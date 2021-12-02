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"Токсичне поєднання": глава ВООЗ Гебреєсус назвав "рецепт" появи нових штамів коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У середу ВООЗ оприлюднила суворі попередження про небезпеку ігнорування ковід-вакцинації, а Європейський Союз розробив обов’язкові приписи, оскільки Сполучені Штати зареєстрували перший випадок нового штаму коронавірусу Omicron.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомляє ВООЗ, AFP

"В усьому світі ми маємо токсичну суміш з низьким рівнем охоплення вакцинами та дуже низьким рівнем тестування – рецепт для появи та посилення варіантів", - сказав глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

"Нам потрібно використовувати інструменти, які ми вже маємо, щоб запобігти передачі та врятувати життя від Delta.

І якщо ми це зробимо, ми також зможемо запобігти передачі та врятуємо життя від Omicron", - додав він.

Нагадаємо, новий варіант, про який тиждень тому вперше повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я у Південній Африці, швидко з’явилася на всіх континентах, погіршуючи економічні прогнози та посилюючи побоювання щодо ще однієї важкої зими.

У ВООЗ стверджують, що може знадобитися кілька тижнів, щоб зрозуміти, чи є "Омікрон" більш передаваним і чи призводить він до важких наслідків, а також наскільки ефективні сучасні методи лікування та вакцини проти цього варіанту.

Виявлення та поширення нового штаму свідчать, що глобальна боротьба з Covid-19, що триває вже майже два роки, далека від завершення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ попереджає про високий ризик зараження штамом "Омікрон"

Організація економічного співробітництва та розвитку попередила, що Omicron загрожує відновленню світу і знизила прогнози зростання на 2021 рік з 5,7% до 5,6%.

Omicron спонукав уряди по всьому світу відновити обмеження на подорожі, зокрема у Південну Африку. Японія призупинила нові бронювання авіаквитків у країну.

У середу секретар ООН Антоніу Гутерріш піддав критиці такі заборони, назвавши їх "глибоко несправедливими та каральними", а також "неефективними".

Зростання рівня зараження вже призвело до того, що уряди деяких європейських країн знову запровадили обов’язкове носіння масок, соціальну дистанцію, комендантську годину або карантин з метою не допустити зростання кількості госпіталізацій.

Незважаючи на те, що уряди діяли в односторонньому порядку, вводячи обмеження на поїздки, країни-члени ВООЗ зібралися в Женеві, щоб працювати над міжнародною угодою щодо подолання наступних пандемій.

Міжурядовий орган для переговорів буде створено для досягнення домовленості щодо реагування на майбутні пандемії, його перше засіданням заплановане на 1 березня 2022 року.
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Топ коментарі
+11
Це в реалі ???

а Європейський Союз розробив обов'язкові приписи, оскільки Сполучені Штати зареєстрували перший випадок нового штаму коронавірусу Omicron.

"В усьому світі ми маємо токсичну суміш з низьким рівнем охоплення вакцинами та дуже низьким рівнем тестування - рецепт для появи та посилення варіантів", - сказав глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

"Нам потрібно використовувати інструменти, які ми вже маємо, щоб запобігти передачі та врятувати життя від Delta.

І якщо ми це зробимо, ми також зможемо запобігти передачі та врятуємо життя від Omicron", - додав він.
Я не маю слів. Не копіюватиму вже інші абзаци.
Це, напевне, якась помилка або поганий переклад. Інакше кваліфікувати цю маячню я просто не можу.
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02.12.2021 07:20
+7
Дуй обратно в свою Эфиопию, лекарь.
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02.12.2021 08:06
+6
Суд Валлонии отменил QR-коды. Половину Бельгии выпустили на свободу.
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02.12.2021 07:28
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Це в реалі ???

а Європейський Союз розробив обов'язкові приписи, оскільки Сполучені Штати зареєстрували перший випадок нового штаму коронавірусу Omicron.

"В усьому світі ми маємо токсичну суміш з низьким рівнем охоплення вакцинами та дуже низьким рівнем тестування - рецепт для появи та посилення варіантів", - сказав глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

"Нам потрібно використовувати інструменти, які ми вже маємо, щоб запобігти передачі та врятувати життя від Delta.

І якщо ми це зробимо, ми також зможемо запобігти передачі та врятуємо життя від Omicron", - додав він.
Я не маю слів. Не копіюватиму вже інші абзаци.
Це, напевне, якась помилка або поганий переклад. Інакше кваліфікувати цю маячню я просто не можу.
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02.12.2021 07:20 Відповісти
Я добавлю таки вот это: "Организация экономического сотрудничества и развития предупредила, что Omicron чреват восстановлением мира и снизила прогнозы роста на 2021 год с 5,7% до 5,6%.(с)
Так я не понял тут: этот Омикрон, оказывается, классная штука! Или как???
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02.12.2021 08:01 Відповісти
Скорей всего, это косорукий перевод слова "reduction". Ссылка на оригинальный текст есть?
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02.12.2021 08:09 Відповісти
Нет. Это из текста статьи Цензора.
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02.12.2021 08:12 Відповісти
Ну, ты ж не первый день на Цензоре и должен знать, что Организация экономического сотрудничества и развития напрямую на Цензоре не пишет и что цензоровские редакторы говняют даже при переводе с украинского на русский, что там уже про английский говорить... Но, как правило в статье Цензора есть ссылка на источник.
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02.12.2021 08:20 Відповісти
Все просто. Високий рівень вакцинації зменшує наслідки проникнення в країни штаму омікрон. Точно так, як вакцинами, створеними проти штаму Альфа, Іззраїль придушив спалах, спричинений Дельтою:

December 1 (GMT)

443 new cases and 3 new deaths in Israel [source]

November 30

684 new cases and 1 new death in Israel [source]
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02.12.2021 08:15 Відповісти
Чому ви дивуєтеся?
Цей тедрос на початку пандемії полетів до китаю, щоб провести перемовини з головою китаю. Перемовини, Карл! І на основі цих перемовин він зробив висновок, що це не пандемія! Ніяких науковців (їх пізніше туди обмежено не допустили), ніяких епідеміологів чи вірусологів.
Перемовини з лідером комуністичної пропаганди.

