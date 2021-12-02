Блінкен про заяву Путіна: "Ідея, що Україна становить загрозу для Росії, була б поганим жартом, якби все було не так серйозно"

Україна і НАТО не становлять загрози для Росії, вимога президента РФ Володимира Путіна щодо гарантій нерозширення Альянсу на схід викликає подив.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на пресконференції в Ризі глава Держдепу США Ентоні Блінкен.

"Я бачив заяву (Путіна, – Ред.), про яку ви говорили, і, чесно кажучи, вона викликає подив. Ідея, що Україна становить загрозу для Росії, була б поганим жартом, якби все було не так серйозно", – сказав він.

Блінкен підкреслив, що НАТО – це оборонний союз, який не становить загрози для Росії та не має агресивних намірів проти РФ.

Глава Держдепу пояснив, що мета Альянсу – переконатися в ефективному захисті його членів та допомогти задовольнити потреби в обороні партнером. Він назвав глибоко помилковими та неправильними тези про нібито загрозу для Росії з боку України та НАТО.

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Нагадаємо, з кінця жовтня 2021-го низка авторитетних американських ЗМІ повідомили, що Росія нарощує війська біля кордонів України. У Держдепі США стурбовані, що Росія може "повторити помилку 2014 року". Глава ГУР Кирило Буданов заявив: Росія може готувати вторгнення в Україну на кінець січня.

1 грудня Путін заявив, що хоче юридичних гарантій того, що Україна не увійде до НАТО.

НАТО відмовило Путіну. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг назвав незаконною пропозицію президента Росії.

Блінкен попередив: проти РФ введуть санкції, яких ще не було, якщо вона продовжить робити кроки щодо дестабілізації України та використовує свої сили для агресії проти неї.

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