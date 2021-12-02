Україна звернулася до ЄС щодо нового пакету фінансової підтримки, - уповноважений з управління держборгом Буца
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Україна просить Європейський Союз надати додаткову підтримку для забезпечення стабільного державного фінансування упродовж кількох наступних років.
Про це розповів урядовий уповноважений з питань управління державним боргом України Юрій Буца, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми звернулися з офіційним запитом до Європейської Комісії щодо надання довготермінової макрофінансової програми для забезпечення стабільного фінансування упродовж наступних років", - сказав Буца.
Водночас речник Єврокомісії запевнив, що ЄС готовий й надалі фінансово підтримувати Україну за умов продовження співпраці Києва із МВФ. За його словами, Єврокомісія може відкрити для України трирічну програму фінансової підтримки, яка буде виконуватися паралельно з новою програмою від Міжнародного валютного фонду.
"Упродовж найближчих тижнів виконавча гілка ЄС обговорить підтримку України із посадовцями МВФ, аби упевнитися, що вона відповідає умовам, виставленим Фондом", - стверджує Bloomberg.
Нагадаємо: чинна програма МВФ для України закінчується у червні 2022-го. Наступного року Україна має отримати від Фонду 2,2 млрд дол.
24 жовтня Україна отримала від Європейської комісії другий транш п'ятої програми макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент 699 млн дол. США).
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Даже не буду спрашивать: Кто врет?
Україна просить Європейський Союз надати додаткову підтримку для забезпечення стабільного державного фінансування упродовж кількох наступних років.
24 жовтня Україна отримала від Європейської комісії другий транш п'ятої програми макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент 699 млн дол. США). Джерело: https://censor.net/ua/n3302885
шлите деньги, отбатрачу,
я их все прохохотал" (с)
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https://www.youtube.com/watch?v=NW9WN9bS1gQ
Миллиард деревьев.
Вэликэ термоутепление.
Каждому учителю по ноутбуку.
Тысяча каждому вакцинированному на билет Квяртяла.
Конечно, на весь этот впопулизм от клоунов, бабла много надо.......
А цены растут..... Страна нищает..... И только клоуны продолжают веселиться и ржать над народом.....