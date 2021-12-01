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ВАКС відклав розгляд апеляції заводів Коломойського на закриття справи "Роттердам+" на 16 грудня

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ВАКС відклав розгляд апеляції заводів Коломойського на закриття справи

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відклала слухання апеляції феросплавних заводів Коломойського на рішення суду про закриття справи "Роттердам+".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

На засіданні 1 грудня суд близько 4 годин розглядав клопотання сторін про долучення матеріалів справи.

Це уже друге засідання Апеляційної палати ВАКС у цій справі. 16 грудня суд планує перейти до розгляду апеляції феросплавних заводів по суті.

Нагадаємо, 10 листопада ініціатор справи "Роттердам+" Віктор Чумак відкликав свою скаргу і відмовився оскаржувати рішення ВАКС про закриття цієї справи. Своє рішення він пояснив небажанням підігрувати Коломойському у цій справі.

Справу "Роттердам+" було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало четвертим закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи "Роттердам+".

Автор: Володимир Янченко
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Бєня хоче нагрести якомога більше, поки його лялька при владі... Мабуть відчуває, що вже не довго лишилося грести з бюджету лопатою...
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01.12.2021 20:22 Відповісти
ой!.. и тут внезапно стало ясно, кто толкал все эти годы распиаренное и мертворожденное дело "Роттердам +"..
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01.12.2021 20:23 Відповісти
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01.12.2021 20:26 Відповісти
Ага .. Так ось кому Ротердам + став поперек горла .!! Ігрьвалєрічу .! .
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01.12.2021 20:31 Відповісти
Так от, виявляється, хто від "Роттердам+" постраждав. 😊
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01.12.2021 21:08 Відповісти
та й навіть він не постраждав, про що довела прокуратура і закрила справу. 13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи "Роттердам+". Але Беня для Вовіка Гундоса продовжує оскаржувати рішення суду. Я чогось не розумію, крапку про закриття у зв'язку з відсутністю складу злочину поставив суд, а її знову колотять. Це виходить, що вбивця засуджений за вбивство судом, а він каже, як наш президент "ідіть в sraky" і не бажає йти в тюрму, вимагає перегляду справи, аж поки не буде рішення, яке йому потрібно?
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02.12.2021 12:07 Відповісти
Борьба зеледента с олигархами набирает невиданных оборотов. Как вам это, зелебобики? Напишите плюсы, проплаченные тролляки.
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01.12.2021 21:08 Відповісти
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01.12.2021 21:14 Відповісти
снова пэрэмога. народ отроттердамили строго по закону
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02.12.2021 02:40 Відповісти
 
 