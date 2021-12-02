Втручання України в "зелений" кредит від ЄС нівелює обіцянки Зеленського у Глазго, – американський Newsweek
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Втручання українського уряду у розподіл цільового "зеленого" кредиту від ЄС поставило під сумнів обіцянки президента Володимира Зеленського перед світовою громадськістю у Глазго (Шотландія) досягти кліматичної нейтральності.
Про це йдеться у статті американського видання Newsweek.
Нещодавні скандали навколо президента Володимира Зеленського, зокрема різке припинення виплат найбільшому українському інвестору в галузі відновлюваних джерел енергії, малюють сумну картину... У поєднанні з глобальною енергетичною кризою здається, що кліматичні цілі, поставлені Києвом кілька тижнів тому в Глазго, практично недосяжні ", – йдеться у статті американського видання.
Сумнівне з точки зору закону блокування виплат одній з тисяч компаній відлякує інвесторів від України, йдеться в статті.
Newsweek прогнозує Україні важкі судові процеси, пов'язані із втратою довіри іноземних банків та фондів до країни.
Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.
15 листопада виплати отримали усі компанії, крім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.
ДТЕК повідомив західним кредиторам про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій під час розподілу коштів єврооблігацій.
Будь ласка, зачекайте...
От і гадить
Чем больше будет зелёной энергетики, тем выгоднее будет разрабатывать новые технологии для неё, которые повысят КПД добычи энергии и снизят тарифы.
В странах, которые зависят от нефти м газа развивать зелёную энергетику наиболее целесообразно, так как её стоимость не зависит от стоимости углеводородов и со временем снизится.
Можно перекрыть нефть и газ. А как перекрыть солнце и ветер?
Не надо вести через полмира уголь, солнце и ветер сами придут к вам.
Надо просто составить такой график снижения тарифов на зеленую энергетику, чтобы она развивалась пока не вытеснит нефть, газ и уголь.
Естественно, что единственными противниками зеленой энергетики выступают страны импортеры нефти и газа. Это их интересы. А лобирование их интересов в,Украине означает...
за зе голосовал?
Ну нельзя не платить, ну нельзя ляпать о перевороте, ну нельзя мстить журналистаи, ну нельзя врать.
Тут только один вопрос: это всё умственная отсталость или сознательная провокация?