Його розстріляти треба було щось там близько 2 років тому. Але ні! Воно невбиваєме. Триндить сьогодні те, що протирічить тому, що триндів учора. Він може казати що завгодно і нікуди не дінеться. Що ж тоді казати про організацію, на чолі якої такий ***?
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02.12.2021 09:27 Відповісти
Суд Валлонии отменил QR-коды. Половину Бельгии выпустили на свободу.
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02.12.2021 07:28 Відповісти
Зачем ? Разве власть может добровольно отказаться от поголовной круглосуточной слежки за своими холопами ? Так не бывает.
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02.12.2021 08:09 Відповісти
Судья не той системы.
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02.12.2021 08:36 Відповісти
Разве так бывает ? Власть всегда едина. Власть лишь ломает комедию перед холопами: "выборы", "дебаты" и т.д.
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02.12.2021 08:42 Відповісти
Готують людей ось до такого:
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/
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02.12.2021 07:38 Відповісти
Ни хрена себе! Честно признаюсь- всё не прочитал, но и того что прочитал- мне хватило, для охренеть. Теперь придется читать всё...
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02.12.2021 08:16 Відповісти
Я розумію- толерантність, але як можна було поставити головою ВОЗ людину з IQ 80-ні, для раси Гейберуса це дуже навіть нічого, але все ж?
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02.12.2021 08:05 Відповісти
До речі про голову ВООЗ Гебресіуса:
ввн народився на території ******** Еритреї. А Еритрея - одна з трьох держав світу (разом з Півн. Кореєю та Бурунді), яка взагалі не впецинує свої громадян.
"Співпадіння - не думаю"

Хто не вірить - можете погуглити. На Цензорів теж була стаття про країни, що не вакцинують
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02.12.2021 08:17 Відповісти
Дуй обратно в свою Эфиопию, лекарь.
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02.12.2021 08:06 Відповісти
Одна только ВОЗ видит эти штаммы.
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02.12.2021 08:10 Відповісти
Интересно проверить его счета и его родственников
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02.12.2021 08:11 Відповісти
Куди поділися всі приКолісти?
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02.12.2021 08:17 Відповісти
Первый случай , в Америке, штамм Омикрон , у дважды привитого🤦🏼‍♀️. Антип, что скажешь.
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02.12.2021 08:22 Відповісти
Фауччи уже сказал: потому, что не было третьей. Все просто))
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02.12.2021 08:35 Відповісти
Антип такі повідомлення не коментує відразу.
Йому потрібно якийсь час, щоб прийти до тями.
А потім старається довести, ігноруючи логіку, що вакцина все-таки необхідна штука.
Я думаю, він, як і усі інші ваксери, страждаючи від когнитивного дисонансу, намагається довести що не лоханувся, коли провакцинувався.
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02.12.2021 09:52 Відповісти
Вот читаю эти генетические высеры от ВООЗ и диву даюся. Это или эйфория или экстаз? Особенно коробит, когда некто Зеленский говорит, что ему некто Бурба предложил некую формулу от вируса?...кхе, кхе...у вирусов не бывает формул в принципе! Любой вирус это генетический программный продукт созданный искуственно( не слушай ВООЗ), это набор взаимосвязанных кодов(шагов) программы. Не воспринимайте вирус как инфекцию, это целевая программа. Поэтому возникает вопрос о профффессиональной пригодности если не обеих, то как минимум одного из заявителей!
Что касается Омикрона, то это предпрогрограмма, ее задача создать среду, это стратегический ход любого обычного хакера. Когда делается небольшая программа, конек, которая создает тоннель для загрузки целевого вируса.
Вот поэтому Омикрон и максимально быстро проникает в клетку и обходит вакцины. Его задача создать среду, тоннель, для последующей загрузки уже другого вируса.
И это будет.....уже ...не Дельта!!......ну вас же предупреждали, что пока есть программист будут без конца программы( вирусы). Вы это не хотите понять и принять. Так работают маленькие зеленые, злобные ненавистные человечеству существа, другая форма жизни.
Хах, а вы ищете жизнь во Вселенной?....хах....так она вас и убивает!...и не первый раз!!
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02.12.2021 08:45 Відповісти
Вот же раздолье для городских сумасшедших, лепи все подряд, кто-то да прочитает...
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02.12.2021 12:51 Відповісти
какой косорукий дебил переводил это? и еще один косорукий двоечник это разместил, даже не задумываясь о том, что за бред он постит.
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02.12.2021 08:53 Відповісти
Ху із ху? Гебрейесус
https://youtu.be/9yMRpXaAgMs?t=2370
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02.12.2021 12:17 Відповісти
Вот оригинал этой фразы:

The Organisation for Economic Cooperation and Development warned Omicron threatens the world's recovery and lowered its growth estimate for 2021 from 5.7 percent to 5.6 percent.
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02.12.2021 12:22 Відповісти
А перевести ее можно так:

Организация экономического сотрудничества и развития предупредила, что Omicron угрожает восстановлению мировой экономики, и снизила прогноз роста на 2021 год с 5,7 процента до 5,6 процента.
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02.12.2021 12:24 Відповісти
 
 