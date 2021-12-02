Гетманцев вважає проєкт бюджету-2022 "абсолютно реальним": Ми виходимо з кризи та очікуємо зростання економіки

Народний депутат фракції "Слуга народу", голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев називає проєкт бюджету на 2022 рік "абсолютно реальним".

Про він заявив у коментарі журналістам, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Цим бюджетом ми виходимо з тієї кризи, в якій країна була ще на початку цього року. Наступного року ми очікуємо зростання економіки, відповідних надходжень, соціалки і всього іншого", - зауважив нардеп.

Говорячи про те, як сьогодні проходитиме розгляд проєкту бюджету, Гетманцев пояснив, що це залежатиме не від монобільшості, а він опозиції.

"Якщо братимуть перерви, рахуйте, це 3 години. А ми б пропонували одразу проголосувати проєкт бюджету", - зазначив він.

За словами голови фінансового комітету ВР, у разі потреби сьогоднішнє засідання Ради буде продовжено до завершення розгляду бюджету-2022. Він запевнив, що у монобільшості є голоси за таке рішення.

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