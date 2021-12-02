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Нардепи просять МВС і поліцію Києва прозвітувати про розслідування нападів ультраправих на Подолі. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Нардепи просять МВС і поліцію Києва прозвітувати про розслідування нападів ультраправих на Подолі. ДОКУМЕНТ

Народні депутати звернулися до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та голови київської поліції Івана Вигівського з вимогою надати звіти про напади ультраправих на Подолі в Києві.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив нардеп "Слуги народу" Дмитро Гурін, передає Цензор.НЕТ.

"Погроми на Подолі. 12 народних депутатів з трьох парламентських фракцій звернулись до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та голови київської поліції Івана Вигівського з вимогою відзвітувати про розслідування нападів ультраправих на Подолі і конкретно нападу на бар "Хвильовий" 26 листопада", - розповів він.

Нардепи просять МВС і поліцію Києва прозвітувати про розслідування нападів ультраправих на Подолі 01
Нардепи просять МВС і поліцію Києва прозвітувати про розслідування нападів ультраправих на Подолі 02
Нардепи просять МВС і поліцію Києва прозвітувати про розслідування нападів ультраправих на Подолі 03
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Топ коментарі
+13
Це і є той переворот про який казав переляканий Буратіна?
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02.12.2021 09:00
+10
А нема заяви депутатів розслідувати брехню та зраду президента Зеленського?
Заяви про розслідування погрози вбивства та переслідування журналістів?
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02.12.2021 09:02
+4
В этом отношении со стороны "слуг" только бурные аплодисменты, переходящие в овации.
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02.12.2021 09:08
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ЗІ - можете мене звинувачувати в скрєпах
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02.12.2021 08:57 Відповісти
А хіба сам Хвильовий нетрадиціоналом був? У нього ж дружина і донька були ...
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02.12.2021 09:15 Відповісти
Ви щось "хотіли сказати" цим питанням?чи то аби гавкнути?!
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02.12.2021 09:18 Відповісти
Дивно, чому назву таку обрали... Тепер для багатьох, після цієї події, ім'я відомого українського письменника, представника "розстріляного відродження", асоціюватиметься з особами нетрадиційної орієнтації. Я б на місці нащадків Письменника, позивався б до власників до суду за незаконне використання прізвища (псевдоніма) Письменника...
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02.12.2021 09:25 Відповісти
прошу пробачити мене, я не правильно перший Ваш пост зрозумів
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02.12.2021 09:42 Відповісти
А кого іпьот хто там тусується.?В нашій країні ******* без судового рішення можна тіко сепарів і вату. Там були сепари і вата? ні. Тоді п.дараси що чинили напад мають бути покарані.
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02.12.2021 09:13 Відповісти
якщо Ви вже вдаєте в себе законослухняного,тоді мали б знати, що без судового рішення в нашій країні взагалі нікого не можна...тому або "труси або хрестик"
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02.12.2021 09:17 Відповісти
Це після війни буде "або - або" а зараз тре ******* вату і сепарів.
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02.12.2021 18:27 Відповісти
Там еще могли тихонько наркотой приторговывать, а это гораздо хуже, чем ******.
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02.12.2021 09:21 Відповісти
Могли і торгували це різні речі? Ви теж можете вдома наркотою торгувати, то що вам за це вікна бити? А що поганого в гомосексуалістах?
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02.12.2021 09:58 Відповісти
пора зРаду разгонять...
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02.12.2021 08:59 Відповісти
Це і є той переворот про який казав переляканий Буратіна?
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02.12.2021 09:00 Відповісти
Так!
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02.12.2021 09:02 Відповісти
А нема заяви депутатів розслідувати брехню та зраду президента Зеленського?
Заяви про розслідування погрози вбивства та переслідування журналістів?
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02.12.2021 09:02 Відповісти
В этом отношении со стороны "слуг" только бурные аплодисменты, переходящие в овации.
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02.12.2021 09:08 Відповісти
як це комуняк нагадує, партійні з* їзди
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02.12.2021 09:10 Відповісти
Є такі заяви. Наприклад, він Лероса. Але чомусь замість розслідування злочинів, про які повідомив він, тепер переслідують його самого.
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02.12.2021 09:08 Відповісти
Реакция зеленского на тебя))))).
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02.12.2021 09:09 Відповісти
Калька на Шварценегера из "********".
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02.12.2021 09:49 Відповісти
Зашкварное заявление. Нападали только на бар, а в пункте 4 требуют восстановить безопасность в Киеве. Так получается нападение на бар, это нападение на весь Киев?!
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02.12.2021 09:07 Відповісти
А який би був кіпіш, коли б напали на "Велюр"!
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02.12.2021 09:09 Відповісти
Так это и есть велюр, только хозяин помельче и поэтому кипиш небольшой
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02.12.2021 09:11 Відповісти
А я то думаю, чого це депутати такі "озабочені" звичайними ************* діями, а не,приміром, рейдерськими захопленнями підприємств, фермерських господарств.
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02.12.2021 09:27 Відповісти
Нападали не на один бар, а на кілька різних барів протягом короткого пеіоду часу. В Києві стало небезпечно піти посидіти в барі, бо якісь дикуни можуть прийти і напасти на бар і відвідувачів, а так звана поліція - бездіє як завжди.
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02.12.2021 10:00 Відповісти
ібо не@уй.
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02.12.2021 10:14 Відповісти
да відстаньте ви вже від нетрадиційних, яке вам до них діло, кожен живе як хоче, хай краще там , ніж паради влаштовувать....
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02.12.2021 09:09 Відповісти
В нашій країні ******* без судового рішення можна тіко сепарів і вату. Всі інші мають бути під захистом держави. Там були сепари і вата? ні? Тоді п.дараси що чинили напад мають бути покарані.
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02.12.2021 09:15 Відповісти
Вся російська пи...ота тупо захищає наркобариг.
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02.12.2021 09:18 Відповісти
В нашій країні ******* без судового рішення можна тіко сепарів і вату. Всі інші мають бути під захистом держави. Там були сепари і вата? ні? Тоді п.дараси що чинили напад мають бути покарані.
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02.12.2021 09:24 Відповісти
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02.12.2021 09:43 Відповісти
По канонам Медведчук и Козак ультраправые. Их хотя бы допросили в связи с инцидентом?
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02.12.2021 09:44 Відповісти
 
 