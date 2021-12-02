УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16062 відвідувача онлайн
Новини Політика України
2 511 21
G-7 (706) конкурс (853) САП (1841)

Посли G7 закликали Україну прозоро і без подальших зволікань обрати голову САП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посли G7 закликали Україну прозоро і без подальших зволікань обрати голову САП

Посли G7 закликають комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, завершити свою важливу функцію і без подальших зволікань завершити процес обрання нового керівника САП у повній прозорості.

Про це йдеться у повідомленні послів G7 в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Незалежні антикорупційні інституції, включно з незалежним Спеціалізованим антикорупційним прокурором, залишаються вирішальними для стійкості й процвітання України, а також для зменшення шкідливого впливу олігархів на українську економіку та політику", - наголошують посли G7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через 3 місяці після підписання спільної заяви з Байденом Зеленський так і не розблокував конкурс на призначення голови САП, - Бутусов

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
Нelgi Sharp:
В своей речи Зеленский заявил, что при его каденции открыли 200 школ и планируют открыть ещё 300.

Это откровенная ложь, в августе мы получили ответ на запрос в МОН о том, сколько школ было открыто вплоть с 2014 года. И цифра там в пять раз меньше, чем озвученная Зеленским.

Так с 2019, когда начался срок Зеленского, открыли всего 42 школы.
* * *
«Мы вернули Крым во всемирную политическую повестку дня!», - заявил Зеленский, рассказывая о саммите «Крымской платформы», и выдержал красивую паузу, пока депутаты аплодируют.

Это тоже откровенная ложь. После проведения т.н. Крымской платформы ни одна страна не назначила своего спецпредставителя по этому вопросу - как это предусматривала итоговая резолюция.
* * *
Зеленский: «Я горжусь тем, что в 2022 году мы, впервые с начала войны на востоке Украины, впервые полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны. Сразу после ветеранов, мы начинаем такой же процесс для всех наших военнослужащих».

Он гордится тем, что ещё не сделал - ну-ну...
* * *
Пообещал, что с 1 января зарплата врачей составит 24 тыс грн.

Непонятно, что сказали «слугам» перед заседанием ВР, но те отзывались бурными овациями вообще на все, что говорит президент и не прекращают их по пару минут. Так а 4 тыс евро педагогам уже не будет?
* * *
Президент рассказал, что при его власти было сделано впервые:

- «Мы стабилизировали экономическую ситуацию»
- «Начиная с 2013 года мы впервые снизили госдолг до уровня менее половины ВВП»
- «Энергетический кризис, отключения электричества, рост тарифов - это впервые не про Украину»

Он точно сейчас про Украину?
* * *
Заявил, что в стране было проиндексировано 7,5 миллионов пенсий, не вдаваясь в детали на сколько и кому. Отметил лишь, что «существенно» подняли пенсии ликвидаторам.
показати весь коментар
02.12.2021 09:58
+7
показати весь коментар
02.12.2021 10:08
+6
#Інсайд
Офіс Зеленського скасував зустріч зі стратегічним партнером України через Порошенка.

Банкова в останній момент скасувала зустріч Зеленського із Дональдом Туском, який завітав на Київський безпековий форум. Cкасувати зустріч вирішили, коли Зеленський дізнався, що Туск вже побалакав з Порошенком. (и правда, зачем клоун - если Президент уже встретился))

Ще раз, Зеленський фактично відшив одного з найвпливовіших політиків ЄС, лідера найбільшої партії Європарламенту, попереднього президента Європейської Ради, тільки через свій маніакальний страх Порошенка, дитячі комплекси і образи.

Ще один доказ нікчемності «найвеличнішого»
показати весь коментар
02.12.2021 09:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бубе не до этого. у него война с журналистами, госпереворот и чемпионат по ковиду.
показати весь коментар
02.12.2021 09:49 Відповісти
Нelgi Sharp:
В своей речи Зеленский заявил, что при его каденции открыли 200 школ и планируют открыть ещё 300.

Это откровенная ложь, в августе мы получили ответ на запрос в МОН о том, сколько школ было открыто вплоть с 2014 года. И цифра там в пять раз меньше, чем озвученная Зеленским.

Так с 2019, когда начался срок Зеленского, открыли всего 42 школы.
* * *
«Мы вернули Крым во всемирную политическую повестку дня!», - заявил Зеленский, рассказывая о саммите «Крымской платформы», и выдержал красивую паузу, пока депутаты аплодируют.

Это тоже откровенная ложь. После проведения т.н. Крымской платформы ни одна страна не назначила своего спецпредставителя по этому вопросу - как это предусматривала итоговая резолюция.
* * *
Зеленский: «Я горжусь тем, что в 2022 году мы, впервые с начала войны на востоке Украины, впервые полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны. Сразу после ветеранов, мы начинаем такой же процесс для всех наших военнослужащих».

