Зеленський призначив на посади 28 суддів, зокрема двох суддів Майдану Ключника і Зарубу (оновлено)
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Президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо призначення на вакантні посади 28 суддів.
Про це повідомила пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідні укази №610, №612, №613, №614 від 1 грудня розміщено на сайті президента.
Згідно з указами, 27 суддів призначили на посади до місцевих судів першої інстанції та одну суддю до господарського суду Донецької області.
"Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення 28 суддів. У цьому указі — судді Майдану Андрій Ключник зі Святошинського райсуду Києва та Петро Заруба з Дарницького райсуду Києва. У 2018-му Громадська рада доброчесності ухвалила висновки, що судді Ключник та Заруба не відповідають критеріям доброчесності та професійної етики", - заявили в фундації DEJURE.
"Чому суддя Ключник отримав негативний висновок ГРД? У 2014-му він ув’язнив активіста Революції Гідності Олександра Костура через його участь у протестах. Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції дійшла висновку: рішення судді Ключника щодо активіста Євромайдану суперечило закону. Правда, Вища кваліфкомісія суддів припинила дисциплінарне провадження щодо судді через те, що закінчився термін притягнення до відповідальності. І це не єдине сумнівне рішення судді Ключника (більше тут)", - пояснили в організації.
"Суддя Заруба також отримав негативний висновок ГРД через переслідування активістів Революції Гідності — у даному випадку йдеться про представницю "Автомайдану", яку суддя позбавив водійських прав на три місяці нібито за порушення вимоги зупинитися на вимогу поліції (більше тут)", - додали в фундації.
Як повідомлялося, Вища рада правосуддя (ВРП), суддівські та адвокатські організації звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням призначити суддів до судів першої інстанції для вирішення кадрової проблеми у судах.
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А когда надо покритиковать, то "Зеленский назначил судей Майдана".
Ребята, вы или крестик снимите, или трусы оденьте . . .
Вопросы надо задавать тем, кому их надо задавать - Высшему Совету Правосудия, который этих кандидатов согласовал, а не Зеленскому. И не надо сказки рассказывать, что Зеленский над членами ВСП стоит с пистолетом над ухом на тему "хочу, чтобы вы согласовали назначение судей Майдана" - ему глубоко похер, какие фамилии ему подадут на подпись. А члены ВСП своё кино крутят, не такие они уже и марионетки Офиса Президента . . .