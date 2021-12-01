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Новини За кордоном
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Білорусь (5966) санкції (6840) Євросоюз (7016) Bloomberg (148) Йозвяк (138)

До п'ятого пакету санкцій ЄС проти Білорусі потрапили "Белавиа", "Гродно Азот" і "Белорусьнефть", - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

До п'ятого пакету санкцій ЄС проти Білорусі потрапили

За даними агентства Bloomberg до п'ятого пакету санкцій ЄС проти Білорусі через міграційну кризу потрапив авіаперевізник "Белавиа", підприємства "Гродно Азот" і "Белорусьнефть" , а також сирійська авіакомпанія Cham Wings Airlines.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

За словами одного зі співрозмовників агентства, у санкційному списку фігурують також білоруські прикордонники та судді.

Редактор Radio Free Europe/Radio Liberty Рікард Йозвяк повідомив у середу, що посли Європейського Союзу затвердили п'ятий пакет санкцій проти Білорусі, які набудуть чинності 2 грудня.

Загалом під дію обмежень потраплять 17 осіб та 11 організацій. Інформацію про нові санкції буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС 2 грудня. Того самого дня санкції набудуть чинності.

За словами Йозвяка, ЄС уже розпочав роботу над шостим пакетом санкцій, який може бути готовим у січні – лютому 2022 року, але поки що рано говорити про його зміст.

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Раніше Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель говорив, що у зв'язку з міграційною кризою на кордоні з Євросоюзом у п'ятий пакет санкцій ЄС потраплять авіакомпанії та турагентства Білорусі.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+24
Бульбофюрер на#бал сам себя.
И эмигрантов никому не спихнул, санкции на всю рожу получил, и выкурить теперь их из Беларуси не может.
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01.12.2021 22:47
+21
Проте скількі правоверних белірусів отримав !!!)))
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01.12.2021 22:54
+11
Кацапы ещё затянут пояса и помогут колхознику материально)
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01.12.2021 23:29
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Бульбофюрер на#бал сам себя.
И эмигрантов никому не спихнул, санкции на всю рожу получил, и выкурить теперь их из Беларуси не может.
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01.12.2021 22:47 Відповісти
Проте скількі правоверних белірусів отримав !!!)))
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01.12.2021 22:54 Відповісти
😁
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01.12.2021 22:56 Відповісти
Довго чухались .
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01.12.2021 22:51 Відповісти
місце під мечеть шукали
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01.12.2021 23:40 Відповісти
ну и пипец Бацька-Ыканомике.. Еще кредитик у лилиПутина?.. ничтожество!!!
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01.12.2021 22:58 Відповісти
Кацапы ещё затянут пояса и помогут колхознику материально)
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01.12.2021 23:29 Відповісти
Ахах ну ты и смешной тролль. ЕС не просто богаче, а в десятки раз богаче сраной паРаши. И да, как ты высрало - кредитИК
у ЕС - это просто займ, а у отсоссии - это рабство по всем фронтам. Чувствуешь разницу, бульбо - масон шниперсон?
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02.12.2021 08:00 Відповісти
нормуль по колхознику врезали. Только "Аэрофлота" не вижу, в следующий раз?
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01.12.2021 23:04 Відповісти
Белорусьнефть - это не конечный получатель выгоды при покупке Украиной нефтепродуктов из белорашки?
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01.12.2021 23:08 Відповісти
как теперь зеленский с мертвяком ?
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02.12.2021 08:17 Відповісти
Наконец то. а сами сябры не бастовали,боялись работу потерять. Теперь работы нет и с протестами запоздались. А бульбафюрер окончательно в зверя превратится.
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01.12.2021 23:09 Відповісти
Ну, собственно, и все. Теперь только на подсосе у Московии будут. Да и то, не долго. Придется становиться чем то белорусским в составе Московии. Район. Область. Губерния. Край. Хз
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01.12.2021 23:19 Відповісти
Неплохо для начала, картофельному фюреру понравится))
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01.12.2021 23:28 Відповісти
Типерь дохдурю канотопская ведьма можа гводикам да галавы прибить бумаху:" Састатель биларускай мадели иканомики".
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01.12.2021 23:32 Відповісти
Зачем беларусам куда-то летать ?
У них самая лучшая страна, это к ним должны все лететь.
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01.12.2021 23:43 Відповісти
Segodnia u nas 12 pojmali nelegalov uze Litve byli u granici.Semja 6 detej,tak im predlozyli domoj bileti v Irak,drugoj variant Belorus vernut ,vybrali Belorus.Pokormili osmotreli sto nebolni i vyslali nazad otkuda prisli.Zalko detej konecno,no jesli primem,tak takix tysiaci pojdut
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01.12.2021 23:54 Відповісти
Za to sto on delajet s nelegalami eto malo.zasluzyvajet konecno na bolse sankciji.Putler naucil a sankciji polucit on.
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01.12.2021 23:44 Відповісти
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01.12.2021 23:56 Відповісти
китай говёная недоимперия с ублюдками камуняками при власти
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02.12.2021 08:20 Відповісти
В тюрьме тоже все чистенько, кругом порядок, все накормлены, выводят на прогулку в пределах забора и во время положат спать. Зачем что-то менять? Совковые терпилы все выдержат, им не привыкать.
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02.12.2021 09:33 Відповісти
Рабам и крепостным свобода не нужна, это ты прав.
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02.12.2021 10:59 Відповісти
Санкции ЕС в отношении авиакомпании Белавиа - это очередной пшик. Они предусматривают запрет на заключение новых контрактов по лизингу самолетов. Старые контракты будут действовать до истечения срока, т.е. по сути дела в течение нескольких лет ничего не изменится.
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02.12.2021 09:28 Відповісти
 
 