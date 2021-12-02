Глава Пентагону Остін випадково назвав Росію Радянським Союзом та закликав РФ "знизити температуру" на кордоні з Україною
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Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що будь-яка відповідь США на дії Росії щодо України здійснюватиметься як частина зусиль міжнародного співтовариства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".
"Все, що ми робимо, буде здійснено як частина зусиль міжнародного співтовариства", – сказав Остін 2 грудня під час візиту до Південної Кореї.
Глава Пентагону при цьому випадково назвав Росію колишнім Радянським Союзом, коли сказав, що сподівається на те, що "ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу в Україну".
Він закликав Росію "знизити температуру в регіоні" на кордоні з Україною.
Топ коментарі
+16 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+14 Envoy
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+9 Tema9
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Будь ласка, зачекайте...
и шо она там Остину наплела в таком состоянию одному дермаку известно..
понавыбирали лайна..(
Так рашка официально - преемник гулагии, что он не так сказал то?
правда совок обосрался от финов, а рашка от Ичкерии, вот и все. Так что заметен неслабый троллинг.
А как пропагандоны визжали: "на Украину" приехал чернокожий министр.(а если бы он был бейсболистом, или рыжим, или вообще не мужиком?)
Остин не ошибся с определением. И не факт, что он сделал это не случайно. ))
випадковозакономірно назвав росію радянським союзом...
А що, хіба змінився клан генпрокурорів з радянських часів? Та вони як стоматологи передають посади від дідів до онуків. Чи може кравчуки, з кучмами, перефарбовані з комуністів на демократів, не передають естафету своїм кумам регіоналам, опзж? Чи може мудрий нарід якось навчився на досвіді обрання популістів в 1918 році? Але в 1991 знов обрав комуняк кравчука і батька олігархів кучму, а потім бандитів яника, і зараз знов зелених аферистів проплачених ворогами? Здається коло історії знов повторилось. Тільки тоді німці проплатили Леніна щоб росія програла першу світову. А зараз росія проплатила ЗЕ щоб приборкати Україну і зруйнувати базу для спротиву
Саме Вінниченко, обісраний соціяліст запевняв що Україні армія непотрібна.
Бачіте як історія повторюється! Армію розпустили по хатах розбіглися, а
діти Крут пішли Батьківщину захищати. Чим закінчилося всі знають чи ні?
Империя Зла никуда не делась.
Для большинства американцев, всё что восточнее Польши - совок.
ездят на пикники и не вникают во внешнюю политику.
А глава Пентагона всецело этой политикой живёт
и понимает смысл каждого произносимого им слова.