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НАТО (5129) Путін (21438) Росія (47179) Блінкен (941)

Блінкен про заяву Путіна: "Ідея, що Україна становить загрозу для Росії, була б поганим жартом, якби все було не так серйозно"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Блінкен про заяву Путіна:

Україна і НАТО не становлять загрози для Росії, вимога президента РФ Володимира Путіна щодо гарантій нерозширення Альянсу на схід викликає подив.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на пресконференції в Ризі глава Держдепу США Ентоні Блінкен.

"Я бачив заяву (Путіна, Ред.), про яку ви говорили, і, чесно кажучи, вона викликає подив. Ідея, що Україна становить загрозу для Росії, була б поганим жартом, якби все було не так серйозно", – сказав він.

Блінкен підкреслив, що НАТО – це оборонний союз, який не становить загрози для Росії та не має агресивних намірів проти РФ.

Глава Держдепу пояснив, що мета Альянсу – переконатися в ефективному захисті його членів та допомогти задовольнити потреби в обороні партнером. Він назвав глибоко помилковими та неправильними тези про нібито загрозу для Росії з боку України та НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг - Путіну: Москва не вирішуватиме долю України

Нагадаємо, з кінця жовтня 2021-го низка авторитетних американських ЗМІ повідомили, що Росія нарощує війська біля кордонів України. У Держдепі США стурбовані, що Росія може "повторити помилку 2014 року". Глава ГУР Кирило Буданов заявив: Росія може готувати вторгнення в Україну на кінець січня.

1 грудня Путін заявив, що хоче юридичних гарантій того, що Україна не увійде до НАТО.

НАТО відмовило Путіну. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг назвав незаконною пропозицію президента Росії.

Блінкен попередив: проти РФ введуть санкції, яких ще не було, якщо вона продовжить робити кроки щодо дестабілізації України та використовує свої сили для агресії проти неї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США закличуть Росію відвести війська від України, - Блінкен
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Топ коментарі
+16
Ну дивіться. НАТО це оборонний союз. Роіся - агресор.
Звісно що натівці в Україні перешкоджатимуть планам роіські.
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02.12.2021 08:01
+15
Насправді всі вже зрозуміли, що мають справи з неадекватним кровожерливим монстром. Але із-за грошей не можуть зважитися на рішучі дії. Але що казати, коли народ України в час найбільшої загрози вибрав людину, яка нездатна навіть оцінити виклики, що стоять перед державою.
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02.12.2021 08:04
+11
КАЦАПЫ!
Какое такое "обещание не расширять НАТО"?!!
Где это обещание написано, в каком документе, чьи подписи там стоят?
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02.12.2021 08:00
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Так что там с переворотом, кто власть захватил?
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02.12.2021 07:52 Відповісти
Мало народу пришло.
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02.12.2021 07:59 Відповісти
да ты что, буба опять спздела? не может быть
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02.12.2021 08:01 Відповісти
Збери більше.
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02.12.2021 08:01 Відповісти
Зачем?
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02.12.2021 08:36 Відповісти
Затем.
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02.12.2021 09:39 Відповісти
А затем?
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02.12.2021 09:42 Відповісти
Ростов.
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02.12.2021 09:47 Відповісти
Скатертью дорога.
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02.12.2021 09:48 Відповісти
Его Беня не отпускает
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02.12.2021 09:49 Відповісти
Понятноедело , порошок со своими подельниками там деньгой сулили .. Просто так идиотов не найдется конечно стоять за его шоколадное царство.
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02.12.2021 08:32 Відповісти
Звичайно, що краще "шоколадное царство", ніж помийка, в яку країну перетворюють зелені.
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02.12.2021 08:44 Відповісти
Народу прийшло дуже багато. При зеку починалось з купки студентів, тут вже масштаб.
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02.12.2021 08:53 Відповісти
Ну, удачи.
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02.12.2021 09:17 Відповісти
Спасибо.
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02.12.2021 09:40 Відповісти
Та я ж не тебе.
Или ты это он?
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02.12.2021 09:41 Відповісти
Тут форум.
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02.12.2021 09:47 Відповісти
вадитель Шьіфера , планировал пльіть по Днепру на судне (утке)
и обсцьікать бирега
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02.12.2021 08:04 Відповісти
Протест закінчився. Очікувано нічим. Звичайно ніякий завхоз не буде звільненим, звичайно ніяких висновків пліснява не зробить, навпаки, в черговий раз вони впевнелись, якщо не реагувати на такі протести, то нічого не станеться. Висер в раді своє теж зробив.
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02.12.2021 08:33 Відповісти
Рейтинг ***********, с вами не согласен.
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02.12.2021 09:41 Відповісти
Вода камінь точить, а припіздєнт шкутильгає на обидві ноги, тож чекати, коли він наіїбнеть....ся.....
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03.12.2021 23:18 Відповісти
№95
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02.12.2021 08:42 Відповісти
"Ты переворот видишь? И я - нет. А он есть!"
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02.12.2021 09:22 Відповісти
прозріли європейці? чи ділі будуть соплі розмазувати під носом?
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02.12.2021 07:54 Відповісти
Цікала розмова про "тупающого на Меркель Фуйла", з 35 хв і до кінця
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02.12.2021 07:59 Відповісти
КАЦАПЫ!
Какое такое "обещание не расширять НАТО"?!!
Где это обещание написано, в каком документе, чьи подписи там стоят?
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02.12.2021 08:00 Відповісти
под Будапештским меморандумом и под договором о дружбе с росией стоит куча подписей. Но цапы срали на юридические договоренности, это их привычка. Поэтому и нам глубоко насрать на росию и ихнего обнуленного вождя
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02.12.2021 10:20 Відповісти
Ну дивіться. НАТО це оборонний союз. Роіся - агресор.
Звісно що натівці в Україні перешкоджатимуть планам роіські.
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02.12.2021 08:01 Відповісти
Насправді всі вже зрозуміли, що мають справи з неадекватним кровожерливим монстром. Але із-за грошей не можуть зважитися на рішучі дії. Але що казати, коли народ України в час найбільшої загрози вибрав людину, яка нездатна навіть оцінити виклики, що стоять перед державою.
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02.12.2021 08:04 Відповісти
А хоч би і так .. Дак що шоколада потрібно було вибирати ????
Який на десятках то і сотенях життів українських солдат нажився , переправляюючи через лінію розмежування свої конвої ? Чи досі он у Криму Рошен його на всіх прилавках супермаркетів лежить . То іще та наволоч , яка завдала тоді збитки Україні на мільярди ....
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02.12.2021 08:38 Відповісти
Во-первых: Крым - это Украина.
Во-вторых: видимо, это старые запасы ещё не иссякли.
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02.12.2021 08:43 Відповісти
Он и новые сериальчики продаёт
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02.12.2021 09:44 Відповісти
ні,потрібно було голосувати "гаманцем і головою" а не дупою ще в 1 турі...
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02.12.2021 09:05 Відповісти
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02.12.2021 09:45 Відповісти
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02.12.2021 09:49 Відповісти
"старые песни о главном"? Как "скоты" в параше? Продажи не падают?
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02.12.2021 09:43 Відповісти
русские свиньи правильно боятся, только НАТО поможет им ,
иначе моцква будет разрушена
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02.12.2021 08:05 Відповісти
Російська громадська спільнота "Вантаж-200" підрахував кількість вбитих на Донбасі солдат Російської Федерації - 3526 бійців. "Після офіційно озвучених 2000 загиблих в ході військових дій на сході України, загинули ще понад тисячу російських солдатів", - про це, 14 вересня, повідомила російський політик та експерт-еколог, засновниця спільноти "Груз-200" Олена Васильєва[91].

