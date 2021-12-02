Гетманцев вважає проєкт бюджету-2022 "абсолютно реальним": Ми виходимо з кризи та очікуємо зростання економіки
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Народний депутат фракції "Слуга народу", голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев називає проєкт бюджету на 2022 рік "абсолютно реальним".
Про він заявив у коментарі журналістам, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Цим бюджетом ми виходимо з тієї кризи, в якій країна була ще на початку цього року. Наступного року ми очікуємо зростання економіки, відповідних надходжень, соціалки і всього іншого", - зауважив нардеп.
Говорячи про те, як сьогодні проходитиме розгляд проєкту бюджету, Гетманцев пояснив, що це залежатиме не від монобільшості, а він опозиції.
"Якщо братимуть перерви, рахуйте, це 3 години. А ми б пропонували одразу проголосувати проєкт бюджету", - зазначив він.
За словами голови фінансового комітету ВР, у разі потреби сьогоднішнє засідання Ради буде продовжено до завершення розгляду бюджету-2022. Він запевнив, що у монобільшості є голоси за таке рішення.
Будь ласка, зачекайте...
Ще й землю скупите за безцінь. Саме для цього Зєля із Шмигалем та монобільшістю сосен обкладають селян новими податками на землю. Щоб вони її швидше продавали.
Безкомпромісна боротьба Зеленського із олігархією виглядає приблизно так:
.
.
Випереджають зростаня цін!
А бажаня народу наволоч зе показав (вдаривши правою рукою по біцепсу лівою,щоб вона здійнялася вгору) - виконав на 50%!!!
Монозброд - Уряяя!!!!