США без вагань введуть заходи проти Росії у разі її подальших шкідливих дій, - Білий дім

США чітко означили, що у разі потреби вони без вагань задіють різні засоби, зокрема економічні проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в середу на брифінгу представник Білого дому Джен Псакі.

"Від самого початку роботи цієї адміністрації ми демонстрували, що бажаємо використовувати набір засобів - економічних та інших - для реагування на шкідливі дії Росії. Сьогодні держсекретар (США Ентоні Блінкен. - Ред.) чітко дав зрозуміти, що ми не вагатимемося, використовуючи ці засоби, але ми збираємося робити це у тісній координації з нашими союзниками та партнерами", - сказала вона, відповідаючи на запитання про можливість нових санкцій проти РФ у зв'язку із ситуацією навколо України.

Вона зазначила, що крім цього їй поки що нічого додати.

За її словами, США ведуть консультації з союзниками щодо ситуації, що складається на російсько-українському кордоні, і, крім того, Вашингтон підтримує діалог безпосередньо з РФ та Україною стосовно цієї проблеми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі російського вторгнення до України США запровадять жорсткі обмежувальні заходи, від яких раніше відмовлялися, - Блінкен