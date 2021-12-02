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Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військ РФ. За добу окупанти 4 рази відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військ РФ. За добу окупанти 4 рази відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 1 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

В напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар’їнка, внаслідок чого дістала поранення цивільна особа.

В районі Шумів російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В бік Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - повідомили у штабі.

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Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 2 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
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Топ коментарі
+27
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02.12.2021 07:48
+23
Слава героям! Смерть рашистам!!!
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02.12.2021 07:58
+14
вечная память герою
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02.12.2021 08:21
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02.12.2021 07:48 Відповісти
Слава героям! Смерть рашистам!!!
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02.12.2021 07:58 Відповісти
Ну ось, і ще один пішов...
Вічна пам'ять герою!
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02.12.2021 08:09 Відповісти
вечная память герою
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02.12.2021 08:21 Відповісти
Нада срочна пасматрєть в глаза таваріщю Путєну!
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02.12.2021 08:23 Відповісти
И это ответ Науседе , о войне , она уже идёт 7-мь лет
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02.12.2021 09:05 Відповісти
Почему в заголовке и тексте враг именуется словом "кафиры", что в исламском мире означает "неверные". Мы что, уже все стали правоверными мусульманами?
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02.12.2021 09:07 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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02.12.2021 10:24 Відповісти
Герої не вмирають.
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02.12.2021 11:35 Відповісти
На жаль гинуть. Але владу це мало цікавить.
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02.12.2021 14:05 Відповісти
Кожного дня втрати , а Зелена потвора мріє зустрітись із кремлівським
фюрером і катом , бракує слів 😡

Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Горіть у пеклі , москалі кляті 😠
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02.12.2021 18:05 Відповісти


У середу, 1 грудня, під час ворожого обстрілу на Донбасі загинув військовий з Донеччини 22-літній Валерій Геровкін (позивний Гера).
Він був піхотинцем у лавах 93-ї бригади "Холодний Яр" Збройних сил України.

"1 грудня на позиціях поблизу Новотроїцького загинув солдат Геровкін Валерій Євгенович - його вбив ворожий снайпер. Трагедія сталася увечері на спостережному посту"

Воїн народився 21 липня 1999 року у Краматорську. Мав середню спеціальну освіту. До лав ЗСУ вступив у вересні торік. У холодноярській бригаді піхотинець служив близько року. Побратими називали його "Гера".
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02.12.2021 18:33 Відповісти
Горе і біль від втрат , які приносять на нашу землю дикі кацапи 😡
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02.12.2021 20:55 Відповісти
Низький уклін батькам за сина- героя.
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02.12.2021 20:52 Відповісти

ЗЕ прийшов до успіху)




02 грудня 2021, 06:06 pm

ЗЕ прийшов до успіху)

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02.12.2021 21:00 Відповісти
Слава герою!
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02.12.2021 23:33 Відповісти
 
 