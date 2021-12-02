Ляшко про роботу гірськолижних курортів: Власників готелів штрафуватимуть за відсутність COVID-сертифікатів у туристів
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Власників готелів на гірськолижних курортах штрафуватимуть за відсутність у туристів документів, що підтверджують COVID-статус (сертифікат про вакцинацію, негативні ПЛР-тести або довідка про одужання).
Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"У разі відсутності у відвідувачів або співробітників необхідних документів власник закладу може понести відповідальність за статтею "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 34 тис. до 170 тис. грн", - сказав він..
Ляшко зазначив, що на гірськолижних курортах "надавати послуги дозволяється лише тим людям, у яких перевірили наявність так званих COVID-документів".
"Повнолітні відвідувачі та клієнти на зимовому відпочинку повинні мати документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 або негативний результат тестування чи одужання", - додав міністр.
За його словами, після консультацій із профільними асоціаціями перевірку COVID-документів МОЗ рекомендує проводити під час поселення до готелю або під час купівлі абонементу на гірськолижне катання.
Відвідувачам курорту рекомендується надати унікальну позначку, наприклад наклейку, яка дає змогу ідентифікувати, що документи в людини вже перевіряли. Також позначка має свідчити про те, хто саме її видав.
"Це необхідно, щоб уникнути повторних перевірок документів та дати можливість користуватися суміжними послугами: послугами канатних доріг, вуличними ярмарками та іншими послугами", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
декілька разів перечитав, негативний результат одужання?))))
https://www.youtube.com/watch?v=hf-K0dARoys
Складається враження, що можновладці керуються нею, як інструкцією.
"У разі відсутності у відвідувачів або співробітників необхідних документів власник закладу може понести відповідальність за статтею "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 34 тис. до 170 тис. грн", - сказав він.. Джерело: https://censor.net/ua/n3302910
"Це необхідно, щоб уникнути повторних перевірок документів та дати можливість користуватися суміжними послугами: послугами канатних доріг, вуличними ярмарками та іншими послугами", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3302910
ваксеры вас и тут на...и а ктож штрафовать будет если перепроверять не будут?
Страшно подумать сколько бабла поднимут в буковеле на наклейках, если они чай в пакетиках по 100грн за стакан продавали в этом году.
И начинался Холокост не с газовых камер, а именно с разделения людей на сорта. Люди, выжившие в концлагерях, свидетельствуют о том, что начиналось все с запрета сидеть на лавочках в парках, посещать рестораны, бассейны, общественные учреждения и магазины, пользоваться общественным транспортом, занимать должности в государственных учреждениях, запрещалось детям евреев играть с детьми арийцев и т.д. Права отнимались понемногу. Что случилось потом, мы все знаем.