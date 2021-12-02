Україна - на четвертому місці у світі та третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 2 грудня у світі зареєстрували 663 574 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 410 оcіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 263 758 247 випадки інфікування, з них 663 574 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 242 146 осіб, з них 8 410 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 238 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 13-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками - 4-ту у світі та 3-тю в Європі.
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Есть прямая закономерность,смертность от ковида от уровня медицины,и среднего возраста жителей(больше стариков-больше смертность)Уровень медицины в Украине ниже некуда,стариков меньше,поэтому мы не на 1 месте за счет меньшего количества стариков
Сейчас приснутся эксперты и во всем виноваты будут антиваксы))
СМИ освободили "от химеры, именуемой совестью"(с). Да и не только СМИ.
Саме ось цей вислів є ключовим. Немає більше ЗМІ у доковідному сенсі. Є лише пропагандистська машина з нагнітання істерії. Ніхто нічого ніколи не визнає.
Открыл калькулятор... в 15.6 раз.😊
Никто уже особо ту предельную дату не упоминает, ибо стоит план - проколоть,вне зависимости от сроков.
На початку, коли ще робили, люди з лікарняних не могли по декілька тижнів вийти: ходили теститись, як на роботу. До одного місця ці тести, і не рентабельно такі лікарняні оплачувати.
Якщо ковід- державна справа, то тесті повинній бути безоплатними.
І кожна установа, де сьогодні на вході вимагають "сертифікат" має мати пункт де робляться безоплатні тести.
На роботі з 30 чоловік прехворіло 5- 2 невакциновані і 3 вакциновані. перенесли хворобу ОДНАКОВО!!!
Где эта статистика ? ? ?
Люди не верят в эту искусственную истерию.
Сколько переболевших даже не заметили новый штамм "Дельта" ?
Где эти данные ? Сколько людей имеют натуральный мощный иммунитет ?
Почему им не выдаётся соответствующий документ ?