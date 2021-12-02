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Гетманцев вважає проєкт бюджету-2022 "абсолютно реальним": Ми виходимо з кризи та очікуємо зростання економіки

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Гетманцев вважає проєкт бюджету-2022

Народний депутат фракції "Слуга народу", голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев називає проєкт бюджету на 2022 рік "абсолютно реальним".

Про він заявив у коментарі журналістам, інформує кореспондент Цензор.НЕТ. 

"Цим бюджетом ми виходимо з тієї кризи, в якій країна була ще на початку цього року. Наступного року ми очікуємо зростання економіки, відповідних надходжень, соціалки і всього іншого", - зауважив нардеп. 

Говорячи про те, як сьогодні проходитиме розгляд проєкту бюджету, Гетманцев пояснив, що це залежатиме не від монобільшості, а він опозиції.

"Якщо братимуть перерви, рахуйте, це 3 години. А ми б пропонували одразу проголосувати проєкт бюджету", - зазначив він.

За словами голови фінансового комітету ВР, у разі потреби сьогоднішнє засідання Ради буде продовжено до завершення розгляду бюджету-2022. Він запевнив, що у монобільшості є голоси за таке рішення.

Читайте також: Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити Держбюджет-2022

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Унікальна мразота(((
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02.12.2021 10:04
+17
Зе влада веде себе по аналогії з СРСР ом , зразка часів 2 світової
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02.12.2021 10:08
+14
ця потвора живе у свому паралельному світі? які передумови для виходу з кризи? дебіл, б...
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02.12.2021 10:04
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О какой реальности может говорить человек с РРО в голове !?
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02.12.2021 10:04 Відповісти
Зе влада веде себе по аналогії з СРСР ом , зразка часів 2 світової
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02.12.2021 10:08 Відповісти
Мы выходим из кризиса и начинаем ....круто пикировать!
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02.12.2021 12:05 Відповісти
Унікальна мразота(((
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02.12.2021 10:04 Відповісти
02.12.2021 Покупців нових автомобілів змусять додатково платити 18% податку. Це передбачають «непрямі методи податкового контролю». Про це повідомляє AMPERCAR.com з посиланням на слова очільника фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.
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02.12.2021 11:19 Відповісти
ця потвора живе у свому паралельному світі? які передумови для виходу з кризи? дебіл, б...
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02.12.2021 10:04 Відповісти
Він цинічно бреше, бо прекрасно розуміє, що тікати з України доведеться у будь-якому випадку.
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02.12.2021 10:08 Відповісти
Цій потворі у 2019 році 73 відсотки амеб дали рову владу над українською (власне їхньою) економікою. От він і владарює чужим добром у власних інтересах.
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02.12.2021 10:31 Відповісти
Дебил очкастый. Ты уже и от рынка земли получил болт, и от рынка тютюна и бухла отсосал. И пол 5600 отсмокчишь.Бо ты дегенерат в кубе.
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02.12.2021 10:07 Відповісти
а потім маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу (с)
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02.12.2021 10:15 Відповісти
Хто вийде з кризи, Бєня та інша погань?
Ще й землю скупите за безцінь. Саме для цього Зєля із Шмигалем та монобільшістю сосен обкладають селян новими податками на землю. Щоб вони її швидше продавали.
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02.12.2021 10:17 Відповісти
Роман Ковальов30 November, 12:12 ·

Безкомпромісна боротьба Зеленського із олігархією виглядає приблизно так:
.
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02.12.2021 10:22 Відповісти
Новий вид ексгібіціонізму в Раді . ! .
.
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02.12.2021 10:19 Відповісти
Ще раз. Для зебілів. З картинкою. Оце ммм... прищелепкувате (картинка не дасть збрехати) розпоряджається вашими грішми. Воно не тільки з вигляду дурне (картинка), але й по факту теж. І злодійкувате.
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02.12.2021 10:42 Відповісти
100%%
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02.12.2021 12:18 Відповісти
Хотелось бы фактов про его видЕние роста экономики.
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02.12.2021 10:32 Відповісти
+40%
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02.12.2021 11:13 Відповісти
после получения очередного транаша, ожидается временный рост экономики
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02.12.2021 10:39 Відповісти
Що,відкати збільшились? Конверти монозброду стали товстіше?
Випереджають зростаня цін!
А бажаня народу наволоч зе показав (вдаривши правою рукою по біцепсу лівою,щоб вона здійнялася вгору) - виконав на 50%!!!
Монозброд - Уряяя!!!!
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02.12.2021 10:42 Відповісти
Те що Гетманцев "абсолютно реальний" ідіот вже ні в кого не виникає сумнівів!
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02.12.2021 10:53 Відповісти
Підтримую!
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02.12.2021 12:19 Відповісти
Лож, только лож и ничего кроме лжи...
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02.12.2021 10:56 Відповісти
У гетманцева та іншої мразоти може лише спостерігатись прискорений ріст темпів падіння...
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02.12.2021 11:11 Відповісти
Є ще можливість "галушкою подавитися", як в тому прислів*ї.
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02.12.2021 12:06 Відповісти
Зеленая плесень при власти - вот настоящий кризис. И тянуться ему ещё 2.5 года, если раньше не скинут.
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02.12.2021 11:58 Відповісти
Скорее всего скинут. Силовики уже теперь все знают, что намного проще переприсягнуть новому президенту. никто за них впрягаться не будет.
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02.12.2021 12:09 Відповісти
они до лета не дотянут....скоро будут назначать досрочные президентские и парламентские!
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02.12.2021 12:12 Відповісти
Так ще осінню 2019 року були ж обіцянки росту ВВП на 40%! Наступного року нам залишається чекати "всього іншого".
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02.12.2021 12:12 Відповісти
При нагадуванні прізвища Гетьманцев хочеться піти проблюватись...
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02.12.2021 12:16 Відповісти
Бажано проблюватись - саме на нього...
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02.12.2021 14:02 Відповісти
 
 