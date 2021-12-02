США без вагань введуть заходи проти Росії у разі її подальших шкідливих дій, - Білий дім
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США чітко означили, що у разі потреби вони без вагань задіють різні засоби, зокрема економічні проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в середу на брифінгу представник Білого дому Джен Псакі.
"Від самого початку роботи цієї адміністрації ми демонстрували, що бажаємо використовувати набір засобів - економічних та інших - для реагування на шкідливі дії Росії. Сьогодні держсекретар (США Ентоні Блінкен. - Ред.) чітко дав зрозуміти, що ми не вагатимемося, використовуючи ці засоби, але ми збираємося робити це у тісній координації з нашими союзниками та партнерами", - сказала вона, відповідаючи на запитання про можливість нових санкцій проти РФ у зв'язку із ситуацією навколо України.
Вона зазначила, що крім цього їй поки що нічого додати.
За її словами, США ведуть консультації з союзниками щодо ситуації, що складається на російсько-українському кордоні, і, крім того, Вашингтон підтримує діалог безпосередньо з РФ та Україною стосовно цієї проблеми.
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Если ввести эмбарго - притоку валюты кранты.
идёт Гражданская война и они здесь не причём, а при этом хотят большим наступлением сравнять с землёй оккупированный Донбасс и прорываться на не захваченную территорию Украины
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Прям, как Кличко. Выберите меня мером и я построю метро на Троещину (2014), дострою Львівську Браму (2016), метро на Виноградарь (2017)...
Ни одной станции метро нет и не будет при Кличко!
https://topwar.ru/189680-my-idem-zavoevyvat-ukrainu.html
Краткая выжимка из статьи:
- освобождение Украины от украинцев - это ралли, даже не "маленькая и победоносная война", а ралли
- главная проблема для освободителей будет как железнодорожное полотно восстанвливать, поврежденное клятыми бИндерами
Представители Госдепа, скажите пожалуйста, а вы абсолютно уверены, что вы ведете диалог с людьми в РФ, которые могут считаться вменяемыми?
Суседи Украины с Востока ведь не марсиан освобождать задумали, они ведь на полном серьезе.