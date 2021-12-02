УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16174 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
3 455 30
статистика (2134) коронавірус (16711)

Україна - на четвертому місці у світі та третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна - на четвертому місці у світі та третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 2 грудня у світі зареєстрували 663 574 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 410 оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 263 758 247 випадки інфікування, з них 663 574 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 242 146 осіб, з них 8 410 за минулу добу.

Україна - на четвертому місці у світі та третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 238 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Токсичне поєднання": глава ВООЗ Гебреєсус назвав "рецепт" появи нових штамів коронавірусу

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на четвертому місці у світі та третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 13-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками - 4-ту у світі та 3-тю в Європі.

Україна - на четвертому місці у світі та третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - на четвертому місці у світі та третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Все как и ожидалось вакцина до жопы.у нас идет на спад,европа только входит в пик заболеваемости
показати весь коментар
02.12.2021 08:13
+7
как это заканчиваются??? всего 13млн привитых ( а если прикинуть сколько на бумаге а не на деле, то вообще цифра печаль) ,и заканчиваються??? Да они по логике ваксеров на остановках падать аки листы с деревьев должны
показати весь коментар
02.12.2021 09:15
+5
І це головне.
СМИ освободили "от химеры, именуемой совестью"(с). Да и не только СМИ.
Саме ось цей вислів є ключовим. Немає більше ЗМІ у доковідному сенсі. Є лише пропагандистська машина з нагнітання істерії. Ніхто нічого ніколи не визнає.
показати весь коментар
02.12.2021 09:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все как и ожидалось вакцина до жопы.у нас идет на спад,европа только входит в пик заболеваемости
показати весь коментар
02.12.2021 08:13 Відповісти
Не говори об этом,забанят.
Есть прямая закономерность,смертность от ковида от уровня медицины,и среднего возраста жителей(больше стариков-больше смертность)Уровень медицины в Украине ниже некуда,стариков меньше,поэтому мы не на 1 месте за счет меньшего количества стариков
Сейчас приснутся эксперты и во всем виноваты будут антиваксы))
показати весь коментар
02.12.2021 08:22 Відповісти
Меня уже за это раз 5 банили))до них уже доходит по чуть что их развели с прививкой но все же стыдно это признать)
показати весь коментар
02.12.2021 08:25 Відповісти
Вы меня, канешна извините, но ваше "стыдно это признать"(с) не выдерживает никакой критики. Уже давно и всем вовсе не стыдно. СМИ освободили "от химеры, именуемой совестью"(с). Да и не только СМИ.
показати весь коментар
02.12.2021 08:33 Відповісти
І це головне.
СМИ освободили "от химеры, именуемой совестью"(с). Да и не только СМИ.
Саме ось цей вислів є ключовим. Немає більше ЗМІ у доковідному сенсі. Є лише пропагандистська машина з нагнітання істерії. Ніхто нічого ніколи не визнає.
показати весь коментар
02.12.2021 09:38 Відповісти
У нас просто кончаются антиваксеры, которых в 19 раз больше помирает, чем нормальных людей.
показати весь коментар
02.12.2021 09:08 Відповісти
как это заканчиваются??? всего 13млн привитых ( а если прикинуть сколько на бумаге а не на деле, то вообще цифра печаль) ,и заканчиваються??? Да они по логике ваксеров на остановках падать аки листы с деревьев должны
показати весь коментар
02.12.2021 09:15 Відповісти
Будут, если не одумаются.
показати весь коментар
02.12.2021 10:16 Відповісти
Не путай непривитых с антиваксерами.
показати весь коментар
02.12.2021 10:54 Відповісти
А чего не в 18 или 11?с 13 млн половина купила сертификаты и ничего живут,ах да и мимо ковида в день умирает по 2 тыс человек.
показати весь коментар
02.12.2021 09:21 Відповісти
Статистика + мой (надеюсь, не ошибся) подсчет: 94% невакцинированных - это в 19 раз больше 6 оставшихся.
Открыл калькулятор... в 15.6 раз.😊
показати весь коментар
02.12.2021 10:21 Відповісти
И где результаты испытаний? Или ты снова на кофейной гуще гадал?
показати весь коментар
02.12.2021 10:57 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2021 08:43 Відповісти
Я смотрю в США ситуация лучше не становится.
показати весь коментар
02.12.2021 08:47 Відповісти
в Индии, где трупы разлагаются в Ганге в котором весело плещутся крокодилы с индусами и где населения в 30 раз больше, от вируса погибло меньше чем под руководством Ермака? охотно верю, чего уж там.
показати весь коментар
02.12.2021 08:54 Відповісти
В мене після першого щеплення якогось чорта шум в голові не проходить третій тиждень, може це не від неї але якого чорта і від чого. Мав 30 числа йти на друге щеплення, було так хреново, що лікар переніс щеплення
показати весь коментар
02.12.2021 08:56 Відповісти
що лікар переніс щеплення, а ведь в самом самом начале,люди непомнят наверно уже, озвучивались самие строги правила ( в инфобюлетнях пфайзера,модерны черным по белому) - не позднее 28 дня после первого укола. И тут ...тадам, колитесь второй хз когда, главное колитесь.
Никто уже особо ту предельную дату не упоминает, ибо стоит план - проколоть,вне зависимости от сроков.
показати весь коментар
02.12.2021 09:21 Відповісти
В америке он колят не позднее и ни х оно не дает
показати весь коментар
02.12.2021 10:02 Відповісти
Час покаже
показати весь коментар
02.12.2021 09:22 Відповісти
какая вакцина?
показати весь коментар
02.12.2021 22:17 Відповісти
Ну а як же ще, коли медицину в Україні угробили. До "сімейного" лікаря записатися можливо так тижня через три, якщо ще житимеш, зрозуміло. А до цього замість своєчасного лікування - лежи і нічого не роби, виживеш - тижня через два-три подивимося... тести по "виздоровленню" від ковіда не роблять. А навіщо - заражай далі йди на роботу...До хворих лікар вже не ходить... Ну клас а не медицина... Рехформа... І дивуються чому висока смертність... А лікувати не пробували???
показати весь коментар
02.12.2021 09:30 Відповісти
... тести по "виздоровленню" від ковіда не роблять...

