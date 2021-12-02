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ФСБ РФ заявила про затримання трьох українських "шпигунів", один із яких начебто готував теракт

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ФСБ РФ заявила про затримання трьох українських

ФСБ повідомила про затримання "співробітників українських розвідслужб" у регіонах Росії, двоє з яких начебто збирали інформацію про стратегічні об'єкти, а третій готував теракт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

"Затримано двох агентів Служби безпеки України: Коваль Зіновій Зіновійович, 1974 р.н., та його син - Коваль Ігор Зіновійович, 1999 р.н., які прибули на територію Росії з метою збирання інформації та здійснення фото- та відеозйомки стратегічно важливих підприємств життєзабезпечення та об'єктів транспортної інфраструктури", - повідомив у четвер Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.

Крім того повідомляється, що співробітники спецслужби затримали "агента Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України, направленого на територію РФ з метою скоєння теракту".

"Житель Київської області Цілик Олександр Вікторович, 1998 р.н., дав зізнання, що був завербований і діяв за вказівкою підполковника Кирилівця Максима Леонідовича, 1988 р.н., начальника сектора - співробітника оперативної групи оперативного відділу Спецрезерву ГУР МО України", - заявили в ФСБ РФ.

Теракт нібито планувалося вчинити, підірвавши два саморобні вибухові пристрої загальною масою 1,5 кг у тротиловому еквіваленті, пояснили у ФСБ.

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У спецслужбі не розкрили, коли й у яких регіонах було затримано цих людей.

У ФСБ також повідомили, що в автомобілі, який використовували затримані батько і син, начебто було виявлено короткоствольну та автоматичну зброю, а також засоби індивідуального захисту.

"Затримані зізналися у тому, що завербовані чинним співробітником УСБУ у Тернопільській області полковником Коваликом Василем Васильовичем, 1973 р.н., який поставив їм завдання щодо збору інформації про стратегічні об'єкти за винагороду у сумі $10 тис.", - сказали у ФСБ.

Затриманий чоловік, який нібито "готував теракт, для обладнання схронів та переправки до Росії саморобних вибухових пристроїв у супроводі Кирилівця та двох офіцерів військової розвідки нелегально перетинав державний кордон РФ".

"Під час повторного прибуття в Росію Цілика було затримано на місці злочину із засобами ураження під час проходження до місця злочину", - заявили у ФСБ.
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Топ коментарі
+22
Очередной сигнал работягам. На московщине нечего делать во время войны, во первых аморально, а во вторых - раз вы из Украины, значит на вас можно заработать погоны и ордена. Орда беспощадна, коварна и опасна. Берегите себя, обходите мокшанские болота стороной.
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02.12.2021 10:07
+14
А пляжні шльопанці не вилучили, якщо їх не було, то це не шпигуни.
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02.12.2021 10:03
+9
Россия, и без шпионов, это не Россия. Этож Украина в Волгодонске мешки с пластидом по подвалам закладывала.Достал уже Путя с своими интригами.
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02.12.2021 10:04
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Ну вот, крот уже в открытую льет инфу, кого там поставили новым начальником?
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02.12.2021 10:03 Відповісти
А пляжні шльопанці не вилучили, якщо їх не було, то це не шпигуни.
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02.12.2021 10:03 Відповісти
тактічєскі шльопанці
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02.12.2021 10:12 Відповісти
На додачу, здається, повинна ще бути тактична дворучна пила.
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02.12.2021 10:49 Відповісти
Нееа, там только визитки правого сектора.
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02.12.2021 10:13 Відповісти
Страх перед візитками у них вже пройшов. Треба якийсь новий жупел.
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02.12.2021 12:35 Відповісти
Россия, и без шпионов, это не Россия. Этож Украина в Волгодонске мешки с пластидом по подвалам закладывала.Достал уже Путя с своими интригами.
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02.12.2021 10:04 Відповісти
Очередной сигнал работягам. На московщине нечего делать во время войны, во первых аморально, а во вторых - раз вы из Украины, значит на вас можно заработать погоны и ордена. Орда беспощадна, коварна и опасна. Берегите себя, обходите мокшанские болота стороной.
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02.12.2021 10:07 Відповісти
думаю когда Х..ло сдохнет они в горе переловят всех наших запроданцев что в России денюжку зарабатывают... ив новый ГУУЛАГ восстанавливатьт экономику России как при Сталине сами кацапы знают что кроме как убивать воевать у них 6ничего не выходит урождай не растет дороги не строятся самогон не капает из 5 точки Богом прокляты.. вот им и ныжны украинцы молдоване короче весь бувший СССО+Р чтобы было как раньше все 14 республико одевали обували кормили РСФСР....
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02.12.2021 11:43 Відповісти
как укры оборзели после вагнеровцев-то! вот уже и теракты в расеюшке планируют, а там, страшно представить, и до далласского аэропорта додумаются!
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02.12.2021 10:10 Відповісти
При Сталине каждый день пачками ловили английских и японских шпионов
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02.12.2021 10:11 Відповісти
)))))))))))
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02.12.2021 10:19 Відповісти
агенти з Тернополя....)))так "безпалєвно"...до речі, тема "візитки Яроша" не розкрита...

