"Токсичне поєднання": глава ВООЗ Гебреєсус назвав "рецепт" появи нових штамів коронавірусу
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У середу ВООЗ оприлюднила суворі попередження про небезпеку ігнорування ковід-вакцинації, а Європейський Союз розробив обов’язкові приписи, оскільки Сполучені Штати зареєстрували перший випадок нового штаму коронавірусу Omicron.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомляє ВООЗ, AFP
"В усьому світі ми маємо токсичну суміш з низьким рівнем охоплення вакцинами та дуже низьким рівнем тестування – рецепт для появи та посилення варіантів", - сказав глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.
"Нам потрібно використовувати інструменти, які ми вже маємо, щоб запобігти передачі та врятувати життя від Delta.
І якщо ми це зробимо, ми також зможемо запобігти передачі та врятуємо життя від Omicron", - додав він.
Нагадаємо, новий варіант, про який тиждень тому вперше повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я у Південній Африці, швидко з’явилася на всіх континентах, погіршуючи економічні прогнози та посилюючи побоювання щодо ще однієї важкої зими.
У ВООЗ стверджують, що може знадобитися кілька тижнів, щоб зрозуміти, чи є "Омікрон" більш передаваним і чи призводить він до важких наслідків, а також наскільки ефективні сучасні методи лікування та вакцини проти цього варіанту.
Виявлення та поширення нового штаму свідчать, що глобальна боротьба з Covid-19, що триває вже майже два роки, далека від завершення.
Організація економічного співробітництва та розвитку попередила, що Omicron загрожує відновленню світу і знизила прогнози зростання на 2021 рік з 5,7% до 5,6%.
Omicron спонукав уряди по всьому світу відновити обмеження на подорожі, зокрема у Південну Африку. Японія призупинила нові бронювання авіаквитків у країну.
У середу секретар ООН Антоніу Гутерріш піддав критиці такі заборони, назвавши їх "глибоко несправедливими та каральними", а також "неефективними".
Зростання рівня зараження вже призвело до того, що уряди деяких європейських країн знову запровадили обов’язкове носіння масок, соціальну дистанцію, комендантську годину або карантин з метою не допустити зростання кількості госпіталізацій.
Незважаючи на те, що уряди діяли в односторонньому порядку, вводячи обмеження на поїздки, країни-члени ВООЗ зібралися в Женеві, щоб працювати над міжнародною угодою щодо подолання наступних пандемій.
Міжурядовий орган для переговорів буде створено для досягнення домовленості щодо реагування на майбутні пандемії, його перше засіданням заплановане на 1 березня 2022 року.
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а Європейський Союз розробив обов'язкові приписи, оскільки Сполучені Штати зареєстрували перший випадок нового штаму коронавірусу Omicron.
"В усьому світі ми маємо токсичну суміш з низьким рівнем охоплення вакцинами та дуже низьким рівнем тестування - рецепт для появи та посилення варіантів", - сказав глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.
"Нам потрібно використовувати інструменти, які ми вже маємо, щоб запобігти передачі та врятувати життя від Delta.
І якщо ми це зробимо, ми також зможемо запобігти передачі та врятуємо життя від Omicron", - додав він.
Я не маю слів. Не копіюватиму вже інші абзаци.
Це, напевне, якась помилка або поганий переклад. Інакше кваліфікувати цю маячню я просто не можу.
Так я не понял тут: этот Омикрон, оказывается, классная штука! Или как???
December 1 (GMT)
443 new cases and 3 new deaths in Israel [source]
November 30
684 new cases and 1 new death in Israel [source]
Цей тедрос на початку пандемії полетів до китаю, щоб провести перемовини з головою китаю. Перемовини, Карл! І на основі цих перемовин він зробив висновок, що це не пандемія! Ніяких науковців (їх пізніше туди обмежено не допустили), ніяких епідеміологів чи вірусологів.
Перемовини з лідером комуністичної пропаганди.
Його розстріляти треба було щось там близько 2 років тому. Але ні! Воно невбиваєме. Триндить сьогодні те, що протирічить тому, що триндів учора. Він може казати що завгодно і нікуди не дінеться. Що ж тоді казати про організацію, на чолі якої такий ***?
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/
ввн народився на території ******** Еритреї. А Еритрея - одна з трьох держав світу (разом з Півн. Кореєю та Бурунді), яка взагалі не впецинує свої громадян.
"Співпадіння - не думаю"
Хто не вірить - можете погуглити. На Цензорів теж була стаття про країни, що не вакцинують
Йому потрібно якийсь час, щоб прийти до тями.
А потім старається довести, ігноруючи логіку, що вакцина все-таки необхідна штука.
Я думаю, він, як і усі інші ваксери, страждаючи від когнитивного дисонансу, намагається довести що не лоханувся, коли провакцинувався.
Что касается Омикрона, то это предпрогрограмма, ее задача создать среду, это стратегический ход любого обычного хакера. Когда делается небольшая программа, конек, которая создает тоннель для загрузки целевого вируса.
Вот поэтому Омикрон и максимально быстро проникает в клетку и обходит вакцины. Его задача создать среду, тоннель, для последующей загрузки уже другого вируса.
И это будет.....уже ...не Дельта!!......ну вас же предупреждали, что пока есть программист будут без конца программы( вирусы). Вы это не хотите понять и принять. Так работают маленькие зеленые, злобные ненавистные человечеству существа, другая форма жизни.
Хах, а вы ищете жизнь во Вселенной?....хах....так она вас и убивает!...и не первый раз!!
https://youtu.be/9yMRpXaAgMs?t=2370
The Organisation for Economic Cooperation and Development warned Omicron threatens the world's recovery and lowered its growth estimate for 2021 from 5.7 percent to 5.6 percent.
Организация экономического сотрудничества и развития предупредила, что Omicron угрожает восстановлению мировой экономики, и снизила прогноз роста на 2021 год с 5,7 процента до 5,6 процента.