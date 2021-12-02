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Захід має активізувати всі види допомоги Україні. Росія прагне розколоти Європу, - прем'єр Латвії Каріньш

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Захід має активізувати всі види допомоги Україні. Росія прагне розколоти Європу, - прем'єр Латвії Каріньш

Прем'єр-міністр Латвії звинуватив Росію у прагненні дестабілізувати та розколоти Європу за допомогою низки дій, включаючи останнє нарощування військ на кордоні з Україною.

В інтерв'ю Agence France-Presse прем'єр-міністр Криш'яніс Каріньш охарактеризував нарощування потужностей як "тривожний" сигнал, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Зеркало тижня".

Він закликав НАТО посилити свою присутність на східному фланзі альянсу, зазначивши також такі дестабілізуючі дії Кремля як обмеження на постачання газу та підтримку режиму в Білорусі.

"Все це є частиною одного взаємопов'язаного набору подій, які, здається, на якомусь рівні дестабілізують чи створюють роз'єднаність у Європі", - сказав Каріньш.

"Додаткові війська біля кордону з Україною викликають занепокоєння принаймні тому, що незрозуміло, у чому полягають наміри Росії", - сказав Каріньш, чия країна межує з Росією і, як і дві її сусідні держави Балтії, Естонія та Литва є членами ЄС та НАТО.

Щодо стратегії президента Росії Володимира Путіна, він сказав: "Я також вважаю, що доктрина Путіна про те, щоб якимось чином відтворити російськомовну імперію, чимось схожу на Радянський Союз чи іншу, безумовно, видається однією з пріоритетних".

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Каріньш заявив про те, що Захід має активізувати всі види допомоги Україні, включаючи військову підготовку та озброєння, оскільки це швидше зменшить, ніж підвищить ризик конфлікту.

"Якщо з'явиться чіткий сигнал, що ми на Заході більше допомагатимемо Україні, це може зупинити подальшу ескалацію", - сказав він.

"Якщо Росія зрозуміє, що не буде опору, це підвищить ризик фактичного загострення військового конфлікту", - додав прем'єр-міністр.

Він сказав, що коли Європа розмовляє з Росією, вона повинна вести переговори з "позиції сили", враховуючи, що європейська економіка набагато більша, ніж економіка Росії.

"Так само, як Європа певним чином залежить від російського експорту викопного палива, Росія залежить від імпорту готівки з Європи. Ми зовсім не слабкий (Європейський) Союз", - сказав він.

Він стверджує, що перед спробами Росії роз'єднати Європу та НАТО, і Європейський Союз знову "згуртувався", і зустріч альянсу в Ризі показала це.

"НАТО як військовий альянс, звичайно, має широкий спектр можливостей" у разі російської агресії, вказуючи на "посилені та адресні економічні санкції, можливо, дуже широкі", які можуть бути запроваджені.

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Він також підтвердив прохання країн Балтії щодо посилення присутності НАТО на їхніх кордонах.

"На даному етапі було б дуже пропорційним і зрозумілим, якби НАТО збільшило свою присутність, у тому числі й у країнах Балтії. Це не лише питання кількості, а й можливостей, технологій та здібностей".

Автор: Ірина Дашківська
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У них сейчас газы .
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02.12.2021 10:37 Відповісти
економіка ЄС то може й "сильніша і більша" за московію..а от "кишені всяких шрьодерів" ні...
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02.12.2021 10:50 Відповісти
Пока у нас власть дегенератов, любая помощь до жопы
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02.12.2021 11:11 Відповісти
ФРГ не будет помогать Украине,она финансирует Газпром,оборудование двойного назначения и станки для кремля.Нам будут помогать отдельные страныЕС,НАТО .Это очень важно.Таких стран- более 30.Нам надо готовить терроборону и войска для достойного ответа!Кремль ведет гибридную войну против Украины.А нам надо поменьше афишировать наши рациональные действия.Больше дела и меньше визуально-медийной информации для врага!Никто не не знает за что дали Героя брату Да Винчи. И это правильно! Еще не время!
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02.12.2021 11:12 Відповісти
...никто нам из ЕС не будет помогать ощутимо и реально...всем балом в ЕС управляют Германия с Францией , а у них по украинскому вопросу единое мнение...остальные участники ЕС даже, если и хотели бы помочь, против политики главных не посмеют пойти...
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02.12.2021 12:02 Відповісти
Так утверждает кремль,а значит я ему не верю априори.Развод лохов.Угрозы кремля не страшны Украине,но они после мигрантского кризиса в восточных странах НАТО стали страшны и неотвратимы именно для ФРГ,Франции и других.Они будут изо всех сил помогать Украине.Аксиома.
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02.12.2021 12:39 Відповісти
прибалті всегда готові с рашкой пободаться, БІстро подкинут 2-3 дивизии отборного спецназа.
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02.12.2021 13:04 Відповісти
...у прибалтов не "...2-3 дивизии отборного спецназа" - у них и полков то своих нет... и ..спецназ "дивизиями" не измеряется...вы, молодой человек , похоже, понятия не имеете чем отличается "дивизия" от "роты"...
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02.12.2021 14:35 Відповісти
у вас совсем печально с юмором
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02.12.2021 15:04 Відповісти
...если это такой у вас юмор - тогда я вас пойму...
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02.12.2021 21:47 Відповісти
Путлер допрыгался...https://youtu.be/M1iIQyYS8Mk
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02.12.2021 11:14 Відповісти
Зразу видно, що прем'єр Латвії Каріньш не дипломат. Потрібно подивитися в очі терористу Вові і мир в твоїх руках. Так каже ваш Гундос, 73%?
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02.12.2021 11:17 Відповісти
Заходу не просто на се піти, бо гундосе чмо скрізь бреше, плутається у показах та творить муйню
я вже не кажу про маштабні розкрадання
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02.12.2021 11:29 Відповісти
 
 