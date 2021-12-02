В Україні за добу від COVID-19 померли 525 осіб, зафіксовано 13 531 новий випадок зараження, 23 535 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 13 531 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 2 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 01 грудня в Україні:
зафіксовано 13 531 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 346, медпрацівників – 240);
210 869 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 74 855 людей, повністю імунізовані – 136 014 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 003 особи;
летальних випадків – 525;
одужало – 23 535 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 463 872 особи;
одужало – 2 995 727 осіб;
летальних випадків – 87 057;
проведено ПЛР-тестувань – 15 962 709.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 543 490 людей, з них отримали першу дозу – 13 543 488 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 415 141 людина. Загалом проведено 24 958 629 щеплень", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Щодня 500-700 чоловік. Та за один місяць 20 тисяч померлих.
Зейло на конференції і слова не сказав.
- Мамочка! А мне Дед Мороз в этом году мне подарки принесёт?
- Нет сынок! В этом году подарков не будет!
- Почему?
- Дедушка Мороз помер! От коронавируса!
«Порохобот»:
- Синку! Не переживай! Зате Святий Миколай обов»язково принесе «миколайчика»!
скорых вчера видел немеряно.
Расслабляться рано.
- Вчора на Ютюбі ролик дивився англійський (з перекладом на російську) Англійська лікарка (антиваксер) доводила що вакцина містьть "прісноводну гідру" яка вживляється в мозок Після цього він стає чутливим до "навіювання" через Інтернет Але більше всього мені сподобалося наступне - "Вакцина з "гідрою" розроблена одним з НДІ Києва"!!! Мене аж гордість за вітчизняну фармацевтику охопила!
(У нього дружина - фармацевт)
а)бо дурні,
б)бо міністри Степанов та Ляшко.
А міністри Степанов і Ляшко у нас тому, що у нас президент Зеленський. А президент Зеленський тому, що 43% виборців були дурні і його вибрали. Бачите - все зійшлось и отримало своє пояснення
думаю, орали бы что Доктор Смерть всех поубивать хочет.
"А міністри Степанов і Ляшко у нас тому, що у нас президент Зеленський. А президент Зеленський тому, що 43% виборців були дурні і його вибрали".
Супрун "зжерли" як тільки "ГоловБлазень" усівся у крісло президента А вона працювала при Пороху! А він-би на "Велике дорожне крадівництво" гроші державні не витрачав! Тільки у нас було надто багато дебілів які захотіли "УСЕ" і "ЗРАЗУ"
уже на ТВ что ли?
тут было с месяц взад, этот дядя(я еще и не знал что это) истерил на видео что-то. А теперь он и Го*дон и прочие Аваковы беснуются - дядечка то политотой решила заняться, вот что. то есть все истерики его - для набивки политкапитальчика, так это и работает. кошмаровский поди такой же доктор как и Слюсарчук, помнишь? ну ладно, пусть и доктор, его вроде знают, кто-то писал, куча людей - так блин, ты бы тоже со знаний этих поимел кое какие "сотни нефти", нет? - заплатила бы Бабушка, или Зеля лично ему - то он бы щас гневно проклинал - кого скажут.
Но веселиться на радостях рано.
1. Всі сили медицини боролись за життя хворих на Ковід антиваксів-придурків, і не було кому лікувати інші хвороби.
2. Після Ковіду багато людей отримають тяжкі ускладнення що можуть призвести в подальшому до онко. Коввд безслідно не проходить ніколи. Впливає на нервову систему ( мозок- зникає смак, не відчувають запахів, проблеми з пам'яттю), ніхто не знає як в подальшому буде функціонувати, впливає на серцево-судинну систему, на систему травлення, на опорно-руховий аппарат, тощо.
- гражданину присылается приглашение на вакцинацию.
- Если он не пришел -- платит штраф 2Х, если пришел - получает премию 1Х.
Таким образом каждый антиваксер будет платить премии 2м вакинировавшимся....
https://site.ua/arkadiy.babchenko/desakralizaciya-vlasti-i-eyo-posledstviya-dlya-ukrainy-iykp8g4
Так что накидывайте варианты плотнее, вторыми кого гнобили фашики были те кто их привел к власти .
А что бы вы осознали если б вам по зомбоящику круглые сутки не лили??
Ойчет она не останавливаеЦо, Скоро в главных странах будет и 80 %(то к чему призывали с год назад) , и 90% (то что втирают сейчас), а как болели и умирали у них, так болеют и умирают . Меньше,больше, но один хрен - вакциной (в полном понимании до всего коронобесия) ее назвать сложно, так, шмурдяк какой то, экспериментальный.
Кстате ваксеры, а шо там в Австрии , тоже подписуют бумагу о ДОБРОВОЛЬНОМ иглоукалывании???
Да переболели вероятно уже, видать еще год назад все, кто 1-2дня в соплях , кто 3-4 с температурой, без справок и прочей лабуды с медициной, как обычным орви ( а возможно орви и было). В этом году вообще никто не болел.
Читайте хоч таке: https://mises.in.ua/page/2/
Згідно з медичним дослідженням в The Lancet, незважаючи на успішне впровадження вакцини не вдалося зупинити передачу Covid, а нові дані свідчать про зростання поширеності вірусу серед людей, які були повністю вакцинованими
Протягом трьох тижнів у Британії було зареєстровано 100 випадків Covid серед осіб віком від 60 років. З цих інфекцій 89,7% людей були повністю вакциновані, а 3,4% не були вакцинованими.
https://www.rt.com/news/541900-mass-vaccination-covid-transmission/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
А чому гаспажа-антиваксерша забула вказати що в Великобританії на відміну від України проживає 68 млн людей, ане 40 млн як у нас, що вакциновані 70%, а не 13% як в Україні, що хоч вони і хворіють, то переважно в легкій формі і померло за вчора 171 людина а в нас 600 антиваксів?!? Де ваша кацапська логіка!? Пропорції бачите!? Чи лишня хромосома заважає!?
В Україні померло за листопад 17948 антиваксів. Не вакцинованих. А в Британії померло - 4468 людей!?! Різниця відчувається Лахта!?! І це при тому що на 68 млн населення Британії набагато більш пенсіонерів від 70 до 99 років, тому що рівень життя там кращий, це дуже Стара нація. А в нас мруть після 40ка.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/uk/
Отож краще бути живим Вакцінованим хворим на ковід в легкій формі з соплями, а ніж МЕРТВИМ не вакцінованим в гробу. Мабуть не так сподівались нещасні 525 померлих антиваксів за вчора. Але не пронесло....
Це магілка невідомому солдату на расєї.
У вас тут другий день дєжурства по разнарядці від камандіра у цій темі!?! Малюнок взято з кацапської "жовтопресної" помийки.