Венедіктова про розслідування підготовки перевороту: Два дні для слідства - це замало
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова пояснила відсутність поспіху в розслідуванні підготовки державного перевороту.
Про це вона сказала журналістам у середу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Що я можу сказати через два дні після початку розслідування? Краще все-таки дочекатись офіційного певних коментарів від СБУ. Тому що ми бачимо, що і сьогодні у нас на вулицях не так спокійно, тому будемо дивитися, щоби ми не погіршували ситуація, не розголошували якусь інформацію. Два дні для початку слідства це замало", - пояснила Венедіктова.
Генпрокурорка додала, що інформація про можливий держпереворот прозвучала 26 листопада, а кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) 28 листопада.
"Чому у нас такі речі, пов'язані з таймінгом? Оскільки історія... так чи інакше пов'язана з інформацією розвідорганів, СБУ, яка вносила її до ЄРДР, перевіряла інформацію, аналізувала, і вже безпосередньо слідство розпочало свою роботу", - сказала Венедіктова.
Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що оточення олігарха Ріната Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.
29 листопада Служба безпеки України розпочала провадження за фактом підготовки державного перевороту.
Будь ласка, зачекайте...
Чому?!...
- Так чоловік не був змушений лежать, очікуючи, поки його спецназ затримає, на мокрій бруківці…
Другое дело, что, не будь дура, Венедиктова будет затягивать все эти дела насколько это возможно.
Потому что это БРЕД.
Люди вимагають "зелю геть"?
Так це нормальне явище!
Але, звісно, для совків і комуняк, (якими є уроди геленого клоун-наркомана з головкою ЄрЗе) - це, звісно, злочин. Як і середній палець Гео Лероса...
Далі:
Квартал 95 " Харьківська різаніна"
короткометражка
Исполнители: "Лидер" -Кива ....
"жертви"- дебіли Киви,
"бойовики"- решта дебілів Киви,
"спасатель"- залізний Арсен......
Всі друг другу наваляли....
Ну а в грудні 2021-го - «державний переворот» «триумвірату» Ахметов-Порошенко- Турчинов
победіл-Зеленський......
Да я вот думаю - был сериал «Маски-шоу», Потом - «Маски» на фронте… Потом, сначала, просто, "Скоты". Там терпимо, там самое страшное оружие - грабли, скалка да кухонный нож... А если теперь, не дай бог, начнётся сериал "Скоты на борьбе с терроризмом"?... Там же пулемёты с гранатами... Ви Чехова помните - "Если в первом акте на стене висит ружьё, то в третьем оно должно выстрелить..."?!...
Была ли у них санкция суда? Кто подавал заявку в суд на прослушку и кто из судей дал разрешение?
- Так, что там у нас с деньгами?
- «Напряг», Андрей Борисович… А что нужно?
- Да тут проблема возникла, с нашим «главзасранцем». Мало того, что с «очка» не слазит, после выступлений этих «порохоботов», так скоро и до туалета не будет успевать добежать… Те деньги что идут на закупку туалетной бумаги, пусти на закупку памперсов и «Лоперамида», а то скоро в офисе дохнуть нечем будет… А жопы аппарат пусть копиями уголовных дел против Порошенко подтирает - всё равно толку от них - НОЛЬ…
Прокуратура, СБУ и прочие о так называемой "перевороте" узнали два дня назад от Бубочки.
Ни каких материалов и следствия о "перевороте" два дня назад не было!
Так называемый "переворот" - продукт исключительно ОП с Банковой, для которого сейчас Прокуратура судорожно ищет и выдумывает "доказательства".
З КРІЇНИ - ГІДНОСТІ, до країни - посміховиська, всього два ризи "зробити самих себе разом". Збоченці, лядь.
придётся доставать вадителя Шифера
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