Блінкен та глава МЗС Туреччини Чавушоглу обговорили ситуацію на кордоні України і в Чорноморському регіоні

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу обговорили напередодні ситуацію на кордоні України, а також стабільність в Чорноморському регіоні.

Про це заявив прессекретар Держдепу Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається в поширеній ним письмовій заяві, шеф американської дипломатії обговорив з главою турецького МЗС "кризу в Ефіопії і спільні зусилля, спрямовані на підтримку стабільності в Чорноморському регіоні".

"Вони також обговорили агресію Росії проти України і ситуацію у Вірменії та Азербайджані, а також в Афганістані", - заявив Прайс.

Він розповів, що перемовини глав зовнішньополітичних відомств двох країн "будувалися на основі бесіди президента США Джо Байдена і президента Туреччини Тайіпа Ердогана, що відбулася минулого місяця в Римі і стосувалася двостороннього співробітництва та інших пріоритетів, включаючи демократію і права людини".

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