Он гордится тем, что ещё не сделал - ну-ну...
* * *
Пообещал, что с 1 января зарплата врачей составит 24 тыс грн.

Непонятно, что сказали «слугам» перед заседанием ВР, но те отзывались бурными овациями вообще на все, что говорит президент и не прекращают их по пару минут. Так а 4 тыс евро педагогам уже не будет?
* * *
Президент рассказал, что при его власти было сделано впервые:

- «Мы стабилизировали экономическую ситуацию»
- «Начиная с 2013 года мы впервые снизили госдолг до уровня менее половины ВВП»
- «Энергетический кризис, отключения электричества, рост тарифов - это впервые не про Украину»

Он точно сейчас про Украину?
* * *
Заявил, что в стране было проиндексировано 7,5 миллионов пенсий, не вдаваясь в детали на сколько и кому. Отметил лишь, что «существенно» подняли пенсии ликвидаторам.
показати весь коментар
02.12.2021 09:58 Відповісти
#Інсайд
Офіс Зеленського скасував зустріч зі стратегічним партнером України через Порошенка.

Банкова в останній момент скасувала зустріч Зеленського із Дональдом Туском, який завітав на Київський безпековий форум. Cкасувати зустріч вирішили, коли Зеленський дізнався, що Туск вже побалакав з Порошенком. (и правда, зачем клоун - если Президент уже встретился))

Ще раз, Зеленський фактично відшив одного з найвпливовіших політиків ЄС, лідера найбільшої партії Європарламенту, попереднього президента Європейської Ради, тільки через свій маніакальний страх Порошенка, дитячі комплекси і образи.

Ще один доказ нікчемності «найвеличнішого»
показати весь коментар
02.12.2021 09:59 Відповісти
Это то что я говорил лохам 73% у зебила нет команды и ему просто брешут. Он и его 73% думали что власть это как в армии генерал сказал и все метнулись тут же выполнять такого нет и не будет при демократии.
показати весь коментар
02.12.2021 10:52 Відповісти
Там алгоритм думання був трішки інший: аби не Порошенко, гірше не буде, бо так сказали всі телеканали; Порошенко барига -наживається на війні; Зеленський - простий, чесний парєнь із народа, такий як в серіалі Слуга народу
показати весь коментар
02.12.2021 11:13 Відповісти
Так я же так и писал : что лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
показати весь коментар
02.12.2021 21:40 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2021 10:08 Відповісти
Наблюдательный совет.
показати весь коментар
02.12.2021 09:50 Відповісти
что, дуняша, твоя буба обманула партнеров? никогда такого не было и вот, опять
показати весь коментар
02.12.2021 10:13 Відповісти
це майже як вибрати неупередженого дієтолога у племені канібалів
показати весь коментар
02.12.2021 10:18 Відповісти
Та да! За кацапськими диверсантами потрібне пильне око!
показати весь коментар
02.12.2021 10:25 Відповісти
Это нужно срочно делать бубе, иначе перейдет красную черту и станет кровавым тираном. и запоребрик
показати весь коментар
02.12.2021 10:47 Відповісти
Нарколига не хоче?
показати весь коментар
02.12.2021 10:55 Відповісти
Ці посли, мабуть, не слухали доповідь Бубочки в Верховній раді: всі питання вирішені (вперше), суди реформовані (вперше), це Порошенко заважає зробити ще краще, ніж є
показати весь коментар
02.12.2021 11:17 Відповісти
Да, было бы неплохо делать то, что было обещано сделать Западу.
Это ошибка Зеленского. Как руководителя, который назначил кого то за этот процесс.
Не будет выводов и отставок - проблемы будут накапливаться, что приведет уже непосредственно к самому Зеленскому.
показати весь коментар
02.12.2021 11:45 Відповісти
Зеленский уйдёт,а проблемы останутся.
показати весь коментар
02.12.2021 11:51 Відповісти
100%. Я не из тех, кто плачет, если выпали не те карты.
Будет новая раздача, повоюем.
показати весь коментар
02.12.2021 12:13 Відповісти
Посли G7 закликають комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора". - От смішні. закликати треба не комісію - а керівників України - єрмака і татарова.
показати весь коментар
02.12.2021 12:12 Відповісти
Все послы G7 только и следят за тем, кого избирают на должности в Украине!
Своих проблем у них нет.
показати весь коментар
02.12.2021 13:49 Відповісти
Бзделе некогда, у него держпереворот на носу!..
показати весь коментар
02.12.2021 22:58 Відповісти
 
 