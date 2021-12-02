Україна звернулася до ЄС щодо нового пакету фінансової підтримки, - уповноважений з управління держборгом Буца

Україна просить Європейський Союз надати додаткову підтримку для забезпечення стабільного державного фінансування упродовж кількох наступних років.

Про це розповів урядовий уповноважений з питань управління державним боргом України Юрій Буца, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми звернулися з офіційним запитом до Європейської Комісії щодо надання довготермінової макрофінансової програми для забезпечення стабільного фінансування упродовж наступних років", - сказав Буца.

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Водночас речник Єврокомісії запевнив, що ЄС готовий й надалі фінансово підтримувати Україну за умов продовження співпраці Києва із МВФ. За його словами, Єврокомісія може відкрити для України трирічну програму фінансової підтримки, яка буде виконуватися паралельно з новою програмою від Міжнародного валютного фонду.

"Упродовж найближчих тижнів виконавча гілка ЄС обговорить підтримку України із посадовцями МВФ, аби упевнитися, що вона відповідає умовам, виставленим Фондом", - стверджує Bloomberg.

Нагадаємо: чинна програма МВФ для України закінчується у червні 2022-го. Наступного року Україна має отримати від Фонду 2,2 млрд дол.

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24 жовтня Україна отримала від Європейської комісії другий транш п'ятої програми макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент 699 млн дол. США).