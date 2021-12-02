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Ляшко про роботу гірськолижних курортів: Власників готелів штрафуватимуть за відсутність COVID-сертифікатів у туристів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Ляшко про роботу гірськолижних курортів: Власників готелів штрафуватимуть за відсутність COVID-сертифікатів у туристів

Власників готелів на гірськолижних курортах штрафуватимуть за відсутність у туристів документів, що підтверджують COVID-статус (сертифікат про вакцинацію, негативні ПЛР-тести або довідка про одужання).

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"У разі відсутності у відвідувачів або співробітників необхідних документів власник закладу може понести відповідальність за статтею "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 34 тис. до 170 тис. грн", - сказав він..

Ляшко зазначив, що на гірськолижних курортах "надавати послуги дозволяється лише тим людям, у яких перевірили наявність так званих COVID-документів".

"Повнолітні відвідувачі та клієнти на зимовому відпочинку повинні мати документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 або негативний результат тестування чи одужання", - додав міністр.

За його словами, після консультацій із профільними асоціаціями перевірку COVID-документів МОЗ рекомендує проводити під час поселення до готелю або під час купівлі абонементу на гірськолижне катання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гірськолижні курорти в Україні працюватимуть лише для вакцинованих, - Ляшко

Відвідувачам курорту рекомендується надати унікальну позначку, наприклад наклейку, яка дає змогу ідентифікувати, що документи в людини вже перевіряли. Також позначка має свідчити про те, хто саме її видав.

"Це необхідно, щоб уникнути повторних перевірок документів та дати можливість користуватися суміжними послугами: послугами канатних доріг, вуличними ярмарками та іншими послугами", - сказав він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
Відвідувачам курорту рекомендується надати унікальну позначку, наприклад наклейку, яка дає змогу ідентифікувати, що документи в людини вже перевіряли. Також позначка має свідчити про те, хто саме її видав.

"У разі відсутності у відвідувачів або співробітників необхідних документів власник закладу може понести відповідальність за статтею "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 34 тис. до 170 тис. грн", - сказав він.. Джерело: https://censor.net/ua/n3302910

"Це необхідно, щоб уникнути повторних перевірок документів та дати можливість користуватися суміжними послугами: послугами канатних доріг, вуличними ярмарками та іншими послугами", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3302910

ваксеры вас и тут на...и а ктож штрафовать будет если перепроверять не будут?
Страшно подумать сколько бабла поднимут в буковеле на наклейках, если они чай в пакетиках по 100грн за стакан продавали в этом году.
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02.12.2021 11:22
+1
негативний результат тестування чи одужання", - додав міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3302910

декілька разів перечитав, негативний результат одужання?))))
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02.12.2021 11:10
+1
Список отелей пожалуйста, которые не принадлежат слугам народа, и которым не дадут работать.
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02.12.2021 11:31
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на підйомниках рамки, на вьішках снайпєраааа....
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02.12.2021 11:08 Відповісти
негативний результат тестування чи одужання", - додав міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3302910

декілька разів перечитав, негативний результат одужання?))))
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02.12.2021 11:10 Відповісти
щас кто то там выложит в 100500-й раз фото - привет из Буковеля, чудаки.(как же достал он уже одно и то же на Ермака постить, ой, на .... кто там президент у нас?, а, Лысый шоле? )
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02.12.2021 11:11 Відповісти
Позначка должна быть жёлтого цвета в виде шестиугольной звезды и крепиться на грудь и на спину .!
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02.12.2021 11:13 Відповісти
Ще у далекому 1982 році Жванецький написав сатиричну мініатюру "Турнікети".
https://www.youtube.com/watch?v=hf-K0dARoys
Складається враження, що можновладці керуються нею, як інструкцією.
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02.12.2021 11:19 Відповісти
Відвідувачам курорту рекомендується надати унікальну позначку, наприклад наклейку, яка дає змогу ідентифікувати, що документи в людини вже перевіряли. Також позначка має свідчити про те, хто саме її видав.

"У разі відсутності у відвідувачів або співробітників необхідних документів власник закладу може понести відповідальність за статтею "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 34 тис. до 170 тис. грн", - сказав він.. Джерело: https://censor.net/ua/n3302910

"Це необхідно, щоб уникнути повторних перевірок документів та дати можливість користуватися суміжними послугами: послугами канатних доріг, вуличними ярмарками та іншими послугами", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3302910

ваксеры вас и тут на...и а ктож штрафовать будет если перепроверять не будут?
Страшно подумать сколько бабла поднимут в буковеле на наклейках, если они чай в пакетиках по 100грн за стакан продавали в этом году.
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02.12.2021 11:22 Відповісти
нафик вам тот буковель. в татрах вдвое дешевле, что с поляцкой, что со славацкой стороны
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02.12.2021 11:39 Відповісти
Список отелей пожалуйста, которые не принадлежат слугам народа, и которым не дадут работать.
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02.12.2021 11:31 Відповісти
Бирка в ноздри самая лучшая позначка...потому как в ухо нельзя шапка закрывает...
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02.12.2021 11:39 Відповісти
Невакцинированным - колокольчик (цап) в нос и три "ку" перед СН. Или на пепелаце в Польшу.
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02.12.2021 13:10 Відповісти
Феєричний ідіот, хто такі власники готелів, аби вимагати у людей щось крім паспортів?
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02.12.2021 12:00 Відповісти
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02.12.2021 12:34 Відповісти
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02.12.2021 15:45 Відповісти
Не лишним будет вспомнить и о том, что Германия Третьего Рейха позиционировалась именно как передовое высокотехнологичное государство, управление государством осуществлялось на пике прогресса. В частности так называемое окончательное решение еврейского вопроса было бы невозможно без машины Холлерита, кстати разработанной технократами из компании, впоследствии ставшей известной как IBM.
И начинался Холокост не с газовых камер, а именно с разделения людей на сорта. Люди, выжившие в концлагерях, свидетельствуют о том, что начиналось все с запрета сидеть на лавочках в парках, посещать рестораны, бассейны, общественные учреждения и магазины, пользоваться общественным транспортом, занимать должности в государственных учреждениях, запрещалось детям евреев играть с детьми арийцев и т.д. Права отнимались понемногу. Что случилось потом, мы все знаем.
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03.12.2021 09:46 Відповісти
 
 