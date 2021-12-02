ФСБ РФ заявила про затримання трьох українських "шпигунів", один із яких начебто готував теракт

ФСБ повідомила про затримання "співробітників українських розвідслужб" у регіонах Росії, двоє з яких начебто збирали інформацію про стратегічні об'єкти, а третій готував теракт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

"Затримано двох агентів Служби безпеки України: Коваль Зіновій Зіновійович, 1974 р.н., та його син - Коваль Ігор Зіновійович, 1999 р.н., які прибули на територію Росії з метою збирання інформації та здійснення фото- та відеозйомки стратегічно важливих підприємств життєзабезпечення та об'єктів транспортної інфраструктури", - повідомив у четвер Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.

Крім того повідомляється, що співробітники спецслужби затримали "агента Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України, направленого на територію РФ з метою скоєння теракту".

"Житель Київської області Цілик Олександр Вікторович, 1998 р.н., дав зізнання, що був завербований і діяв за вказівкою підполковника Кирилівця Максима Леонідовича, 1988 р.н., начальника сектора - співробітника оперативної групи оперативного відділу Спецрезерву ГУР МО України", - заявили в ФСБ РФ.

Теракт нібито планувалося вчинити, підірвавши два саморобні вибухові пристрої загальною масою 1,5 кг у тротиловому еквіваленті, пояснили у ФСБ.

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У спецслужбі не розкрили, коли й у яких регіонах було затримано цих людей.

У ФСБ також повідомили, що в автомобілі, який використовували затримані батько і син, начебто було виявлено короткоствольну та автоматичну зброю, а також засоби індивідуального захисту.

"Затримані зізналися у тому, що завербовані чинним співробітником УСБУ у Тернопільській області полковником Коваликом Василем Васильовичем, 1973 р.н., який поставив їм завдання щодо збору інформації про стратегічні об'єкти за винагороду у сумі $10 тис.", - сказали у ФСБ.

Затриманий чоловік, який нібито "готував теракт, для обладнання схронів та переправки до Росії саморобних вибухових пристроїв у супроводі Кирилівця та двох офіцерів військової розвідки нелегально перетинав державний кордон РФ".

"Під час повторного прибуття в Росію Цілика було затримано на місці злочину із засобами ураження під час проходження до місця злочину", - заявили у ФСБ.