ФСБ РФ заявила про затримання трьох українських "шпигунів", один із яких начебто готував теракт
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ФСБ повідомила про затримання "співробітників українських розвідслужб" у регіонах Росії, двоє з яких начебто збирали інформацію про стратегічні об'єкти, а третій готував теракт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".
"Затримано двох агентів Служби безпеки України: Коваль Зіновій Зіновійович, 1974 р.н., та його син - Коваль Ігор Зіновійович, 1999 р.н., які прибули на територію Росії з метою збирання інформації та здійснення фото- та відеозйомки стратегічно важливих підприємств життєзабезпечення та об'єктів транспортної інфраструктури", - повідомив у четвер Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.
Крім того повідомляється, що співробітники спецслужби затримали "агента Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України, направленого на територію РФ з метою скоєння теракту".
"Житель Київської області Цілик Олександр Вікторович, 1998 р.н., дав зізнання, що був завербований і діяв за вказівкою підполковника Кирилівця Максима Леонідовича, 1988 р.н., начальника сектора - співробітника оперативної групи оперативного відділу Спецрезерву ГУР МО України", - заявили в ФСБ РФ.
Теракт нібито планувалося вчинити, підірвавши два саморобні вибухові пристрої загальною масою 1,5 кг у тротиловому еквіваленті, пояснили у ФСБ.
У спецслужбі не розкрили, коли й у яких регіонах було затримано цих людей.
У ФСБ також повідомили, що в автомобілі, який використовували затримані батько і син, начебто було виявлено короткоствольну та автоматичну зброю, а також засоби індивідуального захисту.
"Затримані зізналися у тому, що завербовані чинним співробітником УСБУ у Тернопільській області полковником Коваликом Василем Васильовичем, 1973 р.н., який поставив їм завдання щодо збору інформації про стратегічні об'єкти за винагороду у сумі $10 тис.", - сказали у ФСБ.
Затриманий чоловік, який нібито "готував теракт, для обладнання схронів та переправки до Росії саморобних вибухових пристроїв у супроводі Кирилівця та двох офіцерів військової розвідки нелегально перетинав державний кордон РФ".
"Під час повторного прибуття в Росію Цілика було затримано на місці злочину із засобами ураження під час проходження до місця злочину", - заявили у ФСБ.
Будь ласка, зачекайте...
а взагалі, нехшастать...поїхали на заробітки?!ну от і заробили....
Снова Ник и Майк непричем. Увертливые. То против лукашенки заговор по телефону устраивают, то против зюзи, а теперь и к х*йлу подобрались. А фактов против них у "следствия" нет...
Мда...
Они явно не на диване информацию собирают.
Пошёл в разведку, будь готов быть пойманым.