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Глава Пентагону Остін випадково назвав Росію Радянським Союзом та закликав РФ "знизити температуру" на кордоні з Україною

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Глава Пентагону Остін випадково назвав Росію Радянським Союзом та закликав РФ

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що будь-яка відповідь США на дії Росії щодо України здійснюватиметься як частина зусиль міжнародного співтовариства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

"Все, що ми робимо, буде здійснено як частина зусиль міжнародного співтовариства", – сказав Остін 2 грудня під час візиту до Південної Кореї.

Глава Пентагону при цьому випадково назвав Росію колишнім Радянським Союзом, коли сказав, що сподівається на те, що "ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу в Україну".

Він закликав Росію "знизити температуру в регіоні" на кордоні з Україною.

Читайте також: Резніков обговорив із главою Пентагону Остіном, якою може бути відповідь на агресивні дії з боку Росії

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Остіну за випадковість-респект...
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02.12.2021 10:32
+14
Почему випадково ?
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02.12.2021 10:31
+9
Московією б краще назвав "випадково". Ото б пердаки кацапські задимілися.
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02.12.2021 10:33
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Почему випадково ?
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02.12.2021 10:31 Відповісти
Це не випадгово, бо РФ і є смердючим метастазом СРСР, ракової пухлини на тілі Землі і людства.
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02.12.2021 11:25 Відповісти
Остіну за випадковість-респект...
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02.12.2021 10:32 Відповісти
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02.12.2021 10:33 Відповісти
Московією б краще назвав "випадково". Ото б пердаки кацапські задимілися.
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02.12.2021 10:33 Відповісти
..у Найвэлычнишой до сих пор сладкая дрожь по коже и рУця болЫть от рукопожатия настоящего мужика, а не постельного пирата, как, например, белорукий импозант(по-мандЕль), фаворит-сожитель Ондрюша..
и шо она там Остину наплела в таком состоянию одному дермаку известно..
понавыбирали лайна..(
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02.12.2021 10:41 Відповісти
Остін не помилився
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02.12.2021 10:46 Відповісти
Глава Пентагону при цьому випадково назвав Росію колишнім Радянським Союзом, коли сказав, що сподівається на те, що "ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу в Україну". Джерело: https://censor.net/ua/n3302900\\\\\\\\\\\\

Так рашка официально - преемник гулагии, что он не так сказал то?
правда совок обосрался от финов, а рашка от Ичкерии, вот и все. Так что заметен неслабый троллинг.
А как пропагандоны визжали: "на Украину" приехал чернокожий министр.(а если бы он был бейсболистом, или рыжим, или вообще не мужиком?)
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02.12.2021 10:47 Відповісти
Правильно назвал. Только еще подлее стала. Но слабее гараздо.
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02.12.2021 10:52 Відповісти
оговорочка по Фрейду)))
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02.12.2021 10:54 Відповісти
Глава Пентагона при этом случайно назвал Россию бывшим Советским Союзом, когда сказал, что надеется, что "мы не увидим вторжение Советского Союза в Украину".
Остин не ошибся с определением. И не факт, что он сделал это не случайно. ))
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02.12.2021 10:55 Відповісти
действительно ошибся это не Союз а Советская Россия . нельзя же считать союзом Московию и Белорусию . с прицепом из Армении
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02.12.2021 10:55 Відповісти
А буба, шо, не прицеп?...ХМЫ...
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02.12.2021 11:03 Відповісти
Ні, це не випадково, це він так приколовся!
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02.12.2021 11:06 Відповісти
Глава Пентагону Остін випадково закономірно назвав росію радянським союзом...
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02.12.2021 11:07 Відповісти
Почему случайно ? Он как бы намекнул на 87-91 год
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02.12.2021 11:27 Відповісти
Такой серьезный дядька, и такое тоноке чувство юмора!
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02.12.2021 11:30 Відповісти
а случайно ли? от паРашы и ***** смердит совком и сралиным на весь мир, не только на соседние государства.
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02.12.2021 11:43 Відповісти
В смысле? РФ теперь СССР восстановливать будет?
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02.12.2021 11:51 Відповісти
Якщо не враховувати потуги Майдану то ми теж жили і живемо в урср#2.
А що, хіба змінився клан генпрокурорів з радянських часів? Та вони як стоматологи передають посади від дідів до онуків. Чи може кравчуки, з кучмами, перефарбовані з комуністів на демократів, не передають естафету своїм кумам регіоналам, опзж? Чи може мудрий нарід якось навчився на досвіді обрання популістів в 1918 році? Але в 1991 знов обрав комуняк кравчука і батька олігархів кучму, а потім бандитів яника, і зараз знов зелених аферистів проплачених ворогами? Здається коло історії знов повторилось. Тільки тоді німці проплатили Леніна щоб росія програла першу світову. А зараз росія проплатила ЗЕ щоб приборкати Україну і зруйнувати базу для спротиву
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02.12.2021 12:41 Відповісти
Клас!!! Давно думав про те як українці просрали державу с 1918 року.
Саме Вінниченко, обісраний соціяліст запевняв що Україні армія непотрібна.
Бачіте як історія повторюється! Армію розпустили по хатах розбіглися, а
діти Крут пішли Батьківщину захищати. Чим закінчилося всі знають чи ні?
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02.12.2021 13:07 Відповісти
В Пентагоне случайностей не бывает.
Империя Зла никуда не делась.
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02.12.2021 13:26 Відповісти
И совсем не случайно!
Для большинства американцев, всё что восточнее Польши - совок.
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02.12.2021 13:46 Відповісти
Большинство американцев в свободное время играют с собаками,
ездят на пикники и не вникают во внешнюю политику.
А глава Пентагона всецело этой политикой живёт
и понимает смысл каждого произносимого им слова.
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02.12.2021 13:51 Відповісти
 
 