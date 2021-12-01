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Учасники акції "ЗахисТИ Україну - зупини переворот" висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Зараз мітингарі прямують до Офісу президента України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Перед учасниками акції виступили голова партії "Голос" Кіра Рудик, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та екссекретар РНБО України, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.

"Ми вимагаємо справедливого розслідування справи вагнерівців, ми вимагаємо, щоб винні були покарані", – заявила зі сцени Рудик.

Очільник партії "Демсокира" Юрій Гудименко оголосив, що "громадяни України беруть на себе відповідальність за події в Україні" та озвучив вимоги Майдану:

 - відставка президента Володимира Зеленського;

 - повне перезавантаження влади та розслідування її злочинів, відставки Єрмака, Демченка та "інших агентів впливу РФ";

 - перевибори до Верховної Ради.

Дивіться: Акція "ЗахисТИ Україну - зупини переворот" на Майдані. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Учасники акції зустріли ці вимоги вигуками "Зелю геть".

Також опозиціонери оголосили про створення координаційної ради.

"Ми починаємо безстрокову кампанію за повне перезавантаження влади і повернення України на шлях реформ, звільнення окупованих територій і євроатлантичної інтеграції", — сказав представник "Демократичної Сокири".

Після виступу мітингарі вирушили до Офісу президента.

Також дивіться: "Кроти сліпі - народ ні", "Україна зради не терпить", - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності. ФОТО

Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 01
Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 02
Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 03
Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 04
Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 05
Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 06

Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 07
Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 08
Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 09
Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 10

Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 11

Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 12
Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 13
Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 14
Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 15
Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 16
Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 17
Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 18

Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 19

Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 20
Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 21

Після Банкової учасники акції рушили до Верховной Ради.

Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 22
Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 23
Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 24
Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 25
Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 26
Учасники акції ЗахисТИ Україну - зупини переворот висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову 27

