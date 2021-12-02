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СБУ (10022) суд (8036) диверсія (275)

Диверсанта "Оплоту" засудили до майже 12 років ув’язнення за спробу підірвати електропідстанцію на Донбасі, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Диверсанта

За матеріалами контррозвідки СБУ до 11 років та 10 місяців ув’язнення засуджено учасника незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Зловмисник намагався вчинити диверсію на об’єкті енергетики у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ затримали диверсанта на спробі підриву однієї з електричних підстанцій.

Під час затримання у нього виявлено саморобний вибуховий пристрій із пультом дистанційного керування та засоби зв’язку.

Встановлено, що злочин намагався здійснити мешканець Донецької області, який у 2015 році приєднався до бойовиків. Там входив до складу терористичного угруповання "Оплот".

За завданням ватажків зловмисник приховано прибув на підконтрольну українській владі територію для вчинення диверсії на об’єкті критичної інфраструктури.

Вибухівку він вилучив із раніше підготовленого бойовиками схрону.

Суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочинів, передбачених:

  • ст. 113 (диверсія),
  • ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),
  • ст. 263 (носіння, зберігання та придбання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Агенти ФСБ планували диверсії у південних регіонах України: ліквідовано канал постачання вибухівки з окупованого Криму, - СБУ. ФОТОрепортаж

Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
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Топ коментарі
+10
Вообще Рада сопли жует.Диапазон сроков для сепаратистов на крови должен начинаться от 15 до 50 лет с суммированием сроков,либо пожиттеве.
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02.12.2021 11:32
+7
Я удивляюсь логике наших ,или не совсем наших ,судей. За то что убивал раненых украинских солдат 6 лет, а за попытку подрыва подстанции 12. Ложат на одну чашу весов чьих-то отцов ,сыновей,братьев и их перевешивает подстанция.
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02.12.2021 11:18
+4
12 лет кормить ?
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02.12.2021 11:15
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12 лет кормить ?
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02.12.2021 11:15 Відповісти
будe як харкiвська водiлша вишивать за копiйки
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02.12.2021 11:20 Відповісти
Я удивляюсь логике наших ,или не совсем наших ,судей. За то что убивал раненых украинских солдат 6 лет, а за попытку подрыва подстанции 12. Ложат на одну чашу весов чьих-то отцов ,сыновей,братьев и их перевешивает подстанция.
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02.12.2021 11:18 Відповісти
логика там одна
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02.12.2021 11:21 Відповісти
а судьи кто?
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02.12.2021 11:24 Відповісти
За каждое из этих двух преступлений единственно справедливое наказание - это вставить ПыЖа и закрыть навечно в спецзоне при каком-нибудь химкомбинате.
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02.12.2021 11:35 Відповісти
Подстанция Ахметкина,а за это нет прощения!
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02.12.2021 14:22 Відповісти
Отбывать, надеюсь, во Львове будет???
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02.12.2021 11:32 Відповісти
Вообще Рада сопли жует.Диапазон сроков для сепаратистов на крови должен начинаться от 15 до 50 лет с суммированием сроков,либо пожиттеве.
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02.12.2021 11:32 Відповісти
ув. Иван Кравченко предлагает очень разумное, юридически и нравственно обоснованное наказание. На мой взгляд, было бы неплохо ввести американские сроки заключения в виде очень специфической цифры 99 лет для наказания террористов, наемных киллеров, выродков-садистов, совершающих тяжкие преступления против детей.

Тюремный срок в виде очень конкретных жутких 99 лет производит особо страшное психологическое воздействие на преступников. Страшнее, чем какое-то абстрактное "пожизненное заключение".
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02.12.2021 11:43 Відповісти
Ну хотя бы уже 2хзначная цифра, но по справедливости надо для таких брать в аренду стул с электроподогревом у США
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02.12.2021 12:01 Відповісти
Бляха,за спробу дали 12 років,а тій тварі,що вбивала наших полонених-6 років,що говорить про те,що в Україні немає справедливого суду,і не скоро буде!(((
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02.12.2021 12:43 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ОН ТАМ ГНИЛ !!!
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02.12.2021 13:44 Відповісти
Ні фото, ні прізвища, ні який суд. Чи то було, чи то ні.
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02.12.2021 14:41 Відповісти
 
 