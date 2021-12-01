Росія розпочала військові навчання на полігонах Південного військового округу, що межує з Україною
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10 тисяч військовослужбовців армії РФ розпочали навчання на полігонах Південного військового округу, що межує з Україною.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Росії.
"Понад 10 тис. військовослужбовців у складі батальйонних тактичних груп мотострілкових з'єднань Південного військового округу здійснили марші до районів загальновійськових полігонів. У польових умовах розпочнуть зимовий період навчання нового навчального року близько третини підрозділів усіх з'єднань та військових частин ПВО", - заявили в Міноборони РФ.
Зазначається, що бойове злагодження підрозділів організовано більш ніж на 30 загальновійськових полігонах.
Для розміщення особового складу розгорнуті польові табори на базі основних полігонів армії РФ у Ростовській, Волгоградській, Астраханській областях, Північній Осетії, Інгушетії, Ставропіллі та в окупованому Криму (полігон Опук).
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дослідники з Conflict Intelligence Team при пошуку інформації стосовно нещодавно опублікованого відео у соціальній мережі TikTok з перекиданням російської військової техніки. На відео видно залізничний потяг з бронеавтомобілями «Тигр», а також вантажними автомобілями КамАЗ та «Урал». Автор вказав, що техніка рухалась «в сторону України».
Дослідники з Conflict Intelligence Team встановили маршрут ешелону: він рухався з міста Абакан у республіці Хакасія в Єльню (розташована у 260 км від кордону з Україною), що у Смоленській області, де знаходиться техніка 41-ї загальновійськової армії центрального військового округу
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Как падать с неба после попадания ракеты ?
Пусть учатся, кто им доктор.
Их пенсии пойдут Ротенбергам в доход.
Маски скинуты.