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+67
Зелі імпічмент.
Він давно заробив.
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01.12.2021 20:58
+47
Новый челендж, - "Выкинь Зелю на мороз!" С Богом!
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01.12.2021 20:58
+40
Пані і панове виборці Зе!
Погляньте в очі своїм дітям і онукам. А тепер усвідомте, що ви, так, саме ви вкрали у них щонайменше 5 років кращого життя. Ще раз - це щонайменше. Бо ще невідомо, скільки років тепер Україна відхаркуватиме цю ЗЕлену плісняву.
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01.12.2021 21:05
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Ця мадам повинна сидіти у в'язниці разом з крадієм чоловіком з повною конфіскацією.
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02.12.2021 00:11 Відповісти
А за що сидіти, не підкажете?
Може за те, що повернула державі вкрадені Ахметовим Криворіжсталь і шельф Чорного моря?
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02.12.2021 00:18 Відповісти
Хлопці з Поліції та НГ , Ви ж читаєте, палюбому читаєте.... НЕ ЇДІТЬ ПРОТИ НАРОДУ УКРАЇНИ, НЕ ВИКОНУЙТЕ ЗЛОЧИННІ НАКАЗИ ВЛАДИ!!!
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01.12.2021 23:22 Відповісти
Сейчас с полной уверенностью можно утверждать, что украли деньги выделенные на госпереворот.
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01.12.2021 23:46 Відповісти
Все остальное что ты тут пишешь такая же безапеляционная и глупая херня
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02.12.2021 00:00 Відповісти
Зелиных ботов здесь полно.
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02.12.2021 00:08 Відповісти
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02.12.2021 00:10 Відповісти
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02.12.2021 00:11 Відповісти
Патриоты не станут ослаблять страну перед возможной войной. Значит "майданить" собрались за деньги и политические интересы - как шантаж в своих корыстных целях. Олигархи безусловно разжигают, направляют и финансируют. Однако переворот устроить не выйдет, Киев не Донбасс и не Крым. Массовой поддержки эти твари не получат.
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02.12.2021 00:12 Відповісти
Лахта, бояри тут нема, іді домой.
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02.12.2021 00:13 Відповісти
Будет обидно, если в новых внеочередных выборах президента, очередной раз, места а бюллетени скупят ставленники олигархата через неконституционный, многомиллионный денежный залог.
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02.12.2021 00:15 Відповісти
Єрмака у тюрму за роботу на фсб, інших по 111 статті УК України. Ще непогано на зону відправити Коломойшу, Ахметку, Пінчука, Фірташа, Новинського, всіх ригів з ОПЗЖ, а їх ТБ канали НАЦІОНАЛІЗУВАТИ, щоб перестали організовувати кризи і сєпарну пропаганду в Україні.
зеленському ІМПІЧМЕНТ. Шануємо закон
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02.12.2021 00:18 Відповісти
Головне це перезапустити нові вибори й щоб владу знову не отримали люди Коломойського. Бо зараз він займається клонуванням своєї партії СН в штук 5. А далі буде видно.
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02.12.2021 00:32 Відповісти
І ще. А те що ви написали було б добре, але його навряд чи найближчі роки можливо виконати.
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02.12.2021 00:37 Відповісти
Головне поставити перед собою мету - все реально, питання в тому наскільки ми готові до цього.
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02.12.2021 13:05 Відповісти
Проходячи повз ОПу учасники акції кидали Зеленському і Єрмаку по 10 копійок. Як сказав модератор акції: "Це їм на весілля".
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02.12.2021 01:10 Відповісти
У нас через проклятих продажних кремлівських холуїв таких як втікач в паРашу кривавий ЗЕК - Іуда, і який поки ще не втік туди ж екс-клоуна московського ... резидента - ЗЕбіла -капітулянта від них йде страшна загроза втрати суверенітету Української держави.
Але згідно КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ. СТАТТІ - 17. в якій говориться що __ЗАХИСТ__ суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Ось чому Український народ має своє святе право на захист рідної Батьківщини яку за вимогою )(уйла намагаються знищити явно що не наша продажна вища антиукраїнська тимчасова, ця прокремлівська влада з проклятих продажних ЗЕбілів -капітулянтів, слуг кремля.
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02.12.2021 06:40 Відповісти
проходил мимо, да, аж человек триста не согласных пришло..
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02.12.2021 07:09 Відповісти
Зебил, да у гринпоца и от сотни митингующих памперс протекает
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02.12.2021 08:04 Відповісти
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02.12.2021 08:25 Відповісти
а почему не потребовали разогнать кровососущий рудимент в виде СБУ?
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02.12.2021 09:18 Відповісти
стадо баранов
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02.12.2021 09:20 Відповісти
стадо баранів проголосувало за цього недоумка.
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02.12.2021 09:28 Відповісти
Ти відстав від свого стада, барашка стрижена...?
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02.12.2021 09:40 Відповісти
Стадо баранов в вечном поиске виноватых.
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02.12.2021 09:22 Відповісти
Вы не правы. Там четкая организация и управление. Где стоять, что орать, кому провоцировать полицию. Все оплачено, отрепетировано, должно выглядеть как протест народа против "злочыннои влады", как селяне любят выражаться. Боты в инете обсирают и блокируют несогласных. Купленная пресса поддерживает олигархов и поливает власть грязью. Те кого отстранили от власти жаждут реванша и огромного бабла
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02.12.2021 09:35 Відповісти
Ви не читали висновки поліції ?
Зазначено. ЖОДНИХ правопорушень не було.
Це не ваші проплачені мітинги бидла за гроші. Це прийшла українська нація.
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02.12.2021 09:40 Відповісти
У любого стада есть свой пастух.
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03.12.2021 10:47 Відповісти
Зеленский не самостоятельный игрок (президент) он полностью зависит от Путина. У Путина на Зеленского много компромата, в руках бизнес Зеленского, поэтому Зеленский по настоянию Кремля должен держать возле себя Ермака и других агентов Кремля, периодически сбрасывает секретную информацию. Иначе Путин обнародует компрометирующую информацию на Зеленского. Кроме того, для усиления давления Путин организовал в Украине энергетический кризис, держит на границе войска, которые в любую минуту готовы напасть на Украину. Его позиция на переговорах очень сильна. Его позиция - Крым не оговариваем, на Донбассе нас нет, в НАТО Украина не должна двигаться. У Зеленского для переговоров ничего нет, пустые карманы, ржавый гвоздь в кармане. Кроме всего прочего заметно, что он боится Путина. В таком положении любые прямые переговоры это сдача национальных интересов Украины, это предательство. Зеленский чем-то напоминает зажатую в угол Тимошенко. Вот эти заявления, что меня (Зеленского) поддерживают, кто поддерживает, Меркель, Макрон, Лукашенко и подобные. В переговорах однозначно должны учувствовать США, Великая Британия, которые не будут нянчиться с Путиным, у них серьезные рычаги влияния на Путина, они могут ввести эмбарго на российскую нефть, газ, могут заморозить все российские вклады, отобрать бизнес за границе, они могут развалить Россию. После заявлений Зеленского о прямых переговорах, считать Зеленского президентом Украины нельзя, с это поста он уйдет с позором.
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02.12.2021 09:37 Відповісти
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