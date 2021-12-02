До кінця року вакцинуємо від коронавірусу більшість дорослого населення України, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував представникам релігійних організацій за конструктивну позицію в популяризації процесу вакцинації проти COVID-19.

Слова подяки він висловив під час зустрічі з представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Власний приклад щеплення та відкриття пунктів вакцинації при релігійних організаціях дало гарний поштовх процесу загалом. Ми розраховуємо вакцинувати більшість дорослого населення до кінця року. Це безсумнівно допоможе зберегти багато життів", — зазначив прем’єр-міністр.

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