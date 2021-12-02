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США без вагань введуть заходи проти Росії у разі її подальших шкідливих дій, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

США без вагань введуть заходи проти Росії у разі її подальших шкідливих дій, - Білий дім

США чітко означили, що у разі потреби вони без вагань задіють різні засоби, зокрема економічні проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в середу на брифінгу представник Білого дому Джен Псакі.

"Від самого початку роботи цієї адміністрації ми демонстрували, що бажаємо використовувати набір засобів - економічних та інших - для реагування на шкідливі дії Росії. Сьогодні держсекретар (США Ентоні Блінкен. - Ред.) чітко дав зрозуміти, що ми не вагатимемося, використовуючи ці засоби, але ми збираємося робити це у тісній координації з нашими союзниками та партнерами", - сказала вона, відповідаючи на запитання про можливість нових санкцій проти РФ у зв'язку із ситуацією навколо України.

Вона зазначила, що крім цього їй поки що нічого додати.

За її словами, США ведуть консультації з союзниками щодо ситуації, що складається на російсько-українському кордоні, і, крім того, Вашингтон підтримує діалог безпосередньо з РФ та Україною стосовно цієї проблеми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі російського вторгнення до України США запровадять жорсткі обмежувальні заходи, від яких раніше відмовлялися, - Блінкен
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Топ коментарі
+13
Байден, ввіді!
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02.12.2021 09:16
+8
Псака, введи войска
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02.12.2021 09:18
+8
Вы были в Харькове? Вот когда там будет назначен Военный комендант с Киева, тогда можно говорить о вхождении в НАТО, сепаров много и они дышат в затылок солдатам украинской армии, которые сейчас в окопах.
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02.12.2021 09:41
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Байден, ввіді!
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02.12.2021 09:16 Відповісти
Цю вимогу треба поставити підвищенним тоном і під бурхливі аплодисменти.
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02.12.2021 09:18 Відповісти
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02.12.2021 13:15 Відповісти
Псака, введи войска
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02.12.2021 09:18 Відповісти
І пачіму мы єщьо нє в НАТЕ?
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02.12.2021 09:19 Відповісти
а що таке означає сама абревіатура НАТО? можете народові розкрити?
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02.12.2021 09:28 Відповісти
Носен атлантик трити огенайзешн
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02.12.2021 11:29 Відповісти
от абревиатуры НАТО- у ваты палае!
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02.12.2021 13:19 Відповісти
Вы были в Харькове? Вот когда там будет назначен Военный комендант с Киева, тогда можно говорить о вхождении в НАТО, сепаров много и они дышат в затылок солдатам украинской армии, которые сейчас в окопах.
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02.12.2021 09:41 Відповісти
Это да! Харьков по уши преловатный!!! Але хлопці з ветеранських об"єднаннь там добре працюють, їм респект!
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02.12.2021 09:47 Відповісти
Как понять много сепаров, что это значит? Хотят присоединиться к засРашке или не устраивает вектор движения?
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02.12.2021 10:33 Відповісти
Ваты в Харькове много. Понавезли кацапья после голодомора 33го. Харьковская обл. больше всего пострадала от смертности, и понаехали москалюги туда. Отсюда и вывод, генетически кацапы проживающие там и потомки приезжих кацапов будут на Рашку дрочить и облизываться. Вата она по наследству передается... Это болезнь ментальная. Печаль.
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02.12.2021 12:33 Відповісти
тоже самое произошло и на Донбассе после Голодомора
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02.12.2021 13:21 Відповісти
И в Криму ще раніше, та й зараз туди завозяться генетичні Рюзьге кацапье, щоби збільшити чисельність лишньохромосомної вати якомога більше. Бідні татари....
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02.12.2021 13:30 Відповісти
Якби це тільки в Харкові!
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02.12.2021 12:55 Відповісти
кремлевский выживший из ума старый пень в Украине именуемый хйло уже не рад своим шизофреническим буйным фантазиям по расширению мокшанских болот
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02.12.2021 09:20 Відповісти
так вот ты какое, ваганьковское кладовище...
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02.12.2021 09:20 Відповісти
Да блин - бойкот экспорта матрешек из России и запрет уличным музыкантам играть на балалайке после 23 часов.
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02.12.2021 09:25 Відповісти
да кому нужен их идиотский "экспорт"? у них всё ворованное, своего ничего нет
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02.12.2021 09:31 Відповісти
Экспорт нефти и газа для бюджета России - это ФСЁ.
Если ввести эмбарго - притоку валюты кранты.
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02.12.2021 13:55 Відповісти
Левый какой то Белый дом , пародия . Не хотите воевать на территории Украины , будете воевать у себя . Но с дополнительным людским ресурсом от Украины
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02.12.2021 09:28 Відповісти
Что-то вроде безвиза,как немцы устроят.
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02.12.2021 09:34 Відповісти
Брешуть.
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02.12.2021 09:48 Відповісти
Брешуть постоянно кацапье хрюсское падлючее
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02.12.2021 11:32 Відповісти
абизательна
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02.12.2021 09:52 Відповісти
*любезный* ,ты уже с колен в положение рака встал или мордой в грязи и моче так и валяешься?
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02.12.2021 11:35 Відповісти
Угроза вторжения России. Из ОРДЛО массово выезжают местные жители, ...Московия создаёт видимость, что в ОРДЛО
идёт Гражданская война и они здесь не причём, а при этом хотят большим наступлением сравнять с землёй оккупированный Донбасс и прорываться на не захваченную территорию Украины

