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ЄС і НАТО мають зробити все, щоб стримати Росію від вторгнення в Україну, - президент Литви Науседа

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

ЄС і НАТО мають зробити все, щоб стримати Росію від вторгнення в Україну, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Захід має зробити все, щоб стримати Росію від вторгнення в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми повинні зробити все, щоб наші слова та дії були надійними і щоб інша сторона зрозуміла, що необдумано чинити невигідно і що вона зіткнеться з певними реакціями, які ми готові зробити і як НАТО, і як Європейський Союз", – сказав Науседа після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, що відбулася у Парижі.

За словами Науседи, французький лідер "дуже добре знайомий із ситуацією".

"Я наголосив... дуже важливо, щоб у нас був консенсус щодо оцінки ситуації та її серйозності. Тому що від цього залежать подальші дії щодо стримання", – зазначив президент Литви.

Також читайте: Росія підготувала плани агресивних дій проти України, - Блінкен

Автор: Володимир Янченко
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На жаль вони не спроможні обрати українцям реальну українську державну владу !!)))
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01.12.2021 23:55 Відповісти
Литовці усвідомлюють, що якщо впаде Україна то захоплення країн Балтії ордою - лише справа часу.
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02.12.2021 00:03 Відповісти
Литовці реально бажають нам добра, миру і процвітання. І дійсно Ботоксне може спробувати розв'язати якусь гібрідну війну проти Литви, і виключно через Білорусь, але вона буде короткою і поразкою московії, бо Литва в НАТО. І як завжди Московія буде себе тулити у "миротворці" , "посередники"і пхатися в переговори на своїх умовах.
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02.12.2021 08:25 Відповісти
Можливо вони і щирі у своєму ставленні до нас. Але мені здається, що вони не дуже певні в тім, що їх захистять союзники. Можливо це ірраціональні страхи, а може й ні.
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02.12.2021 09:34 Відповісти
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02.12.2021 00:51 Відповісти
Сколько этот клоун на пресс-конференции говорил журналистам "я президент"? Раз тридцать? Трудно представить любого руководителя, который ходит по своему предприятию или учреждению и каждому встречному заявляет - я тут директор . диагноз будет один - идиот
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02.12.2021 07:01 Відповісти
Хм, то Крым и Донбасс - это не вторжение было?
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02.12.2021 01:19 Відповісти
...ну и Проюсерище наш Пан Голова: из захолустного Улочка (кавртал... с тех пор и хрипит) 95 за кроткий срок (тьфу, не СРОК ... это еще впереди) замутить STREET 95, да еще с оскароносцами с других стран... это Успех. Апльодисьменьты
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02.12.2021 04:46 Відповісти
Шото я тоже не понял , так они вроде уже вторглись , 7-й год воюем , она не слышала ,не ?
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02.12.2021 05:56 Відповісти
За нас турбуються сусіди і НАТО, а воно все рветься подивитися в очі. Московити підганяють до скорішої капітуляції, а то погрожують розповісти наріжу про що домовлялися в Омані і Парижі.
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02.12.2021 08:21 Відповісти
 
 