Станом на 24 вересня 2014 року, спільнота «Вантаж-200» нарахувала понад 4000 вбитих на Донбасі солдат РФ[92].

Станом на 14 листопада 2014 року, кількість поховань невідомих чоловіків, тільки на кладовищі м. Ростова (Росія), перевалила за 4 тисячі. "Росія "Афган" за кількістю жертв вже обігнала...", - зробив висновок автор фотографій з кладовища в Ростові[93].

Станом на 19 листопада 2014 року, оприлюднена таблиця втрат російської армії в Україні: "В Україні загинули до 4360 військовослужбовців Російської Федерації..."[94].

Станом на 22 січня 2015 року, оприлюднено висновки експертів щодо втрат регулярної російської армії в Україні: "Вбито - 5737; поранено - 2927; зниклими безвісти - 2838..."[95] "Внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло більш як 5,5 тисячі російських військовослужбовців..."[96].

21.02.2017 року, Голова правління Міжрегіонального координаційного центру "Забутий полк" (Росія), російський громадсько-політичний діяч О. Васильєва оприлюднила уточнений поіменний список з понад 3 тис. російських військових й найманців, які загинули на Донбасі[97].
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02.12.2021 08:43 Відповісти
и это только регулярных. А орков полегло в разы больше.
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02.12.2021 09:15 Відповісти
Дуже прикро усвідомлювати факт підміни взаємовідносин з союзниками і друзями кулебами-дерьмаками((((
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02.12.2021 08:07 Відповісти
Ботоксний не боїться, що коли Україна вступить в НАТО, то нападе на Засрашку, воно боїться, що тоді не зможе ніколи на Україну напасти. На майбутнє Засрашка стане кормовою базою для Китаю і це реальність.
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02.12.2021 08:17 Відповісти
а что там толстеющий на морде лица куляйба? министер каких-то дел... каких - не понятно...
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02.12.2021 08:19 Відповісти
От падлы! Оккупировали Крым и Донбасс, а теперь Украина оказывается еще им и угрожает!!
Угроза может быть только одна - если Украина вступит в ЕС и НАТО и станет нормальным государством то мокши и буряты кремлядям бубенцы оторвут.
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02.12.2021 08:51 Відповісти
Чи можна вірити кремлівським бехунам ..?Вони говорять одне а зроблять зовсім по іншому ..,навіть якщо НАТО і відмовиться прийняти Україну.. та про щось там нейтральне домовляться .., всерівно не буде ніяких гарантій того,що путлер в майбутньому вже нейтральну Україну не окупує.. а українців в кайдани не закує..Бо мета агресора,- це відродити імперську Росію початку 20 століття або СССР і путлер буде іти докінця ,поки не здохне.,.поки Росія не розсипеться на частини..
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02.12.2021 09:02 Відповісти
 
 