На початку, коли ще робили, люди з лікарняних не могли по декілька тижнів вийти: ходили теститись, як на роботу. До одного місця ці тести, і не рентабельно такі лікарняні оплачувати.
показати весь коментар
02.12.2021 10:14 Відповісти
Да ладно, мне к новому году через три дня после больнички без всяких тестов закрыли больничный - и всем пофегу было, что до конца января температурил.
показати весь коментар
02.12.2021 10:47 Відповісти
Я про першу "хвилю" кажу, влітку чи восени вони це повідміняли.
показати весь коментар
02.12.2021 13:39 Відповісти
Якщо за тест сплачується 800-1000 грн. - у цьому з'являється економічний сенс.
Якщо ковід- державна справа, то тесті повинній бути безоплатними.
І кожна установа, де сьогодні на вході вимагають "сертифікат" має мати пункт де робляться безоплатні тести.
показати весь коментар
02.12.2021 14:08 Відповісти
Так би і було, якшо б ми мали справу з реальною загрозою.
показати весь коментар
02.12.2021 14:56 Відповісти
Та люди вже від недоїдання мруть. добре на 2 тис пенсії проживеш? ЩО поїси - гівноковбасу? а ще гівноліки треба купити, комунальні заплатити. Та навіть працюючі багато чого не можуть собі дозволити. Отакий кінець "епохи бідності" !!!!

На роботі з 30 чоловік прехворіло 5- 2 невакциновані і 3 вакциновані. перенесли хворобу ОДНАКОВО!!!
показати весь коментар
02.12.2021 10:46 Відповісти
А сколько человек успешно выздоровели, переболев в лёгкой форме ?
Где эта статистика ? ? ?
Люди не верят в эту искусственную истерию.
Сколько переболевших даже не заметили новый штамм "Дельта" ?
Где эти данные ? Сколько людей имеют натуральный мощный иммунитет ?
Почему им не выдаётся соответствующий документ ?
показати весь коментар
02.12.2021 14:04 Відповісти
Так не выгодно,они даже сразу после выздоровления "просят"делать прививку
показати весь коментар
02.12.2021 15:06 Відповісти
вакцины есть с весны, не желает народ вакцинироваться.
показати весь коментар
02.12.2021 20:17 Відповісти
 
 