акції проводяться і застороги квартальному висуваються.
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!
зеЛю и его банду палками будем гнать!
Остальные ~90% делались кем то однотипно.
в нас тут свобода слова чи шо в нас тут???
Ситація з Г + Г дала ясно зрозуміти навіщо олігархам телебачення України.
Телебачення по закону України повинно у деяких випадках прирівнюватись до зброї масового знищення