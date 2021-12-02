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Україна звернулася до ЄС щодо нового пакету фінансової підтримки, - уповноважений з управління держборгом Буца

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна звернулася до ЄС щодо нового пакету фінансової підтримки, - уповноважений з управління держборгом Буца

Україна просить Європейський Союз надати додаткову підтримку для забезпечення стабільного державного фінансування упродовж кількох наступних років.

Про це розповів урядовий уповноважений з питань управління державним боргом України Юрій Буца, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми звернулися з офіційним запитом до Європейської Комісії щодо надання довготермінової макрофінансової програми для забезпечення стабільного фінансування упродовж наступних років", - сказав Буца.

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Водночас речник Єврокомісії запевнив, що ЄС готовий й надалі фінансово підтримувати Україну за умов продовження співпраці Києва із МВФ. За його словами, Єврокомісія може відкрити для України трирічну програму фінансової підтримки, яка буде виконуватися паралельно з новою програмою від Міжнародного валютного фонду.

"Упродовж найближчих тижнів виконавча гілка ЄС обговорить підтримку України із посадовцями МВФ, аби упевнитися, що вона відповідає умовам, виставленим Фондом", - стверджує Bloomberg.

Нагадаємо: чинна програма МВФ для України закінчується у червні 2022-го. Наступного року Україна має отримати від Фонду 2,2 млрд дол.

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24 жовтня Україна отримала від Європейської комісії другий транш п'ятої програми макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент 699 млн дол. США).
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Топ коментарі
+16
Не понял. Тут давеча наш, прости господи, президент рассказывал, что внешний долг сокращается.
Даже не буду спрашивать: Кто врет?
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02.12.2021 09:45
+13
Бабло розікрали. Дайте ще.
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02.12.2021 09:43
+7
Всё по зеленскому: "Попрошайничество -- схема оболденная. Проверено цыганами" -- https://youtu.be/YCpeU6_2gAw
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02.12.2021 09:55
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Бабло розікрали. Дайте ще.
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02.12.2021 09:43 Відповісти
Не понял. Тут давеча наш, прости господи, президент рассказывал, что внешний долг сокращается.
Даже не буду спрашивать: Кто врет?
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02.12.2021 09:45 Відповісти
"зірвали з язика")
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02.12.2021 09:50 Відповісти
********!!!! Задовбало! Слухаєш преза в тілівізорі - душа радіє! Жити хочеться! Презу "Осанна!" співати! Вимкнеш тєлєвізор - таскаааа! Грошей - нема! У хаті прохолодно (економиш на опаленні), світло - на рівні свічки і то лише в тому куті, де сам знаходишся (економиш на електроенергії). І то ще з хати в магазин не вийшов, щоб хліба купити і акції на продукти, у яких термін закінчується не пропустити... Зєлєнскій справді реальний президент не кіношної України?
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02.12.2021 10:02 Відповісти
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02.12.2021 09:50 Відповісти
Всё по зеленскому: "Попрошайничество -- схема оболденная. Проверено цыганами" -- https://youtu.be/YCpeU6_2gAw
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02.12.2021 09:55 Відповісти
и потратить все на популизм. что будет без поддержки...
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02.12.2021 09:58 Відповісти
схема очевидно такая . за бугром берутся кредиты ( которые потом нужно отдавать с процентами ) здесь они тратятся на какую то фигню ( типа Вовкиной тысячи ) в результате имеем ушедшие ху.. знает куда деньги . пиар для Бубочки и долги которые будут отдавать наши дети . офигенно
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02.12.2021 10:00 Відповісти
Так про які досягення в економіці вчора Зюзя з вогнем в очах розповідав в ВР?

Україна просить Європейський Союз надати додаткову підтримку для забезпечення стабільного державного фінансування упродовж кількох наступних років.

24 жовтня Україна отримала від Європейської комісії другий транш п'ятої програми макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент 699 млн дол. США). Джерело: https://censor.net/ua/n3302885
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02.12.2021 10:10 Відповісти
"...телеграмму накатал,
шлите деньги, отбатрачу,
я их все прохохотал" (с)
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02.12.2021 10:15 Відповісти
Попрошайка ЗЕленая..... Только получили от МВФ и опять мало? Вгоняют Украину в кабалу.
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02.12.2021 10:24 Відповісти
Олексій Кучеренко.
1. У чому суть нового меморандуму України з МВФ? Які зобов'язання ми взяли на себе?
2. Антикризовий штаб. То чи маємо ми кризу в енергетиці?
3. Меморандум уряду та ОМС. Хто заплатить за різницю?
4. Ринок електроенергії, газу
5. Чому новий керівник ДП "Гарантований покупець" пропрацював два тижні й звільнився?
6. НКРЕКП - ДБР встановило незаконність виплачених премій у 2020 році.
https://www.youtube.com/watch?v=NW9WN9bS1gQ
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02.12.2021 10:36 Відповісти
зекрыса самая предсказуемая муйня на свете..
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02.12.2021 11:15 Відповісти
Азіров відпочиває ....
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02.12.2021 11:39 Відповісти
Вэликэ крадивныцтво.
Миллиард деревьев.
Вэликэ термоутепление.
Каждому учителю по ноутбуку.
Тысяча каждому вакцинированному на билет Квяртяла.

Конечно, на весь этот впопулизм от клоунов, бабла много надо.......

А цены растут..... Страна нищает..... И только клоуны продолжают веселиться и ржать над народом.....
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02.12.2021 13:30 Відповісти
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02.12.2021 23:59 Відповісти
 
 