а взагалі, нехшастать...поїхали на заробітки?!ну от і заробили....
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02.12.2021 10:13 Відповісти
Сто відсотків, взяли зрадників з Криму, або заробітчан. Таких валом. А під тортурами вони вже зізнаються у підготовці замаху на Леніна
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02.12.2021 10:15 Відповісти
все сцуки шукають привід. тож нам варто бути готовими, бо з нашим нинішнім сциклокомандувачем може бути біда. зрештою яким тре бути вар*ятом щоб херачити в рашу,знаючи що опитне фсб з будь кого зробить шпійона та терориста
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02.12.2021 10:19 Відповісти
От ботяра тупая
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02.12.2021 11:37 Відповісти
Животное ,в спам !ёрничать будешь на швабре или пляшке?
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02.12.2021 11:51 Відповісти
Да урок для ватных длббв ,едущих в Засраху к оккупанту за кровавым ржублем
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02.12.2021 11:50 Відповісти
штукатури - плиточники ?
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02.12.2021 10:21 Відповісти
один из которых якобы готовил теракт Источник: https://censor.net/ru/n3302891


Снова Ник и Майк непричем. Увертливые. То против лукашенки заговор по телефону устраивают, то против зюзи, а теперь и к х*йлу подобрались. А фактов против них у "следствия" нет...
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02.12.2021 10:26 Відповісти
Думаю, кто то сливает информацию.
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02.12.2021 10:28 Відповісти
Думать не твое,твое - грузить навоз на вентилятор
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02.12.2021 11:53 Відповісти
"средства индивидуальной защиты", как я понимаю, - медицинские маски от ковида.
Мда...
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02.12.2021 10:28 Відповісти
Ещё три малоросса с заработков не вернутся. Ещё есть желающие повкалывать на кацапских стройках?
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02.12.2021 10:32 Відповісти
Тех разведчиков которые следят за передвижением войск РФ как называть?
Они явно не на диване информацию собирают.
Пошёл в разведку, будь готов быть пойманым.
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02.12.2021 10:39 Відповісти
Какое передвижение? "Им же шьют какие-то стратегические объекты и теракт"
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02.12.2021 10:46 Відповісти
Знаем, проходили уже. Помню как спецслужбы РФ "выкрали" чела из Харькова и завезли в Крым.
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02.12.2021 10:53 Відповісти
Для того щоб слідкувати за військами мордви, достатньо передзвонити у Вашингтон, а не сидіти на полустанках з жовто-блакитним.
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02.12.2021 11:51 Відповісти
Ото ***** шастать. Поймали 3 дурвчков, навешали статей, а они просто к родственникам или на зароботки поехали. Не в Европу, а в сраную рашку, ну посидят теперь в любимой скрепной тюрьме за просто так. Будет урок всем остальным "сочувствующим", нехера туда ездить, даже к родственникам
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02.12.2021 10:37 Відповісти
Може знову з ОПи наших хлопців злили?
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02.12.2021 10:57 Відповісти
А кстати, на шо это кацапы намекивают, шо у нас в разведке внедрили семейный подряд, ще й за ручки ходят , взявшись?
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02.12.2021 10:59 Відповісти
Дивиться. Тут дві частини. Прізвища керівників українських спецслужб Московія взяла напевно майже відкрито із заповнених декларацій про доходи. А заарештовані скоріш за все або українські зрадники з Криму, або заробітчане. Далі тортури та зізнання.
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02.12.2021 11:02 Відповісти
Tak vse , kto s Ukraini pojedet v parashku , dalzhni panimatj chto jevlajetsa potencialnimi zalozhnikami !
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02.12.2021 11:38 Відповісти
Нехрен шарится по рашке.
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02.12.2021 11:43 Відповісти
Класика, обов'яково має бути згаданий Львів, Тернопіль, Франківськ..
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02.12.2021 11:52 Відповісти
Откуда на Засрахе обьекты инфраструктуры ?
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02.12.2021 11:57 Відповісти
В дворі будинків, під кодовими назвами "М" і "Ж". Об*єкти стратегічного значення. В літній період можна і дріжджами "підірвати".
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02.12.2021 12:42 Відповісти
Тремтіть каци! Ще Зорян зі Шкіряком своє слово не сказали!
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02.12.2021 12:39 Відповісти
ТРИ ШПИЬОНА- пан Сало 003 пан Шароваренко и Пан Галушка.. все на лыжах и со шмайсерами..
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02.12.2021 20:33 Відповісти
 
 