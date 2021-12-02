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Посли G7 закликали Україну прозоро і без подальших зволікань обрати голову САП
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Посли G7 закликають комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, завершити свою важливу функцію і без подальших зволікань завершити процес обрання нового керівника САП у повній прозорості.
Про це йдеться у повідомленні послів G7 в твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Незалежні антикорупційні інституції, включно з незалежним Спеціалізованим антикорупційним прокурором, залишаються вирішальними для стійкості й процвітання України, а також для зменшення шкідливого впливу олігархів на українську економіку та політику", - наголошують посли G7.
Топ коментарі
+10 Scorpman Y
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показати весь коментар02.12.2021 09:59
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В своей речи Зеленский заявил, что при его каденции открыли 200 школ и планируют открыть ещё 300.
Это откровенная ложь, в августе мы получили ответ на запрос в МОН о том, сколько школ было открыто вплоть с 2014 года. И цифра там в пять раз меньше, чем озвученная Зеленским.
Так с 2019, когда начался срок Зеленского, открыли всего 42 школы.
* * *
«Мы вернули Крым во всемирную политическую повестку дня!», - заявил Зеленский, рассказывая о саммите «Крымской платформы», и выдержал красивую паузу, пока депутаты аплодируют.
Это тоже откровенная ложь. После проведения т.н. Крымской платформы ни одна страна не назначила своего спецпредставителя по этому вопросу - как это предусматривала итоговая резолюция.
* * *
Зеленский: «Я горжусь тем, что в 2022 году мы, впервые с начала войны на востоке Украины, впервые полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны. Сразу после ветеранов, мы начинаем такой же процесс для всех наших военнослужащих».
Он гордится тем, что ещё не сделал - ну-ну...
* * *
Пообещал, что с 1 января зарплата врачей составит 24 тыс грн.
Непонятно, что сказали «слугам» перед заседанием ВР, но те отзывались бурными овациями вообще на все, что говорит президент и не прекращают их по пару минут. Так а 4 тыс евро педагогам уже не будет?
* * *
Президент рассказал, что при его власти было сделано впервые:
- «Мы стабилизировали экономическую ситуацию»
- «Начиная с 2013 года мы впервые снизили госдолг до уровня менее половины ВВП»
- «Энергетический кризис, отключения электричества, рост тарифов - это впервые не про Украину»
Он точно сейчас про Украину?
* * *
Заявил, что в стране было проиндексировано 7,5 миллионов пенсий, не вдаваясь в детали на сколько и кому. Отметил лишь, что «существенно» подняли пенсии ликвидаторам.
Офіс Зеленського скасував зустріч зі стратегічним партнером України через Порошенка.
Банкова в останній момент скасувала зустріч Зеленського із Дональдом Туском, який завітав на Київський безпековий форум. Cкасувати зустріч вирішили, коли Зеленський дізнався, що Туск вже побалакав з Порошенком. (и правда, зачем клоун - если Президент уже встретился))
Ще раз, Зеленський фактично відшив одного з найвпливовіших політиків ЄС, лідера найбільшої партії Європарламенту, попереднього президента Європейської Ради, тільки через свій маніакальний страх Порошенка, дитячі комплекси і образи.
Ще один доказ нікчемності «найвеличнішого»
Это ошибка Зеленского. Как руководителя, который назначил кого то за этот процесс.
Не будет выводов и отставок - проблемы будут накапливаться, что приведет уже непосредственно к самому Зеленскому.
Будет новая раздача, повоюем.
Своих проблем у них нет.