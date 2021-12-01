До п'ятого пакету санкцій ЄС проти Білорусі потрапили "Белавиа", "Гродно Азот" і "Белорусьнефть", - Bloomberg

За даними агентства Bloomberg до п'ятого пакету санкцій ЄС проти Білорусі через міграційну кризу потрапив авіаперевізник "Белавиа", підприємства "Гродно Азот" і "Белорусьнефть" , а також сирійська авіакомпанія Cham Wings Airlines.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

За словами одного зі співрозмовників агентства, у санкційному списку фігурують також білоруські прикордонники та судді.

Редактор Radio Free Europe/Radio Liberty Рікард Йозвяк повідомив у середу, що посли Європейського Союзу затвердили п'ятий пакет санкцій проти Білорусі, які набудуть чинності 2 грудня.



Загалом під дію обмежень потраплять 17 осіб та 11 організацій. Інформацію про нові санкції буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС 2 грудня. Того самого дня санкції набудуть чинності.



За словами Йозвяка, ЄС уже розпочав роботу над шостим пакетом санкцій, який може бути готовим у січні – лютому 2022 року, але поки що рано говорити про його зміст.

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Раніше Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель говорив, що у зв'язку з міграційною кризою на кордоні з Євросоюзом у п'ятий пакет санкцій ЄС потраплять авіакомпанії та турагентства Білорусі.