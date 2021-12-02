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До кінця року вакцинуємо від коронавірусу більшість дорослого населення України, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

До кінця року вакцинуємо від коронавірусу більшість дорослого населення України, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував представникам релігійних організацій за конструктивну позицію в популяризації процесу вакцинації проти COVID-19.

Слова подяки він висловив під час зустрічі з представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Кабміну. 

"Власний приклад щеплення та відкриття пунктів вакцинації при релігійних організаціях дало гарний поштовх процесу загалом. Ми розраховуємо вакцинувати більшість дорослого населення до кінця року. Це безсумнівно допоможе зберегти багато життів", — зазначив прем’єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Темпи вакцинації вже місяць перебувають на позначці 230-250 тисяч щеплень на добу, - Ляшко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
бабушку свою провакцинируй, пес смердячий
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02.12.2021 09:19
+3
весілля відбудеться навіть без нареченої...закуски та пойло вже закуплено, а гості за столами.
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02.12.2021 09:59
+2
Верю.
Бо с 6 го всех ставят раком насрав на конституцию и законы.
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02.12.2021 09:08
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До кінця якого року? Якщо цього, то є сумнів.
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02.12.2021 08:59 Відповісти
Бреше як і його шеф - кловун з Банкової сцикливий Бубочка.
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02.12.2021 09:04 Відповісти
Верю.
Бо с 6 го всех ставят раком насрав на конституцию и законы.
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02.12.2021 09:08 Відповісти
Для себя я вижу единственный вариант, так это взять справку у ветеринара, что я являюсь животным, т.к при зеленой власти у животных стало больше прав, чем у человека, и любые эксперементы над животными уголовно-наказуемы!
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02.12.2021 16:42 Відповісти
бабушку свою провакцинируй, пес смердячий
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02.12.2021 09:19 Відповісти
Кто-то не плохо поднимется на продаже сертификатов. А вообще это принудиловка для всего человечества может плохо закончиться...
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02.12.2021 09:19 Відповісти
для человечества точно так и закончится
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02.12.2021 11:06 Відповісти
От чего ты собрался прививать , Дельту мы уже прошли, Омикрону они до лампочки
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02.12.2021 09:39 Відповісти
весілля відбудеться навіть без нареченої...закуски та пойло вже закуплено, а гості за столами.
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02.12.2021 09:59 Відповісти
Скоріше не від, а для чого, бо "Дельту мы уже прошли, Омикрону они до лампочки".
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02.12.2021 10:07 Відповісти
Вчера больше 5 сотен украинцев за день Дельту не прошли и позавчера столько же и завтра не пройдут. Но Вам это до лампочки.
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02.12.2021 10:52 Відповісти
их не пускали на пункты вакцинации? они сами так решили и приняли риск.
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02.12.2021 11:43 Відповісти
Немного юмора в этой горькой жизни....
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02.12.2021 11:19 Відповісти
Судя по тому на сколько увеличился массовый выпуск фальшивых сертификатов то все возможно. Реально 25 -30% это максимум и то до конца зимы.
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02.12.2021 12:02 Відповісти
Скажите, а чем вы вакцинировали президента Зеленского! Он стал после публичной "вакцинации"
другим человеком. Я тоже такие колеса хочу! Полный отрыв от реальности!!!
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02.12.2021 16:37 Відповісти
 
 