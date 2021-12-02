"Токсичне поєднання": глава ВООЗ Гебреєсус назвав "рецепт" появи нових штамів коронавірусу

У середу ВООЗ оприлюднила суворі попередження про небезпеку ігнорування ковід-вакцинації, а Європейський Союз розробив обов’язкові приписи, оскільки Сполучені Штати зареєстрували перший випадок нового штаму коронавірусу Omicron.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомляє ВООЗ, AFP

"В усьому світі ми маємо токсичну суміш з низьким рівнем охоплення вакцинами та дуже низьким рівнем тестування – рецепт для появи та посилення варіантів", - сказав глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

"Нам потрібно використовувати інструменти, які ми вже маємо, щоб запобігти передачі та врятувати життя від Delta.

І якщо ми це зробимо, ми також зможемо запобігти передачі та врятуємо життя від Omicron", - додав він.

Нагадаємо, новий варіант, про який тиждень тому вперше повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я у Південній Африці, швидко з’явилася на всіх континентах, погіршуючи економічні прогнози та посилюючи побоювання щодо ще однієї важкої зими.

У ВООЗ стверджують, що може знадобитися кілька тижнів, щоб зрозуміти, чи є "Омікрон" більш передаваним і чи призводить він до важких наслідків, а також наскільки ефективні сучасні методи лікування та вакцини проти цього варіанту.

Виявлення та поширення нового штаму свідчать, що глобальна боротьба з Covid-19, що триває вже майже два роки, далека від завершення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ попереджає про високий ризик зараження штамом "Омікрон"

Організація економічного співробітництва та розвитку попередила, що Omicron загрожує відновленню світу і знизила прогнози зростання на 2021 рік з 5,7% до 5,6%.

Omicron спонукав уряди по всьому світу відновити обмеження на подорожі, зокрема у Південну Африку. Японія призупинила нові бронювання авіаквитків у країну.

У середу секретар ООН Антоніу Гутерріш піддав критиці такі заборони, назвавши їх "глибоко несправедливими та каральними", а також "неефективними".

Зростання рівня зараження вже призвело до того, що уряди деяких європейських країн знову запровадили обов’язкове носіння масок, соціальну дистанцію, комендантську годину або карантин з метою не допустити зростання кількості госпіталізацій.

Незважаючи на те, що уряди діяли в односторонньому порядку, вводячи обмеження на поїздки, країни-члени ВООЗ зібралися в Женеві, щоб працювати над міжнародною угодою щодо подолання наступних пандемій.

Міжурядовий орган для переговорів буде створено для досягнення домовленості щодо реагування на майбутні пандемії, його перше засіданням заплановане на 1 березня 2022 року.