.
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02.12.2021 09:55 Відповісти
Великий Пу діда Байдена залякав. Піджилки трясуться, поступова все здає кремлю.
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02.12.2021 09:58 Відповісти
кАнешна,кАнешна хрюсский пздбол
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02.12.2021 11:37 Відповісти
Бла бла бла, как всегда...
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02.12.2021 10:10 Відповісти
Еще один ватный пдрс ,в сад, в сад ,животное
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02.12.2021 11:38 Відповісти
Чорт ти ватний(зелений)!
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02.12.2021 13:03 Відповісти
"НЕ" с глаголами-пишется РАЗДЕЛЬНО!!! ЛеОНІД, ликбез по тебе плачет!!!
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02.12.2021 17:39 Відповісти
Добавлю ка я в закладки, чтобы потом тыкать носом в их же обещания.
Прям, как Кличко. Выберите меня мером и я построю метро на Троещину (2014), дострою Львівську Браму (2016), метро на Виноградарь (2017)...
Ни одной станции метро нет и не будет при Кличко!
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02.12.2021 10:29 Відповісти
Как суседи с Востока будут освобождать Украину:
https://topwar.ru/189680-my-idem-zavoevyvat-ukrainu.html

Краткая выжимка из статьи:
- освобождение Украины от украинцев - это ралли, даже не "маленькая и победоносная война", а ралли
- главная проблема для освободителей будет как железнодорожное полотно восстанвливать, поврежденное клятыми бИндерами

Представители Госдепа, скажите пожалуйста, а вы абсолютно уверены, что вы ведете диалог с людьми в РФ, которые могут считаться вменяемыми?
Суседи Украины с Востока ведь не марсиан освобождать задумали, они ведь на полном серьезе.
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02.12.2021 10:42 Відповісти
Так, з урахуванням цієї статті, що нам, хлопці, діяти? Вихід один - псувати ваш желдор, нешановні росіянці, бо вже остогидли.
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02.12.2021 11:17 Відповісти
LeOnid Tkachenko ee50b845 , Я конеша дико извеняюсь , но это ваше видио , херня полная , передергиаание фактов ,отбеливание Зеленского. По вашему они с Ермаком не сливали операцию по Вагнеровцам , и т.д.
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02.12.2021 12:19 Відповісти
Псаки говорит про действия США, а не НАТО.
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02.12.2021 13:40 Відповісти
Запрет на вьезд в США командирам частей и подразделений рф?
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02.12.2021 16:19 Відповісти
 
 