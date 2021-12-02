УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16275 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
9 155 18
Зеленський (17420) суддя (1423)

Зеленський призначив на посади 28 суддів, зокрема двох суддів Майдану Ключника і Зарубу (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський призначив на посади 28 суддів, зокрема двох суддів Майдану Ключника і Зарубу (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо призначення на вакантні посади 28 суддів.

Про це повідомила пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідні укази №610, №612, №613, №614 від 1 грудня розміщено на сайті президента.

Згідно з указами, 27 суддів призначили на посади до місцевих судів першої інстанції та одну суддю до господарського суду Донецької області.

Також читайте: Зеленський засмучений відмовою КС приймати присягу 2 нових суддів за президентською квотою, - Никифоров

"Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення 28 суддів. У цьому указі — судді Майдану Андрій Ключник зі Святошинського райсуду Києва та Петро Заруба з Дарницького райсуду Києва. У 2018-му Громадська рада доброчесності ухвалила висновки, що судді Ключник та Заруба не відповідають критеріям доброчесності та професійної етики", - заявили в фундації DEJURE.

"Чому суддя Ключник отримав негативний висновок ГРД? У 2014-му він ув’язнив активіста Революції Гідності Олександра Костура через його участь у протестах. Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції дійшла висновку: рішення судді Ключника щодо активіста Євромайдану суперечило закону. Правда, Вища кваліфкомісія суддів припинила дисциплінарне провадження щодо судді через те, що закінчився термін притягнення до відповідальності. І це не єдине сумнівне рішення судді Ключника (більше тут)", - пояснили в організації.

"Суддя Заруба також отримав негативний висновок ГРД через переслідування активістів Революції Гідності — у даному випадку йдеться про представницю "Автомайдану", яку суддя позбавив водійських прав на три місяці нібито за порушення вимоги зупинитися на вимогу поліції (більше тут)", - додали в фундації.

Як повідомлялося, Вища рада правосуддя (ВРП), суддівські та адвокатські організації звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням призначити суддів до судів першої інстанції для вирішення кадрової проблеми у судах.

Зеленський призначив на посади 28 суддів, зокрема двох суддів Майдану Ключника і Зарубу 01
Зеленський призначив на посади 28 суддів, зокрема двох суддів Майдану Ключника і Зарубу 02

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+18
Та зная президента Дерьмака, как раз русские ********* будут назначены.
показати весь коментар
02.12.2021 02:11
+8
В касу проплачено -значить треба призначати.
показати весь коментар
02.12.2021 02:09
+7
Зеленський призначив на посади 28 муддів...
показати весь коментар
02.12.2021 06:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Только бы не пи.арасов!
показати весь коментар
02.12.2021 02:05 Відповісти
Та зная президента Дерьмака, как раз русские ********* будут назначены.
показати весь коментар
02.12.2021 02:11 Відповісти
Все по відкриттм конкурсам як і обіцяв у предвиборчий програмі.
показати весь коментар
02.12.2021 06:48 Відповісти
Как раз таки, ПИарасы там и затесались!!! Те еще, "майдановские"! Недолюстрированные, или недобитые!!!
показати весь коментар
02.12.2021 07:49 Відповісти
С какой целью? Освобождать убийц из ДЫРЫ от меры пресечения?
показати весь коментар
02.12.2021 02:07 Відповісти
В касу проплачено -значить треба призначати.
показати весь коментар
02.12.2021 02:09 Відповісти
Зеленський призначив на посади 28 муддів...
показати весь коментар
02.12.2021 06:21 Відповісти
"Зеленський посадив 28 суддiв" - так бы новость была намного интересней)
показати весь коментар
02.12.2021 06:35 Відповісти
ЗелеЧмо пішло на буй!
показати весь коментар
02.12.2021 06:43 Відповісти
Видя проф. качество депутатов-Слуг, проф. качество кабинета министров , зная "качество" предателя ермачка.... представляю, каких судей назначило это бездумное... Дурень он же везде дурень....
показати весь коментар
02.12.2021 07:47 Відповісти
Если бы, только дурень.... ВРАГ!
показати весь коментар
02.12.2021 07:50 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2021 08:23 Відповісти
Судова реформа , якою пишається Зе - повернути зашкварених суддів, які за повернення до корита будуть виконувати всі його забаганки, засуджувати або виправдовувати тих на кого Єрмак- Татаров вкажуть.
показати весь коментар
02.12.2021 09:32 Відповісти
Це ще раз доказує, що для клоунів бабло вирішує все, а не совість і закон!
показати весь коментар
02.12.2021 09:44 Відповісти
Ещё три месяца назад зелёная саранча с пеной у рта гоняла весь "Волчий" ОАСК обвиняя их в попытке захвата власти а это как минимум 10 лет тюрьмы но вот прошло 3 месяца а об "заговорщиках" ни слуху ни духу,все они трудятся в поте лица на Беню Коломойского не успевая штамповать решения в его пользу. А сам Вовк прекрасно себя продолжает чувствовать в том же кресле председателя ОАСК,да и братец его вновь восстановился в руководстве разведки.
показати весь коментар
02.12.2021 09:58 Відповісти
зелене = коричневе
показати весь коментар
02.12.2021 10:24 Відповісти
Я понимаю, что у Бутусова сейчас заруба с Зеленским. Но вот зачем тенденциозно новости подавать ? Когда Зеля задерживает принятие указов по судьям, то на всех углах крики, что согласно действующей Конституции полномочия Президента в назначении судей сугубо церемониальные и если Высший Совет Правосудия подал представление на назначение, то у Президента 30 дней на указ и отклонить представление он не имеет права. Некоторые кандидаты в судьи даже подавали на Президента иски в суд с требованием обязать его указ принять, потому что задерживать принятие он не имеет права ни по каким основаниям, даже если бы в тексте оказался Усама бин Ладен.

А когда надо покритиковать, то "Зеленский назначил судей Майдана".

Ребята, вы или крестик снимите, или трусы оденьте . . .
Вопросы надо задавать тем, кому их надо задавать - Высшему Совету Правосудия, который этих кандидатов согласовал, а не Зеленскому. И не надо сказки рассказывать, что Зеленский над членами ВСП стоит с пистолетом над ухом на тему "хочу, чтобы вы согласовали назначение судей Майдана" - ему глубоко похер, какие фамилии ему подадут на подпись. А члены ВСП своё кино крутят, не такие они уже и марионетки Офиса Президента . . .
показати весь коментар
02.12.2021 13:05 Відповісти
 
 