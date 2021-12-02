Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військ РФ. За добу окупанти 4 рази відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС
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Упродовж минулої доби, 1 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
В напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар’їнка, внаслідок чого дістала поранення цивільна особа.
В районі Шумів російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В бік Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав поранення, несумісне з життям.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - повідомили у штабі.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 2 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
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Вічна пам'ять герою!
фюрером і катом , бракує слів 😡
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪
Горіть у пеклі , москалі кляті 😠
У середу, 1 грудня, під час ворожого обстрілу на Донбасі загинув військовий з Донеччини 22-літній Валерій Геровкін (позивний Гера).
Він був піхотинцем у лавах 93-ї бригади "Холодний Яр" Збройних сил України.
"1 грудня на позиціях поблизу Новотроїцького загинув солдат Геровкін Валерій Євгенович - його вбив ворожий снайпер. Трагедія сталася увечері на спостережному посту"
Воїн народився 21 липня 1999 року у Краматорську. Мав середню спеціальну освіту. До лав ЗСУ вступив у вересні торік. У холодноярській бригаді піхотинець служив близько року. Побратими називали його "Гера".
ЗЕ прийшов до успіху)
02 грудня 2021, 06:06 pm
ЗЕ прийшов до успіху)