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Росія розпочала військові навчання на полігонах Південного військового округу, що межує з Україною

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Росія розпочала військові навчання на полігонах Південного військового округу, що межує з Україною

10 тисяч військовослужбовців армії РФ розпочали навчання на полігонах Південного військового округу, що межує з Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Росії.

"Понад 10 тис. військовослужбовців у складі батальйонних тактичних груп мотострілкових з'єднань Південного військового округу здійснили марші до районів загальновійськових полігонів. У польових умовах розпочнуть зимовий період навчання нового навчального року близько третини підрозділів усіх з'єднань та військових частин ПВО", - заявили в Міноборони РФ.

Зазначається, що бойове злагодження підрозділів організовано більш ніж на 30 загальновійськових полігонах.

Для розміщення особового складу розгорнуті польові табори на базі основних полігонів армії РФ у Ростовській, Волгоградській, Астраханській областях, Північній Осетії, Інгушетії, Ставропіллі та в окупованому Криму (полігон Опук).

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
Десантники на полигоне в Беларуси уже открыли счет. Давайте, давайте, чем больше, тем лучше. Любит Плешивый цацкаться с оловянными солдатиками, а что они при этом гробятся, ему плевать. Нам тем более.
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01.12.2021 20:58
+12
Кацапам нужно туда на учения сбросить мнОГО водки с дронов - они перестреляют самих себя.
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01.12.2021 20:58
+5
Якось забагато співпадінь.
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01.12.2021 21:03
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Кацапам нужно туда на учения сбросить мнОГО водки с дронов - они перестреляют самих себя.
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01.12.2021 20:58 Відповісти
Десантники на полигоне в Беларуси уже открыли счет. Давайте, давайте, чем больше, тем лучше. Любит Плешивый цацкаться с оловянными солдатиками, а что они при этом гробятся, ему плевать. Нам тем более.
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01.12.2021 20:58 Відповісти
Якось забагато співпадінь.
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01.12.2021 21:03 Відповісти
То такий план. Тихо.
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01.12.2021 21:16 Відповісти
замерзли солдатики. холодно -надо размяться, согреться, побегать.
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01.12.2021 21:50 Відповісти
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01.12.2021 21:24 Відповісти
Не, не понять, украинцы не кремляди, думают по другому, это ***** до сих пор не понять, так и подохнет несостоявшимся наполеончиком.
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01.12.2021 21:54 Відповісти
................................................... опять ***** яйцами стучит....................................................................................................
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01.12.2021 21:42 Відповісти
Цука метровая как и Шойгу .Орки двух жопые .что сказать...
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01.12.2021 21:43 Відповісти
Гатовяцца бисра пиридвигацца у сторону ссысрани и засрани и города серов де серут па падъездам, шоп не дагнали.
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01.12.2021 22:04 Відповісти
Резиновые танки возят туда сюда, для создания волнения и озабоченности. Это не дорого, но что то выторгуют за это.
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01.12.2021 22:20 Відповісти
Какой грозный рыльник у мяса) спонтом в экипе матерой а по факту лайно.
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01.12.2021 22:32 Відповісти
Нагнетают гамадрилы.
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01.12.2021 22:35 Відповісти
Ок, будет им прохладная погода...
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01.12.2021 22:36 Відповісти
У Росії розслідувачам блокують доступ до сервісу Gdevagon призначеного для моніторингу руху залізничних платформ.

дослідники з Conflict Intelligence Team при пошуку інформації стосовно нещодавно опублікованого відео у соціальній мережі TikTok з перекиданням російської військової техніки. На відео видно залізничний потяг з бронеавтомобілями «Тигр», а також вантажними автомобілями КамАЗ та «Урал». Автор вказав, що техніка рухалась «в сторону України».

Дослідники з Conflict Intelligence Team встановили маршрут ешелону: він рухався з міста Абакан у республіці Хакасія в Єльню (розташована у 260 км від кордону з Україною), що у Смоленській області, де знаходиться техніка 41-ї загальновійськової армії центрального військового округу
https://mil.in.ua/uk/news/u-rosiyi-blokuyut-dostup-do-servisu-monitoryngu-zaliznychnyh-platform/
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01.12.2021 22:50 Відповісти
пока собака лает, она не укусит.
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01.12.2021 22:53 Відповісти
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01.12.2021 23:46 Відповісти
Чему они могут "научиться" ? Как стать шашлыком а ля Джавелин ?
Как падать с неба после попадания ракеты ?
Пусть учатся, кто им доктор.
Их пенсии пойдут Ротенбергам в доход.
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01.12.2021 23:50 Відповісти
Кремлёвским шизофреникам неймётся,рашисты конченные.Напоритесь,суки,и развалитесь!
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02.12.2021 02:08 Відповісти
Кто еще со мной болеет за Вейншорию?
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02.12.2021 10:28 Відповісти
Синхронно рашисты начали "учения" с "антипутчем" на Майдане.
Маски скинуты.
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02.12.2021 10:33 Відповісти
ЭКОЛОГИЯ НА НУЛЕ, А ОНИ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ ПРОВОДЯТ ДЕБИЛЫ !!!
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02.12.2021 12:52 Відповісти
 
 