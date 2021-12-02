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Новини Економіка
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кредит (587) ДТЕК (546)

Втручання України в "зелений" кредит від ЄС нівелює обіцянки Зеленського у Глазго, – американський Newsweek

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Втручання України в

Втручання українського уряду у розподіл цільового "зеленого" кредиту від ЄС поставило під сумнів обіцянки президента Володимира Зеленського перед світовою громадськістю у Глазго (Шотландія) досягти кліматичної нейтральності.

Про це йдеться у статті американського видання Newsweek. 


Нещодавні скандали навколо президента Володимира Зеленського, зокрема різке припинення виплат найбільшому українському інвестору в галузі відновлюваних джерел енергії, малюють сумну картину... У поєднанні з глобальною енергетичною кризою здається, що кліматичні цілі, поставлені Києвом кілька тижнів тому в Глазго, практично недосяжні ", – йдеться у статті американського видання.


Сумнівне з точки зору закону блокування виплат одній з тисяч компаній відлякує інвесторів від України, йдеться в статті.
Newsweek прогнозує Україні важкі судові процеси, пов'язані із втратою довіри іноземних банків та фондів до країни.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.
15 листопада виплати отримали усі компанії, крім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.
ДТЕК повідомив західним кредиторам про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій під час розподілу коштів єврооблігацій.
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Топ коментарі
+8
Шута горохового для того и посадили на трон Дядя Беня и дедушка Вова, чтобы он тут все развалил в труху, что до него потом и кровью другие люди строили.
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02.12.2021 10:40
+6
А Зелі що? Хорошими делами прославиться нельзя!
От і гадить
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02.12.2021 10:41
+5
воно бреше скрізь і геть усім
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02.12.2021 10:46
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Звичайно,справжній госпідарь свого слова це коли слово дав-слово забрав...
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02.12.2021 10:38 Відповісти
зеИУДУ ГЕТЬ ! Негодяй на побегушках оккупантов и мегабандита Какламойши
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02.12.2021 10:51 Відповісти
Шута горохового для того и посадили на трон Дядя Беня и дедушка Вова, чтобы он тут все развалил в труху, что до него потом и кровью другие люди строили.
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02.12.2021 10:40 Відповісти
А Зелі що? Хорошими делами прославиться нельзя!
От і гадить
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02.12.2021 10:41 Відповісти
та невже знов збрехало? яка несподіванка
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02.12.2021 10:41 Відповісти
..Зеля вам - "не дорогенька и ничего не должен"
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02.12.2021 10:43 Відповісти
Грызня воров при дележе денег Украины. Саакашвили: На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год.
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02.12.2021 10:43 Відповісти
воно бреше скрізь і геть усім
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02.12.2021 10:46 Відповісти
Климатическая нейтральность и зелёная энергетика это очень дорогие игрушки для Украины. Мы и так по мнению ООН и МВФ самая бедная страна Европы. А из-за зелёной энергетики станем ещё беднее.
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02.12.2021 10:47 Відповісти
вопрос не в том дорого или нет а в том шо Вовка дал обещание и не выполняет . не можешь сделать не обещай . это не наш лохторат у иностранцев память хорошая
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02.12.2021 10:53 Відповісти
Тогда зачем зекрыса брешет везде и всегда ?пусть его бошкой об стену лишний раз саданут -нам не жалко
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02.12.2021 11:23 Відповісти
Идиёт? Чем больше будет зелёной энергетики, тем ниже будет её себестоимость.
Чем больше будет зелёной энергетики, тем выгоднее будет разрабатывать новые технологии для неё, которые повысят КПД добычи энергии и снизят тарифы.
В странах, которые зависят от нефти м газа развивать зелёную энергетику наиболее целесообразно, так как её стоимость не зависит от стоимости углеводородов и со временем снизится.
Можно перекрыть нефть и газ. А как перекрыть солнце и ветер?
Не надо вести через полмира уголь, солнце и ветер сами придут к вам.
Надо просто составить такой график снижения тарифов на зеленую энергетику, чтобы она развивалась пока не вытеснит нефть, газ и уголь.
Естественно, что единственными противниками зеленой энергетики выступают страны импортеры нефти и газа. Это их интересы. А лобирование их интересов в,Украине означает...
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02.12.2021 11:58 Відповісти
не ну мы то уже привыкли а иностранцам видать еще не дошло что Вовка на все свои обещания забывает даже не дочитав до конца предложения
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02.12.2021 10:51 Відповісти
В условия заколота олигархов ,взращенных Кучмой,Донецким Хряком,действия Зе вполне рациональны.Олигархов нужно делить на 3,а некоторых -на 5.
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02.12.2021 11:04 Відповісти
т.е. то, что клоун дает обещания и не выполняет - это рациональные действия?

за зе голосовал?
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02.12.2021 11:07 Відповісти
И буду.Мое право плевать на 25
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02.12.2021 11:13 Відповісти
Так и всем остальным на тебя плевать -теперь будет лишь бы не зекрыса)
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02.12.2021 11:24 Відповісти
Ваше незыблемое право мною не оспаривается.
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02.12.2021 11:29 Відповісти
ОПі вже саме час волати: "Newsweek - агенти кремля!!!"
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02.12.2021 11:09 Відповісти
Враги. Кругом одни враги Зе.
Ну нельзя не платить, ну нельзя ляпать о перевороте, ну нельзя мстить журналистаи, ну нельзя врать.
Тут только один вопрос: это всё умственная отсталость или сознательная провокация?
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02.12.2021 11:10 Відповісти
Тоже мне "открыли Америку!" О том что Зеленский лгун в Украине знает каждый
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02.12.2021 11:12 Відповісти
Ці обіцянки взагалі давати не можна було, це грабунок країни.
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02.12.2021 11:35 Відповісти
ЗЕ! ещё кто-то верит? Наивные какие
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02.12.2021 12:28 Відповісти
Автор певно один із "інвесторів". І чого при потужностях ВДЕ більших ніж теплових - енергію в луки купляємо?
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02.12.2021 14:46 Відповісти
точно, надо и впредь платить солнечным аферюгам вдесятеро.
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02.12.2021 19:53 Відповісти
 
 