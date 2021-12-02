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МЗС перевіряє інформацію про затримання ФСБ РФ трьох громадян України, - Ніколенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

МЗС перевіряє інформацію про затримання ФСБ РФ трьох громадян України, - Ніколенко

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про затримання російською ФСБ трьох громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, наразі посольству доручили перевірити цю інформацію.

Нагадаємо, раніше ФСБ повідомила про затримання "співробітників українських розвідслужб" у регіонах Росії, двоє з яких начебто збирали інформацію про стратегічні об'єкти, а третій готував теракт.

За даними російської спецслужби, вони нібито зізналися в тому, що завербовані чинним співробітником СБУ в Тернопільській області, який нібито поставив їм завдання зі збору інформації про стратегічні об'єкти за винагороду в сумі 10 тис. доларів.

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Крім того, в ФСБ заявили про затримання нібито агента Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який "був направлений на територію РФ з метою здійснення терористичного акту".
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ой, йдіть до ірмаків, там напряму контакти мають з лубянкою...
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02.12.2021 11:11 Відповісти
Чого вони під час війни поперлися на територію ворога? Не думали, чи вважали московитів братами? Немає де працювати в Україні? Вас чекає Польща, Чехія, Німеччина та навіть США. А "братани" їм напхають теракти, збут наркотиків і різну муйню. Знали куди їхали?
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02.12.2021 11:11 Відповісти
Громадяни України не повинні їздити у Мордор! 8-й рік війни , а в них до сих пір "мір в глазах ху#ла" ....
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02.12.2021 11:13 Відповісти
В Концлагере повального ФСБ гастарбайтеры из Украины ведут работу по украинизации рюсскава Мира вонючего... а это терракт против Быдла Мавзолейного...
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02.12.2021 11:20 Відповісти
Чомусь не жалко тих хто їде до ворога, як що дійсно не працювали на СБУ під прикриттям.
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02.12.2021 11:20 Відповісти
Шариковых много,Людей мало
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02.12.2021 11:24 Відповісти
Вот куда они пруться , во вражесаую страну , с которой Украина в состояние войны
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02.12.2021 12:00 Відповісти
Странные комментарии. ФСБ пишет о наших агентах с заданием, а комментаторы-боты о гастарбайтерах. Ну да, боты же не читатели, они писатели.
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02.12.2021 12:25 Відповісти
Які там на мокшанських болатах можуть бути агенти СБУ? Навіщо? Ми, що, збираємося нападати на засрашку? ФСБ ще не таке може написати і навіть відік підігнати, коли змусять силою і катуванням говорити на камеру.
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02.12.2021 12:39 Відповісти
Бред и провокация!Подставные лица с подставными признаниями,для раздувания конфликта!!
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02.12.2021 12:46 Відповісти
 
 