Блінкен про заяву Путіна: "Ідея, що Україна становить загрозу для Росії, була б поганим жартом, якби все було не так серйозно"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна і НАТО не становлять загрози для Росії, вимога президента РФ Володимира Путіна щодо гарантій нерозширення Альянсу на схід викликає подив.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на пресконференції в Ризі глава Держдепу США Ентоні Блінкен.
"Я бачив заяву (Путіна, – Ред.), про яку ви говорили, і, чесно кажучи, вона викликає подив. Ідея, що Україна становить загрозу для Росії, була б поганим жартом, якби все було не так серйозно", – сказав він.
Блінкен підкреслив, що НАТО – це оборонний союз, який не становить загрози для Росії та не має агресивних намірів проти РФ.
Глава Держдепу пояснив, що мета Альянсу – переконатися в ефективному захисті його членів та допомогти задовольнити потреби в обороні партнером. Він назвав глибоко помилковими та неправильними тези про нібито загрозу для Росії з боку України та НАТО.
Нагадаємо, з кінця жовтня 2021-го низка авторитетних американських ЗМІ повідомили, що Росія нарощує війська біля кордонів України. У Держдепі США стурбовані, що Росія може "повторити помилку 2014 року". Глава ГУР Кирило Буданов заявив: Росія може готувати вторгнення в Україну на кінець січня.
1 грудня Путін заявив, що хоче юридичних гарантій того, що Україна не увійде до НАТО.
НАТО відмовило Путіну. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг назвав незаконною пропозицію президента Росії.
Блінкен попередив: проти РФ введуть санкції, яких ще не було, якщо вона продовжить робити кроки щодо дестабілізації України та використовує свої сили для агресії проти неї.
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Или ты это он?
и обсцьікать бирега
Какое такое "обещание не расширять НАТО"?!!
Где это обещание написано, в каком документе, чьи подписи там стоят?
Звісно що натівці в Україні перешкоджатимуть планам роіські.
Який на десятках то і сотенях життів українських солдат нажився , переправляюючи через лінію розмежування свої конвої ? Чи досі он у Криму Рошен його на всіх прилавках супермаркетів лежить . То іще та наволоч , яка завдала тоді збитки Україні на мільярди ....
Во-вторых: видимо, это старые запасы ещё не иссякли.
иначе моцква будет разрушена
Станом на 24 вересня 2014 року, спільнота «Вантаж-200» нарахувала понад 4000 вбитих на Донбасі солдат РФ[92].
Станом на 14 листопада 2014 року, кількість поховань невідомих чоловіків, тільки на кладовищі м. Ростова (Росія), перевалила за 4 тисячі. "Росія "Афган" за кількістю жертв вже обігнала...", - зробив висновок автор фотографій з кладовища в Ростові[93].
Станом на 19 листопада 2014 року, оприлюднена таблиця втрат російської армії в Україні: "В Україні загинули до 4360 військовослужбовців Російської Федерації..."[94].
Станом на 22 січня 2015 року, оприлюднено висновки експертів щодо втрат регулярної російської армії в Україні: "Вбито - 5737; поранено - 2927; зниклими безвісти - 2838..."[95] "Внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло більш як 5,5 тисячі російських військовослужбовців..."[96].
21.02.2017 року, Голова правління Міжрегіонального координаційного центру "Забутий полк" (Росія), російський громадсько-політичний діяч О. Васильєва оприлюднила уточнений поіменний список з понад 3 тис. російських військових й найманців, які загинули на Донбасі[97].
Угроза может быть только одна - если Украина вступит в ЕС и НАТО и станет нормальным государством то мокши и буряты кремлядям бубенцы оторвут.